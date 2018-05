Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Para bien o para mal, los audífonos con cancelación ruido son el último grito de la moda. Y ahora Marshall tiene un modelo inalámbrico que ofrece esa tecnología: el Marshall Mid ANC, con un precio de US$269.

Los nuevos audífonos son supra-aurales (on-ear) y son una versión inalámbrica de los Marshall Mid. También son más refinados que el modelo Major II Wireless, que en este momento se vende por la ganga de US$64 en Amazon. Marshall tiene otro modelo inalámbrico circumaurales (over-ear), el Monitor Wireless, pero escogió dotar de cancelación de ruido a los supra-aurales.

En el poco tiempo que tuve los audífonos de pruebas, me gustó lo que escuché. Pensé que tienen una claridad de sonido decente y buenos sonidos bajos, particularmente para ser del tipo on-ear (el sonido estuvo bien equilibrado). No me pareció que la cancelación de ruidos fuera muy fuerte ni tampoco que estuviera al mismo nivel de Bose o Sony, pero sí ahogaron los ruidos en la oficina hasta cierto punto, y lo notaba.

Desde el punto de vista de la comodidad, no soy un gran fanático de los audífonos on-ear, pero no me pareció que los Mid ANC fueran incómodos; pienso que incluso son más ergonómicos que los Major II Wireless. Tienen una construcción robusta y vienen con una buena funda, aunque un tanto voluminosa. Un cable incluido te permite escucharlos conectados por cable.

En las próximas semanas tendré una reseña completa de este modelo, pero, mientras tanto, estas son las especificaciones clave de los Marshall Mid ANC: