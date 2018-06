LG

El LG Q Stylus, Q Stylus Plus y Q Stylus Alpha son la más reciente adición de teléfonos de la empresa surcoreana que complementan a los LG Q7 y el portafolio de la empresa con algunas características del LG G7 ThinQ ($750.00 en Verizon Wireless) y LG V35 ThinQ ($899.99 en AT&T Wireless), pero a un precio más bajo.

Por ejemplo, los LG Q Stylus y LG Q Stylus Plus integran la misma tecnología de sonido 3D DTS:X del G7 y V35, al igual que la resistencia al agua IP68 (hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) y certificación de que pasó diferentes pruebas de resistencia militar MIL-STD 810G. El LG Q Stylus Alpha es un celular más simple y el más barato de todos.

Los tres LG Q Stylus traen un lápiz óptico o stylus que le permite ser una alternativa al Galaxy Note 8 ($748.99 en Amazon.com) y seguramente al Galaxy Note 9, pero a un precio más bajo.

Las diferencias con los LG Q7, Q7 Plus y Q7a no son muchas. Por ejemplo, los dos grupos de celulares comparten muchas de sus especificaciones, pero los LG Q Stylus son más grandes, pesados, tienen una batería más grade (3,300mAh vs. 3,000mA), el modelo regular tiene mejor cámara trasera y traen un lápiz óptico para ayudarte a ser más productivo.

Los LG Q Stylus, Q Stylus Plus y Q Stylus Alpha se postulan como unos celulares muy interesantes para la gama media que ofrecen un lápiz óptico.

LG

Precio y disponibilidad

Los LG Q Stylus estará disponibles en las próximas semanas y aunque su precio será inferior a los celulares insignia de la empresa, LG dijo que el precio se revelará individualmente en cada mercado cuando estén prontos a salir.

LG Q Stylus: Características y especificaciones

Pantalla: 6.2 pulgadas con relación de aspecto de 18:9



Resolución: 2,160x1,080 pixeles



Procesador: De ocho núcleos de 1.5GHz



RAM: 3GB



Almacenamiento: 32GB



Ranura microSD: Sí (hasta 2TB)

Sistema operativo: Android Oreo

Cámara trasera: 16 megapixeles



Cámara frontal: 8 megapixeles y 5 megapixeles (gran angular)



Batería: 3,300mAh (no removible)



NFC: Sí



Conectividad: 4G LTE , 3G, 2G, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2



Resistencia al agua: IP68 (hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos)

Radio FM: Sí



Otras características: Google Assistant, carga rápida, Qlens (inteligencia artificial), DTS:X, Hi-Fi Quad-DAC, lector de huellas y reconocimiento de rostro



Resistencia al agua: IP68

Tamaño: 160.15x77.75x8.4mm



Peso: 172 gramos



Colores: Negro y azul



LG Q Stylus Plus: Características y especificaciones diferentes

Procesador: De ocho núcleos de 1.8GHz

RAM: 4GB



Almacenamiento: 64GB



Colores: Negro, azul y violeta

LG Q Stylus Alpha: características y especificaciones diferentes

Cámara trasera: 13 meagpixeles

Cámara frontal: 5 megapixeles (gran angular)

Color: Azul

Carga rápida: No

Resistencia al agua: No