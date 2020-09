LG

El LG Wing es un celular como ningún otro.

Con el LG Wing, la empresa surcorena sigue demostrando que no tiene miedo de probar formas y tecnologías extrañas en el mercado actual de celulares.

El LG Wing 5G te permite girar su pantalla para acceder a otra [fotos] Ver fotos +8 Más

LG ha sido uno de los primeros en integrar los procesadores más potentes de Qualcomm como sucedió con el LG G2 y el Snapdragon 800, probar una modularidad celular distinta con el LG G5, integrar dos pantallas con el LG V10, botones en la parte trasera, dos toques para encender la pantalla, toques en lugares de la pantalla apagada para desbloquear el celular, modo manual avanzado de cámaras, cuero en la carcasa, cámara gran angular con el LG G5, una carcasa que se recuperó de rayones por sí sola con el LG G Flex, controles de gestos en el aire con el LG G8 y hasta con un reloj inteligente que aunque era más digital que análogo tenía las manecillas del reloj tradicional como lo fue el LG Watch W7.

Es cierto, no todas las apuestas son exitosas o van desapareciendo poco a poco, pero hay que valorar lo que intenta esta empresa. Y el LG Wing es otro intento para cambiar lo que conocemos y cómo interactuamos con celulares.

El LG Wing tiene un mecanismo deslizante que permite descubrir una pantalla secundaria que es prácticamente la mitad de la otra.

El mecanismo deslizante permite que la pantalla que mueves quede de forma horizontal, mientras que la otra pequeña queda de forma vertical.

La idea de esto es ofrecer una multitarea diferente en la cual podemos consumir e interactuar con toda clase de contenido de manera distinta. Además, la parte inferior puede servir como una agarradera del celular para tomar fotos y grabar video de manera más simple y por eso es que también tiene una cámara dedicada a la grabación de video.

Aparte de esto, el LG Wing no tiene un conector de audífonos regular ni es resistente al agua, pero tiene especificaciones similares al LG Velvet, lo cual significa que es un celular de gama media.

Precio del LG Wing

El precio del LG Wing no ha sido revelado en este momento, pero la empresa dijo que sería "cercano a los US$1,000" y que estará disponible en las próximas semanas.

En Estados Unidos, habrán dos versiones del LG Wing: uno compatible con Sub-6 (para T-Mobile y AT&T) y otro con mmWave para Verizon.

LG Wing: Características y especificaciones

Pantalla : 6.8 pulgadas (OLED) y secundaria de 3.9 pulgadas (OLED) con tasa de actualización de 60Hz

: 6.8 pulgadas (OLED) y secundaria de 3.9 pulgadas (OLED) con tasa de actualización de 60Hz Procesador : Snapdragon 765G

: Snapdragon 765G RAM : 8GB.

: 8GB. Almacenamiento : 256GB.

: 256GB. Ranura microSD : Sí

: Sí Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Batería : 4,000mAh

: 4,000mAh Carga inalámbrica : Sí

: Sí Conector de audífonos (3.5mm): No

(3.5mm): No Cámaras : 64 megapixeles (f/1.7) + gran angular de 13 megapixeles (f/1.9) + para grabación de video con sensores de movimiento hexagonales 12 megapixeles (f/2.2)

: 64 megapixeles (f/1.7) + gran angular de 13 megapixeles (f/1.9) + para grabación de video con sensores de movimiento hexagonales 12 megapixeles (f/2.2) Cámara frontal : 32 megapixeles (motorizada)

: 32 megapixeles (motorizada) Resistencia al agua : No

: No Lector de huellas: Sí, en pantalla

Sí, en pantalla 5G: Sí

Sí Tamaño: 169.4x74.46x10.9mm

169.4x74.46x10.9mm Peso: 276 gramos

Diseño: Celular tradicional o celular en forma de 'T'

El LG Wing me recuerda de cierta manera a un T-Mobile Sidekick y hasta en parte a un BlackBerry deslizable.

