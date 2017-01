La impresionante y ultradelgada OLED de LG es una pintura que resulta ser un TV

Justo cuando pensabas que los televisores planos no se podían volver más delgados, ligeros o con mejor aspecto, LG cuelga algo nuevo en la pared.

El totalmente nuevo OLED W7 no se parece a ningún otro televisor que hayas visto antes. No se puede sostener por sí mismo en una base o pedestal. Más bien, necesita de una pared. Y cuando está colgado en esa pared, no sobresale más que el grosor de dos monedas apiladas: sólo 3.85 mm. Eso es 0.15 pulgadas, tan delgado que nunca lo notarías de lado.

El modelo de 65 pulgadas solamente pesa 18 libras y el de 77 pulgadas, 27. Eso es menos de lo que pesan muchos TVs de LCD de 32 pulgadas, lo suficientemente ligero como para colocarlo en casi cualquier parte sin tener que preocuparte por gruesos ganchos en la pared o límites de peso. LG incluye una placa empotrable especial, la cual se atornilla a la pared por la parte superior de manera convencional, mientras que la parte inferior se pega a la pared con imanes. Incluso es lo suficientemente flexible como para ser despegada rápidamente, en caso de que no quieras impresionar a tus invitados.

Josh Miller



Muchos de los productos más chéveres que se exhiben en CES son meros prototipos, pero LG comenzará a distribuir el W7 en marzo, mientras que la preventa comenzará tan pronto como la semana entrante. El precio no está disponible actualmente, pero Tim Alessi, director de desarrollo de nuevos productos de LG, dijo que costaría "tal vez mil o dos mil" más que el precio de lanzamiento del TV OLED más caro del año pasado, el G6.

Eso significa alrededor de US$10,000 por el modelo de 65 pulgadas, que es lo que supuse cuando comenzaron a aparecer rumores sobre el W7. Ni siquiera pregunté por el modelo de 77 pulgadas, pero la versión actual relativamente más gruesa cuesta US$20,000. Nadie dijo que el futuro sería barato.

Adelgazar es sólo el principio

Con los televisores con LCD, adelgazar demasiado suele suponer sacrificar la calidad de la imagen, pero de acuerdo con LG el W7 tendrá la misma calidad de imagen que sus otros TVs OLED de 2017.

OLED significa Diodo de Emisión Orgánica de Luz por sus siglas en inglés, una tecnología de pantalla que también está presente en pantallas de laptops y teléfonos, aunque solamente LG produce pantallas en grandes dimensiones con dicha tecnología. Los TVs OLED de LG ofrecen la mejor calidad de imagen que hayamos probado jamás, imponiéndose ante equipos con LCD de Samsung, Sony y otras marcas en nuestras pruebas en años recientes.

En 2017 LG dice que sus OLEDs son aún mejores, con un brillo máximo 25 por ciento más alto (hasta 1,000 nits en reflejos) y mejor color (99 por ciento del espacio de color DCI). También dan soporte para cuatro formatos HDR: Dolby Vision y HDR10 (al igual que los modelos 2016) así como HLG y Technicolor (ninguno de los cuales ofrece contenido específico todavía). Un nuevo modo "HDR activo" se supone que mejora la imagen de fuentes HDR10 para imitar los sistemas dinámicos de metadatos de utilizados por Dolby Vision.

Josh Miller

¿Y qué pasa con los cables de corriente y HDMI? ¿Y las bocinas?

Cuando conocí por primera vez el TV OLED ultradelgado de LG, era apenas un prototipo que vi durante un viaje que hice en 2015 a la unidad de pantallas de LG en Corea. En ese momento representantes de LG dijeron que la intención era hacer "el TV tipo papel tapiz" vendible, tan pronto como pudieran superar obstáculos como cómo poder integrar las conexiones y la fuente de corriente.

El W7 logra esto gracias a una barra de bocinas independiente. La barra se conecta a la porción del TV montada en la pared mediante un cable específico tipo listón delgado (de hasta 82 pulgadas de largo) que transmite la señal de video y la corriente. La parte trasera de la barra alberga las entradas para HDMI y otras fuentes, en las cuales conectarás tus equipos.

La barra de bocinas tiene capacidad para Dolby Atmos e incluso tiene unas pequeñas bocinas que sobresalen, pero no tiene bocinas surround ni subwoofer. Si bien tal vez suene bien para un televisor, nada sustituye a un sistema de sonido surround dedicado.

TV OLED de LG W7 'pintura-en-la-pared':

Disponible en tamaños de 65 y 77 pulgadas

El panel pesa 18 y 27 libras respectivamente

3.85mm de profundidad incluyendo la montura para la pared (el grosor del panel es de 2.57mm)

Resolución 4K

Soporte para Dolby Vision, HDR10, HLG y Technicolor HDR

1,000 nits de brillo máximo en reflejos

Cubre 99 por ciento del espacio de color DCI

Incluye una barra de sonido con Dolby Atmos

LG ha anunciado un montón de TVs OLED relativamente más gruesos que sí vienen con bases. Como ocurrió el año pasado, LG dice que todos sus televisores OLED de 2017 ofrecen el mismo desempeño. Las diferencias radican en el estilo, las capacidades de audio y otras funciones que no están relacionadas con la calidad de la imagen.