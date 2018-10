El LG V40 ThinQ es el primer celular con tres cámaras traseras de la empresa.

Josh Miller/CNET

En total, el LG V40 tiene cinco cámaras y aunque lo más sobresaliente es esa característica, el celular también ofrece un excelente desempeño, se puede cargar inalámbricamente, tiene ranura microSD, es resistente al agua (IP68), tiene conector de audífonos con amplificador de sonido de alta fidelidad (Quad-Dac de 32 bits) y tecnología de sonido 3D DTS:X.

Asimismo, el LG V40 es una interesante combinación del excelente celular LG V35 y el LG G7, al ofrecer una combinación ganadora para la mayoría de fanáticos de la empresa y una gran alternativa para los usuarios que buscan un celular de alta gama.

LG V40 ThinQ: Características y especificaciones



Pantalla: 6.4 pulgadas (OLED) FullVision



Resolución: 3,120x1,440 pixeles



Procesador: Snapdragon 845



RAM: 6GB



Almacenamiento: 64GB



MicroSD: Sí



Sistema operativo: Android Oreo (se actualizará a Android Pie)



Cámaras traseras: Tres -- una de regular (78 grados) de 12 megapixeles con apertura f/1.5, una gran angular (107 grados) de 16 megapixeles de 16 megapixeles con apertura f/1.9 y un telefoto (45 grados) para hacer zoom óptico 2x con apertura de f/2.4



Cámara frontal: Doble -- una regular (80 grados) de 8 megapixeles con apertura de f/1.9 y una gran angular (90 grados) de 5 megapixeles con apertura de f/2.2



Batería: 3,300mAh

Resistencia al agua: IP68 (hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos)



Cuerpo: Estructura y borde de metal con vidrio en la parte frontal y trasera



Sonido: Quad-Dac de 32 bits y DTS:X para sonido 3D

Otras características: Compatibilidad de contenido HDR 10 y Dolby Vision, Hi-Fi Quad DAC y reconocimiento de voz y facial para desbloquear el celular.



Tamaño: 158.7x75.7x7.69mm

Peso: 169 gramos

Precio y disponibilidad

El LG V40 ThinQ estará disponible el 18 de octubre con un precio inicial de US$899.

5 cámaras: tres cámaras traseras y dos frontales

Aunque la doble cámara trasera en celulares ya se ha popularizado de manera importante en el mercado, ya el número de cámaras se ha incrementado con la llegada del Huawei P20 Pro y sus tres cámaras y se ha filtrado un celular Nokia (rumorado como Nokia 9 PureView) con cinco cámaras traseras.

El LG V40 ThinQ no es el celular con más cámaras que hemos visto o tenido en nuestras manos (porque analicé el Amazon Fire Phone y tenía cinco cámaras frontales y una trasera), pero es el primer celular que trae una de las combinaciones de cámaras que he esperado durante años.

El LG V40 integra cinco cámaras en total, tres traseras y dos frontales. Las tres cámaras traseras van muy en línea con lo que la empresa ha integrado desde el LG G5, combinando un lente regular con un lente gran angular que permite capturar más espacio desde la misma distancia para también hacer todo un poco más inmersivo. Sin embargo, además de esas dos cámaras, el LG V40 integra un tercer lente telefoto que le permite competir mejor con Apple (como el iPhone XS) y Samsung (como el Galaxy Note 9 y Galaxy S9 Plus).

Este tercer lente ha demostrado una ventaja para esos competidores, ya que permite hacer zoom óptico 2X, permitiendo que las imágenes no salgan tan borrosas al hacer esa cantidad de zoom.

Al añadir esta característica nueva para LG, el V40 logra ofrecer la mayor flexibilidad fotográfica en un celular, al permitir no sólo diferenciarse con un lente gran angular en el apartado de las cámaras, sino que además tiene una cámara regular y un telefoto que permite hacer esa clase de zoom como otros celulares.

Además, LG ha integrado un montón de funciones en la cámara del celular. Por ejemplo, además de incluir el modo automático y manual para fotos y video, el modo panorama, modo de comida, grabación en cámara lenta y aplicación de filtros, el LG V40 incluye otras funciones.

Modos y funciones de las cámaras del LG V40

Google Lens: Permite obtener más información de lo que se encuentra frente a la cámara con la tecnología de Google.

