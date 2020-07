El LG Velvet, cuyo nombre anteriormente se había rumorado como LG G9, es uno de los celulares más emocionantes que la empresa ha lanzado en años, y que ofrece un cambio importante en la identidad de sus teléfonos.

8.3 LG Velvet Precio no disponible CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Diseño atractivo y resistente al agua

Tiene conector de audífonos de 3.5mm

Buena duración de batería

Compatible con pantalla secundaria

5G

Doble bocina

Se puede cargar inalámbricamente

Ranura microSD Lo que no nos gusta Se pone lente en ocasiones

Sin Quad DAC

Pantalla tradicional (60Hz, ceja, no los biseles más pequeños)

El LG Velvet es muy bonito y le da un nuevo aire a la empresa [fotos] Ver fotos +54 Más

Durante los últimos años, LG se había quedado estancado en un diseño de celulares e interfaz que definió hace años en sus celulares y que representaron menos cambios que la empresa.

Ahora, el Velvet trae un diseño muy diferente a los otros teléfonos que la empresa ha lanzado en años recientes, y ofrece mayores cambios en la interfaz e incluso estrena nombre de serie.

Juan Garzon / CNET

¿Es el LG Velvet el dispositivo que logrará cambiar lo que conocemos de celulares LG? ¿Será el paso indicado al éxito de la empresa? Y, ¿vale la pena? Todo esto es lo que te intentamos contestar en este análisis.

LG Velvet: Características y especificaciones

Pantalla : 6.8 pulgadas (OLED) con tasa de actualización de 60Hz.

: 6.8 pulgadas (OLED) con tasa de actualización de 60Hz. Resolución : 2,460x1,080 pixeles.

: 2,460x1,080 pixeles. Procesador : Snapdragon 765G.

: Snapdragon 765G. RAM : 6GB.

: 6GB. Almacenamiento : 128GB.

: 128GB. Ranura microSD : Sí.

: Sí. Sistema operativo : Android 10.

: Android 10. Batería : 4,300mAh.

: 4,300mAh. Carga inalámbrica : Sí.

: Sí. Conector de audífonos (3.5mm): Sí.

(3.5mm): Sí. Cámaras : 48 megapixeles (f/1.8) + gran angular de 8 megapixeles (f/1.9) + sensor de profundidad de 3 megapixeles.

: 48 megapixeles (f/1.8) + gran angular de 8 megapixeles (f/1.9) + sensor de profundidad de 3 megapixeles. Cámara frontal : 16 megapixeles.

: 16 megapixeles. Resistencia al agua : Sí, IP68.

: Sí, IP68. Lector de huellas: Sí, en pantalla.

Sí, en pantalla. 5G: Sí.

Sí. Tamaño: 174.4x84.6x14.4mm.

174.4x84.6x14.4mm. Peso: 129 gramos.

Juan Garzon / CNET

Precio y disponibilidad

El precio del LG Velvet es de , y estará disponible en Verizon y T-Mobile con un precio similar. Inclusive, por tiempo limitado, el LG Velvet se puede comprar por US$10 al mes, durante 30 meses; es decir que se podría adquirir el LG Velvet por US$300, siempre y cuando seas un nuevo cliente de AT&T.

Diseño: Su mayor novedad y atracción

El LG Velvet es un celular que a primera vista es hermoso porque tiene una pantalla OLED curva (P-OLED), al igual que una parte trasera con leve curvatura que se une en un borde de metal. Esto significa que es muy parecido a lo que Samsung ha lanzado durante varios años.

Sin embargo, esto no significa que sea exactamente igual que esos teléfonos con dichas características, sino que la parte trasera tiene, por ejemplo, tres cámaras organizadas por tamaño de más grande a más pequeño, incluyendo el flash, y que prácticamente no sobresalen de su cuerpo.

Esa parte trasera es muy minimalista y se ve bien, aunque la apreciación de esto podría variar según el color. El LG Velvet está disponible en color gris, verde, negro, blanco, gris y un color gradiente de rojo y amarillo (varia según el mercado).

La parte trasera de vidrio, sin embargo, atrae mucho las huellas de los dedos y posiblemente el color blanco sea el mejor para combatir esto.

Juan Garzon / CNET

En el borde lateral derecho encuentras el botón de encendido, mientras que en el lado izquierdo hay botones para controlar el volumen y otro para Google Assistant.

