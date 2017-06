Lo bueno El LG X Power es un teléfono con una excelente batería que supera a la de los teléfonos más caros de la temporada y posee una interfaz sencilla para los usuarios.

Lo malo Este teléfono tiene una capacidad de procesamiento regular y no tiene NFC para que puedas pagar con él. Además, no incluye sensor de huella dactilar y su diseño no le hace resaltar.

Conclusión Este es un dispositivo intermedio que te permitirá hacer fotos adecuadas pero no las mejores, jugar y ejecutar varias tareas al mismo tiempo sin problemas.

