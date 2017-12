Magic Leap One: Los míticos lentes de realidad aumentada son reales y llegarán en 2018

Magic Leap

El diseño parece una cruza entre los goggles que usa Maz Kanata en Star Wars: The Force Awakens y los Spectacles de Snap Inc. transformados en un disfraz del estilo steampunk. Pero Magic Leap, la compañía que se ha mantenido en secreto durante años, finalmente tiene algo de hardware para presumir, y parece que el dispositivo llegará en 2018.

Los Magic Leap One son unos lentes de realidad aumentada, que usan tecnología de campo de luz. Y aunque todavía no los he probado, Brian Crecente de la revista Rolling Stone sí. Basándome en su experiencia de primera mano –-- y en los otros lentes de realidad aumentada y en las tecnologías de realidad mixta que probé el año pasado --, creo que puedo poner en perspectiva el sorpresivo anuncio de Magic Leap y hablar sobre cómo sacudirá el emergente mercado de la realidad aumentada y virtual en la medida que nos acercamos al CES y a 2018.

Los Magic Leap One son una combinación de lentes, control y computadora

Esas gafas redondas albergan la pantalla, el audio y los sensores de la cámara externa. Además, trae un control de mano con panel táctil que se parece a una versión evolucionada de las "varitas" que acompañan a las gafas Samsung Gear VR y a las Google Daydream View. El sistema se conecta a una computadora redonda que se ajusta al cuerpo y potencia el sistema.

Es un sistema autónomo y no necesita estar conectado a un teléfono o a una PC. Pero aún no conocemos su precio o fecha de lanzamiento. Lo único que sabemos es que tenemos un par de lentes (llamados Lightwear), un dispositivo para el cinturón (llamado Lightpack) y un control.

Unos anteojos con muchas cámaras

Al igual que otros lentes de realidad mixta y realidad aumentada, incluidos los Microsoft HoloLens, las gafas Magic Leap One tienen cámaras que ayudan a rastrear el movimiento y el espacio. Tienen varias cámaras a los lados y sobre el puente de las gafas, pero Magic Leap no ha mencionado mucho sobre cómo funciona la tecnología. Los sensores y las cámaras montados sobre los lentes son autónomos, y no se necesitan sensores de espacio adicionales como en los sistemas de realidad virtual Vive de HTC y Oculus de Faebook. En este sentido, tienen algo en común con la propuesta de las HoloLens de Microsoft.

¿Cuál es la diferencia con las HoloLens de Microsoft?

Todo indica que los lentes Magic Leap tienen un método más avanzado para mostrar imágenes 3D usando tecnología de campo de luz, y tienen su propio control especializado con tecnología háptica, a diferencia de las HoloLens. El campo de visión, según las pruebas de Brian Crecente, es más grande que en las HoloLens... pero aún así es limitado.

El truco más impresionante que los Magic Leap One pueden hacer parece ser la forma en que escanea una habitación y crea un diseño de capas en objetos holográficos: las cosas virtuales ahora pueden bloquear cosas reales, como lo harían en el mundo físico. Una de las pruebas que vio Crecente involucró a un robot que fue capaz de pararse frente a otra persona en el mundo real. Para hacer una comparación, si una persona camina "detrás" de un objeto virtual en el ARKit de Apple, aparecen frente a él desde la perspectiva del espectador, arruinando la ilusión.

Los Magic Leap One también prometen la persistencia de objetos, mapeo y el recuerdo de entornos guardados. Sin embargo, la herramienta de Ubicación y Mapeo Simultáneo (SLAM, por sus siglas en inglés) -- que construye un mapa de tu entorno y lo recuerda -- ya se ha utilizado en otras tecnologías de realidad aumentada. Así que, ¿realmente los Magic Beap son mejores?

¿Qué es una pantalla con tecnología de campo de luz?