La idea de este celular consta de dos partes unidas a través de un mecanismo deslizable que aunque no permite tener acceso a un teclado físico tradicional como los otros celulares mencionados, da acceso a una pequeña pantalla secundaria.

Algo curioso es que para abrir la segunda pantalla es necesario deslizar hacia el lado izquierdo, ya que no funciona si lo intentas hacer hacia el lado derecho.

Una vez abierto, el celular toma una forma de "T" y en la pantalla horizontal superior aparece Swivel Home, que te muestra apps en forma de carrusel y esto puede ser personalizado.

Algo ausente que esperamos en celulares de LG es el conector de audífonos tradicional. LG dijo que no ha descartado el conector de audífonos en sus celulares, sino que este es un caso especial. Inclusive, la empresa le dijo a CNET en Español que lanzará otro celular este año y ese tendrá un conector de audífonos tradicional.

Por otra parte, debido al mecanismo de deslizamiento, el LG Wing no es resistente al agua y aunque no parece ser demasiado grueso, no es el más delgado que haya visto.

En cuanto a especificaciones de las pantallas, el LG Wing tiene una pantalla principal de 6.8 pulgadas, mientras que la pantalla secundaria es de 3.9 pulgadas.

Las dos pantallas ofrecen una tasa de actualización de 60Hz, así que no hay nada realmente emocionante más allá del sistema de deslizamiento.

Por otra parte, el LG Wing se puede cargar inalámbricamente y en la parte trasera tiene un módulo de cámara de tres lentes que se parece mucho al módulo encontrado en un Galaxy Note 20.

La cámara frontal es una de 32 megapixeles y es motorizada como la del OnePlus 7 Pro.

Funciones y cámaras

Sin duda que la clave del LG Wing está en su sistema de deslizamiento que permite que el celular se transforme en algo más que un celular tradicional.

LG impulsa dos cosas con este diseño: cámara y multitarea.

La cámara parecen= ser la principal atracción, ya que al estar abierto el celular se puede sujetar de la parte inferior como si fuera un mango o agarradera y tiene un lente dedicado a la grabación de video gran angular que cuenta con estabilización avanzada.

Inclusive, la cámara permite tener en la parte inferior una especie de joystick que permite moverlo para desplazar la cámara en todas las direcciones.

En la demostración que vi pareció interesante, pero también un poco extraña. Toca probarla para saber qué tan fluida es y lo beneficios que ofrece.

Otras funciones de las cámaras son la posibilidad de grabar a la vez tanto con la cámara trasera como con la frontal, algo que a muchos les había gustado en otros celulares LG para Vlogs.

Por otra parte, las funciones de multitarea que quiere ofrecer son, por ejemplo, ver un video en la pantalla horizontal mientras que en la parte inferior ves una red social.

Además, puedes tener en una pantalla a Google Maps y en la otra una llamada, un app de mensajería en uno y el teclado en la otra, o la galería en una y la foto que estás viendo en la otra.

LG dice que no todos los apps en la parte inferior ofrecen una excelente experiencia, pero que la mayoría debería funcionar con normalidad -- tal y como lo hacen en pantalla dividida.

Opiniones iniciales

El LG Wing es una apuesta valiente a renovar el diseño de celulares, más allá de simplemente ofrecer una pantalla flexible.

Lo difícil de este diseño es sustentar su precio cercano a los US$1,000 porque aunque le veo potencial, en este momento me parece difícil que convenga pagar al menos US$300 más por tener una pantalla que gira. Será importante la calidad de la cámaras, especialmente la dedicada a la grabación cuando el celular está abierto. LG ha tenido una buena calidad de video y ha liderado con la cámara gran angular, pero necesita ser excelente para convencer.

En lo demás, el LG Wing parece ser un celular parecido al LG Velvet, el cual es adecuado y completo, pero no necesariamente el mejor por su precio.