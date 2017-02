Lo bueno El LG Watch Sport es el reloj con Android Wear más avanzado e integra Android Wear 2.0, Google Assistant. Además, tiene GPS, sensor de ritmo cardíaco, Android Pay, Wi-Fi, LTE y su corona digital es útil.

Lo malo Es muy voluminoso, su batería es muy promedio, necesita de su propio cargador, no hay muchos apps que se ejecuten directamente en el reloj (por ahora), sus botones físicos no siempre son útiles y Google Assistant no funciona en español.

Conclusión El LG Watch Sport es el reloj con Android Wear más avanzado, pero su diseño no lo hace ser para todos y todavía tiene terreno para mejorar.