En la parte inferior está el puerto USB-C, el conector de audífonos tradicional y una de las bocinas (el auricular funciona como bocina secundaria). Sin embargo, a diferencia del LG V60 ThinQ, el LG Velvet no cuenta con un amplificador de alta fidelidad que permita tener una mejor experiencia de sonido a través de audífonos.

En cuanto a las dos bocinas, el LG Velvet ofrece una buena calidad de sonido y es bueno ver esto en un celular de rango medio.

La pantalla curva ofrece buen detalle y colores, responde bien a los gestos y a plena luz solar es visible. Sin embargo, aunque los biseles son pequeños, no son necesariamente los más pequeños que hemos visto y tiene una ceja en la parte superior, similar a lo que la empresa trajo en el LG V60 ThinQ.

En la mano, el LG Velvet se siente bien, pero es un celular muy largo (tiene una relación de aspecto de 20.5:9), lo que dificulta el poder alcanzar la parte superior de la pantalla con una sola mano. Además, el teléfono es resbaladizo, así que propicia accidentes como que se salga de los bolsillos o que se caiga de una superficie plana.

El LG Velvet tiene una certificación de resistencia al agua IP68 y se puede cargar inalámbricamente.

Doble pantalla, interfaz y otras funciones

Juan Garzon / CNET

El celular LG Velvet también es compatible con su propia pantalla secundaria que extiende las funciones para poder ser más productivos y hasta tener una mejor experiencia en videojuegos al tener en una pantalla los controles y en la otra puedes visualizar toda la acción.

Sin embargo, como ocurre con otros celulares como el LG G8X y el V60, al utilizar dicha pantalla secundaria el celular se vuelve mucho más grueso y pesado, además de que le quita resistencia al agua —la pantalla secundaria no tiene esa capacidad. Además, el puerto USB-C está cubierto y es necesario usar un adaptador, incrementando la inconveniencia. En cuanto a las funciones, la pantalla secundaria funciona prácticamente igual que la que tiene el LG V60.

En cuanto a la interfaz, el LG Velvet ofrece algunos de los mayores cambios que hemos visto en teléfonos del fabricante surcoreano en los últimos años —aunque está claro que sigue con la misma base.

Los principales cambios llegan con más colores, transparencia y animaciones a través de diferentes aspectos de la Interfaz.

Juan Garzon / CNET

En general, es un cambio positivo, pero no necesariamente tan drástico como la empresa lo había promovido anteriormente.

Otras funciones disponibles son el Nearby Share, que es una de las novedades de Android que permite compartir contenido más fácilmente —por el momento, solo está disponible si tienes acceso a la versión beta de Google Play.

Por otra parte, el LG Velvet tiene un lector de huellas integrado en la pantalla, que me pareció funcionar de manera adecuada aunque en ocasiones se siente más lento que de costumbre y perjudica la experiencia.

Desempeño: Más o menos

El desempeño del LG Velvet es una de sus principales debilidades y no solo por no tener el procesador más potente de Qualcomm, sino que además, en el uso diario, hay ocasiones en las que se siente lento. Inclusive, pareciera que debido a su interfaz personalizada fuera un poco más lento que, por ejemplo, el OnePlus Nord, que cuenta con el mismo procesador Snapdragon 765G.

En las pruebas de rendimiento, el LG Velvet logró lo que esperarías de este procesador —un desempeño adecuado, pero no sobresaliente.

Prueba 3DMark Slingshot Unlimited LG Velvet 4,325 OnePlus Nord 4,785 Galaxy S20 9,522 Galaxy S20 Plus 9,530 OnePlus 8 Pro 9,765 OnePlus 8 10,016 LG V60 ThinQ 10,013 Galaxy S20 Ultra 8,212 Galaxy Z Flip 7,913 Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Pruebas de desempeño LG Velvet 2,853 7,381 45,490 OnePlus Nord 2,851 7,281 45,551 Galaxy A51 1,669 5,535 23,944 Pixel 3A 1,615 5,181 27,172 Motorola One Vision 1,604 5,496 24,372 OnePlus 6T 2,379 8,861 64,993 Xiaomi Poco F2 Pro 4,232 13,109 61,316 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4. (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Barras más largas significan mejor desempeño

Duración de batería: Buena

El LG Velvet tiene una batería de 4,300mAh que, a pesar de no ser la de mayor capacidad, es adecuada y logra buena durabilidad. En el uso diario no tuve problemas para que el teléfono durara todo el día casi siempre, usándolo todo el día.

Además, en nuestra prueba de reproducción de video continuo el LG Velvet logró 22 horas y 43 minutos, lo que es un buen resultado. En comparación, el Galaxy S20 Ultra y el Galaxy S20 Plus lograron 21 horas en la misma prueba, con una tasa de actualización de 60Hz (la misma del Velvet), mientras que lograron 16 horas configurados a 120Hz.

Cámaras: Tres, pero solo dos capturan fotos

El LG Velvet tiene en total tres cámaras traseras, pero solo dos de ellas tienen la capacidad de capturar fotos por la tercera es para detectar la profundidad y, en teoría, ayudar con fotos retrato —digo en teoría, porque es difícil notar las diferentes cuando se bloquea ese lente o no.

La cámara principal es de 48 megapixeles y la otra es una gran angular de 8 megapixeles —por si te interesa saber, el sensor de profundidad es de 5 megapixeles.

En cuanto a la calidad de las fotos, el LG Velvet logra capturar buenas fotos a plena luz solar, tanto como con la principal con el gran angular.

Sin embargo, en ocasiones, las fotos terminan un poco más opacas de lo que me gustaría; en ocasiones termina sobreexponiendo los objetos y si no se cuentan con las mejores condiciones de luz, el detalle se pierde con facilidad, tanto con la cámara principal como con la gran angular.

La cámara incluye modo de noche y LG me sigue sorprendiendo en ocasiones cuando logra buen detalle en situaciones difíciles donde la luz es limitada, pero hay luz presente.

En general, las cámaras ofrecen los suficiente para poder capturar unas buenas fotos, pero nada sobresaliente.

Conclusión

El LG Velvet es un celular bonito y completo que no intenta ser un teléfono insignia, a pesar de que muchos deseamos que lo fuera para reemplazar al LG G9.

Su precio sugerido de US$599, sin embargo, lo hacen ser una buena opción en el mercado, especialmente si buscas un dispositivo resistente al agua, con carga inalámbrica y que se vea bonito.

El desempeño y las cámaras son adecuadas, tiene doble bocina estéreo que ofrece gran potencia, tiene conector de audífonos tradicional y renueva un poco la interfaz.

Los celulares con el mismo procesador son el Motorola Edge, el OnePlus Nord y el Galaxy A71 5G. El Motorola Edge tiene muchas cosas similares al LG Velvet, pero no es resistente al agua y no se puede cargar de manera inalámbrica, aunque en ocasiones su interfaz prácticamente pura de Android y su pantalla de 90Hz lo hacen sentir más fluido que este LG.

El precio sugerido del celular de Motorola, sin embargo, es de US$100 más que el LG, aunque en la actualidad se puede comprar por US$499 y eso lo hace una mejor opción para quienes no buscan un celular resistente al agua o que se pueda cargar de manera inalámbrica.

El OnePlus Nord, en comparación, también se siente más fluido, su interfaz es más agradable, su pantalla de 90Hz (variable) es un placer de usar, su carga rápida es muy útil y cuesta normalmente US$150 menos. Lo malo, es que el OnePlus Nord no se vende en Estados Unidos, las cámaras son inferiores, no es resistente al agua, no se puede cargar de manera inalámbrica, no tiene conector de audífonos tradicional, ni doble bocina.

Por su parte, el Galaxy A71 5G también se siente un poco más fluido que el LG Velvet, tiene cámaras un poquito mejores y tiene también conector de audífonos como el Velvet, pero no es resistente al agua, no se puede cargar inalámbricamente y tiene el mismo precio sugerido de US$599.

Para quienes no buscan la resistencia al agua, sugeriría hasta comprar un OnePlus 7 Pro o OnePlus 7T, que se encuentran desde US$499. Otra opción pronto podría ser el rumorado Pixel 4A, que se podría anunciar en cualquier momento, y que sería un celular más barato pero con mejor cámara.

Además, comprar el Galaxy S10E es otra gran opción que cuesta similar, es un poco más fluido y no solo es resistente al agua y ofrece carga inalámbrica, sino que también ofrece carga inalámbrica reversible.

En general, el LG Velvet representa un producto bueno para la empresa, pero no necesariamente un cambio tan grande como para ser un gran paso en la industria. Me hubiera gustado que la empresa hubiera combinado el LG V60 con el LG Velvet, porque así se hubieran complementado los dos mucho mejor y así ofrecer algo mejor en el mercado.