Los Magic Leap One son lentes de realidad aumentada (o mixta) y proyectan experiencias holográficas 3D en el mundo real. Pero lo harán con la tecnología de campo de luz, que proyecta una imagen 3D íntegra de forma que tus retinas la enfoquen de la misma manera que un objeto real. De acuerdo con el fundador de Magic Leap, Rony Abovitz, quien respondió a algunas preguntas en una entrevista telefónica con CNET, "hemos tomado un problema muy complicado y lo hemos reducido a una oblea", prometiendo "bajo costo, alto volumen y reproducibilidad" de los chips involucrados.

James Martin/CNET

No he probado los Magic Leap (todavía), pero a principios de este año probé un prototipo de casco de realidad mixta con tecnología de campo de luz creado por Avegant. Esta prueba me cautivó. Estaba parado en una habitación, mirando un sistema solar proyectado frente a mí, y podía enfocarme en planetas cercanos a mis ojos o en planetas ubicados en la lejanía. Pude subirme a un tanque lleno de peces virtuales y examinar un pez de cerca y centrarme en las escamas. Se siente mucho más natural que el enfoque plano que experimentaría en unos HoloLens de Microsoft. Abovitz explica que hay una mezcla de análogos y digitales que nuestras retinas pueden percibir, haciendo que la ilusión funcione: "Tu retina es como una mezcladora de imágenes".

Creado para 'creadores'

La primera versión de los Magic Leap One que llegará en 2018 estará dirigida principalmente a creadores, dijo Abovitz. No es solo un kit para desarrolladores: claramente, dice Abovitz, es para creadores de juegos y aplicaciones, pero también es para gente como artistas, escultores e ingenieros.

Las primeras demostraciones apuntan directamente a quienes están entre una fusión de creadores y desarrolladores: una reciente demostración con Pitchfork presenta "espíritus de la música" creados por el grupo musical islandés Sigur Ros.

Listo para teléfonos o para contenido de teléfono

Abovitz reconoce que muchas personas querrán trabajar con elementos 3D creados desde sus teléfonos. Por ello, los Magic Leap One podrían ser un puente para unir ese contenido, tal vez como la forma en que Microsoft imagina su plataforma de realidad mixta coexistiendo en Windows. Pero hay un futuro aún más extraño: Abovitz dice que los espacios volumétricos llamados "prismas" pueden crearse rápidamente, incluso en otros dispositivos, y luego enviarse a la realidad mixta y a los Magic Leap.

"Si creas algo en un teléfono, queremos que los usuarios de Magic Leap usen este objeto de forma natural", dice. "El teléfono será un portal pequeño. Magic Leap será la punta del iceberg para experimentar este proceso". Él imagina un "mundo de usuarios de Magic Leap, un mundo de usuarios de teléfonos y una capacidad de transferencia híbrida entre ambos ecosistemas".

No hará realidad virtual, aún

Abovitz dice que los Magic Leap One tienen como objetivo mezclar el mundo real y el mundo virtual, pero también imagina que las versiones futuras de los Magic Leap se convertirán en experiencias de realidad virtual. "Podremos ver ediciones futuras de los Magic Leap que podrían enlazar lo analógico y lo digital", dice Abovitz. "[Los Magic Leap] One son como el mundo real con lenguaje generado por computadora mezclado. En la medida que nuestro portafolio crezca, deberíamos poder [movernos entre] lo virtual y lo físico sin problemas".

¿Qué significa este lanzamiento para 2018 y para la realidad aumentada y mixta?

La realidad aumentada pasó al uso masivo en 2017 gracias a las divertidas demostraciones en iPhones y teléfonos Pixel de Google, pero la repentina llegada de los Magic Leap apunta a que pasarán cosas más importantes el próximo año. Han pasado años desde que las gafas HoloLens de Microsoft mostraron por primera vez su tecnología, y la industria está lista para el siguiente gran paso. Seguramente veremos los lentes con tecnología de campo de luz de Avegant, los Magic Leap One y quién sabe qué más en las tiendas. Después de varios años de realidad virtual con creadores capacitados para desarrollar herramientas virtuales, tal vez el enfoque de Magic Leap en nuevas interfaces y experiencias de realidad mixta sea exactamente donde las realidades mixta, virtual y aumentada necesitan dirigirse.