Retrato: Permite tomar fotos con fondo borroso y ahora tienes la posibilidad de aplicar diferentes funciones de luz, borrando por completo el fondo o colocando diferentes efectos. Inclusive, ahora puedes reemplazar el fondo por un solo color. Las fotos de retrato del LG V40 son buenas, ofreciendo un comportamiento muy similar al que ofrecía el LG V35 y G7. Esto significa que no es perfecto, pero logra capturar fotos un poco más rápido que lo que ofrecen los Galaxy S9, pero más lento que lo que ofrece el Pixel 2 XL ( ).

Triple shot: Toma tres fotos, una con cada lente trasero. Esta función no sólo guarda esas fotos en la galería, sino que también crea un video que anima la transición de las fotos para simular que es un video acercándose a un objeto. La transición es buena, pero no considero que vaya a usar mucho el video. Las tres fotos sí son más útiles, pero no siempre logran los mismos resultados de cambiar manualmente entre los lentes porque el enfoque no siempre es perfecto y no tienes controles manuales de la iluminación.

AI CAM: Intenta identificar los objetos y las escenas para realizar ajustes automáticamente a la cámara para ayudarte a tomar una mejor foto. Esta es la tercera generación de la inteligencia artificial que LG coloca en sus celulares. Aunque esta función requiere que tienes que seleccionar ese modo para activarlo y a veces ayuda a tomar mejores fotos. Sin embargo, esta fluctuación de resultados hace que sea un poco confuso si uno debería activar o no esta función, pero con la experiencia se puede determinar en qué escenas se comporta mejor. Por ejemplo, considero que en atardeceres y lugares muy oscuros ayuda.

Cine Shot: Permite tomar una "foto" (en realidad son unos segundos de video) para luego animar algunas áreas específicas de la imagen, mientras que lo demás se queda estático. La selección ocurre a través de tu dedo, como si fuera un borrador. Puedes crear bucles de adelante hacia atrás o sólo hacia adelante. Esta animación se guarda en formato MP4, pero el app de video de la cámara permite convertirlo a GIF, aunque hay pérdida de calidad.

Flash Jump-Cut: Captura tres fotos seguidas mientras que el flash se enciende múltiples veces y crea un GIF.

AR Stickers: Permite tomar fotos o crear video con objetos virtuales en la escena que puedes redimensionar o mover según tu gusto, en realidad aumentada.

Cine Video: Este modo está compuesto de dos funciones importantes para la grabación de video. El primero son los perfiles de colores que permiten grabar video con diferentes perfiles o colores para cambiar la perspectiva que estás capturando. La otra función es Point Zoom, la cual permite hacer zoom al sujeto principal que estás captando sin necesidad de que esté totalmente centrado. Esto significa que el LG V40, al igual que el V30, tiene la capacidad de hacer zoom fluido en diagonal para ofrecer un efecto más cinematográfico.

Superbrillo: Sin necesidad de tener activada la función AI CAM, el celular tiene la capacidad de detectar cuando está demasiado oscuro para realizar cambios a los ajustes y lograr fotos más claras. Esta, al igual que las modificaciones de AI CAM, se indica principalmente a través de un icono en la parte inferior derecha.

En cuanto a la calidad de las fotos, el LG V40 logra tomar excelentes fotos, especialmente en situaciones con buena iluminación. En situaciones con poca luz, la calidad de las imágenes se perjudica, especialmente en el telefoto y esto se debe a que es el que tiene la peor apertura (f/2.4 en vez de f/1.9 en la gran angular o f/1.5 en la principal).

La gran angular aún sigue presentando algunos problemas de distorsión en sus extremos, pero es algo que sucede por tener un ojo de pez. Sin embargo, la luz también impacta de manera negativa más que la cámara principal porque la apertura también es menor y no tiene estabilización de imagen óptica; la cámara principal es la única que tiene esta característica.

Comparado con la competencia, en situaciones con buena iluminación el LG V40 no tiene problemas y en algunas situaciones con poca luz logra que las imágenes sean más claras que lo que logré en el Galaxy S9, Pixel 2 XL y iPhone X.

Algo para tener en cuenta es que en ocasiones el celular se traba un poco al cambiar entre los tres lentes con frecuencia y la cámara sufre de la misma enfermedad de las cámaras del LG V35 y G7 -- generalmente es un poco lenta para capturar las fotos a menos que tengas las condiciones indicadas.

Lo más sobresaliente de aquí es que tener esos tres lentes con diferentes perspectivas en la parte trasera permite tener un poco más de creatividad y diferenciarse de la competencia.