Durante la última semana he estado paseando por Nueva York — desde Brooklyn hasta Manhattan. Todo y sin salir de casa, gracias al más reciente título exclusivo para la PlayStation: Marvel's Spider-Man, un juego que llega a las tiendas este viernes 7 de septiembre.

A pesar de no haber vuelto a jugar un título del Hombre Araña desde los años 90 con Spiderman de Activision para la Nintendo GameCube, retomar el control de la actual consola de Sony para disfrutar de este nuevo título es como si nunca hubiera dejado de jugar. Después de todo, no hay nada nuevo en columpiarse entre los edificios y lanzar telarañas a los enemigos.

Lo que sí es nuevo es todo lo demás: los gráficos son infinitamente mejores (lo jugué en una PS4 Pro, en la gloriosa resolución 4K), la banda sonora puede ser modificada para sonar con los ruidos fuertes potenciados (mucho mejor cuando se juega con un sistema de sonido en casa), o para aminorar las explosiones en caso de jugar durante altas horas de la noche.

Modo de juego



Marvel

La historia en Marvel's Spider-Man también ha cambiado. Si bien es obvio que seguimos interpretado a Peter Parker, ahora nos encontramos en una lucha por mantener a salvo la ciudad de Nueva York de las pandillas que intentan controlar la ciudad y al mismo tiempo iremos descubriendo una nueva amenaza de hombres-fantasma con poderes sobrenaturales.

A pesar de esta nueva historia, veremos rostros conocidos: la tía May, Mary Jane e incluso a la familia Osborn. La presencia de estos personajes (e incluso algunas sorpresas para los fanáticos de Marvel a lo largo del juego) le dan un aire de familiaridad a un juego que intenta hacer muchas y nuevas cosas desde el principio.

Tan pronto tomas el control, comenzarás a columpiarte por edificios y casas de Nueva York. El juego apenas si te dice de algunos botones que debes presionar para columpiarte, pero a lo largo del juego –y conforme cumples misiones principales o secundarias– irás mejorando el arte de columpiarte como una araña.

Algo que me ocurrió bastante con Marvel's Spider-Man lo experimenté también con God of War: quieren meter tantos poderes, tantas mejoras al traje, tantas modificaciones, que al final termina por abrumar al usuario que debe luchar contra el crimen pero también tener que memorizar los complejos combos de botones o la fabricación de mejoras al traje.

Marvel's Spider Man es un juego del tipo sandbox o de mundo abierto. El título tiene una historia que puedes seguir, pero también te puedes columpiar por todo Nueva York para encontrar crímenes como robos a turistas, el allanamiento de morada o puedes ir a un laboratorio para hacer mejoras a tu traje.

Marvel's Spider Man es bastante divertido, pero puede ser repetitivo. El mapa del juego es enorme y tienes que ir desbloqueando secciones en donde hay más malos a vencer y en donde también puedes encontrar diferentes objetos regados por la ciudad. Sin embargo, esto es típico de un juego sandbox y después de varios días te cansarás de siempre hacer lo mismo — todos los crímenes son de un asalto o un robo de automóvil, y tu actividad para frenar al crimen si bien es divertida, te darás cuenta que tus combos y robos son cíclicos.

La buena noticia es que mientras te columpias entre edificio y edificio puedes conocer los puntos de interés clásicos de Nueva York: la punta del Empire State, el edificio Flatiron o el famoso Central Park; de hecho, hasta podrás fotografiarlo y ganar algunos premios menores dentro del juego. Es de sorprender el detalle que Sony ha puesto a este juego de Spider-Man para que todo luzca tan real y tan bien definido; pero también sorprende que el juego no tarde ni un poco en cargar y renderizar los edificios — lo único que sí hace y se vuelve más digital son las escenas en interiores.



Conclusión



Marvel

Marvel's Spider Man es un juego muy entretenido que mantendrá felices a los fanáticos del Hombre Araña y también de Marvel. El juego está hecho de una forma magnífica como para disfrutar cada centímetro de pixel que crea la versión digital de Nueva York; el sonido es espectacular.

Quizá la historia principal no es tan envolvente y tampoco tiene un guión increíble como otros juegos con historias bien elaboradas como God of War, The Last of Us o The Last Guardian pero se disfruta y es muy divertido dar volteretas, impulsarte en los espectaculares de Times Square o trepar un edificio en construcción.

La historia podrá no ser jugosa, pero las batallas campales son dignas de disfrutar totalmente por la complejidad de los gráficos y los movimientos de cámara como si se trata de una película. Cuando el juego pierda lo aburrido, ponle pausa y sal a distraerte un rato; luego, vuelve y retoma el control que el Hombre Araña estará en la cima de algún edificio listo para seguir combatiendo y contando malos chistes típicos de Parker.

Marvel's Spider Man es entretenido y es un gran título para que los superhéroes del Universo Marvel que ya conquistaron la pantalla grande, hagan lo mismo en las consolas de videojuegos. Lo atractivo del juego es ofrecer la realística oportunidad de brincar entre los edificios de Manhattan mientras combates el crimen desde tu sillón, y ningún juego lo había hecho tan auténtico.