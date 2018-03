La mayoría de las laptops premium de 15 pulgadas pesan alrededor de 4 libras, pero no la LG Gram. Esta portátil pesa apenas 2.5 libras (1.1 kg), y si bien puedes encontrar otras ultraportátiles con ese peso, no tienen pantallas de 15.6 pulgadas.

Además de eso, la 2018 LG Gram tiene simplemente una gran duración de la batería, superando el modelo 2017 en aproximadamente cuatro horas. Hubo algunas adiciones sutiles como un lector de huellas digitales y un puerto Thunderbolt 3 USB-C (en la configuración más alta, al menos), y LG movió la cámara desde la bisagra de la computadora portátil a la parte superior de la pantalla, haciendo que el paquete general sea mejor que el del año pasado.

Los modelos para 2018 de la LG Gram, disponibles en tamaños de 13.3, 14 y 15.6 pulgadas, comienzan en US$1,000 para una Gram de 13.3 pulgadas sin pantalla táctil, pero suben hasta US$2,000 para la versión de 15.6 pulgadas que analizamos aquí, con una pantalla táctil IPS HD completa y un procesador Intel Core i7-8550U, 16GB de memoria y dos SSD de 512 GB. Sin embargo, la Gram 15 comienza con US$1,150, con componentes que deberían ofrecer un buen rendimiento para el trabajo diario y las necesidades de entretenimiento.

Básicamente, si deseas una pantalla grande, una batería de larga duración y el peso más ligero posible, esta es la respuesta, pero prepárate para pagar por ella. Si esas cosas no son cruciales para tus necesidades, es posible que desees considerar algo más como la Lenovo Yoga 920 de 14 pulgadas, la HP Spectre x360 de 15 pulgadas, la Dell XPS 15 o una Microsoft Surface Book 2.

Sarah Tew/CNET

LG Gram 15 (2018) Precio de la unidad analizada US$2,000 Tamaño de pantalla/resolución 15 pulgadas 1,920 x 1,080 pantalla táctil PC CPU 1.8GHz Intel Core i7-8550U PC Memoria 16GB DDR4 SDRAM 2,133MHz Gráficos 128MB Intel UHD Graphics 620 Almacenamiento 512GB M.2 SATA SSD (2) Conectividad 802.11ac wireless, Bluetooth 4.1 Sistema operativo Windows 10 Home (64-bit)

Lo que vas a encontrar

Cuando los fabricantes de laptops usan materiales livianos, los resultados pueden confundirse con una calidad de construcción endeble. Todos los que levantaron la Gram en nuestras oficinas notaron que se sentía barata y un poco débil. El cuerpo de metal completo de Gram está hecho de nanocarbono magnesio que LG dice que es más resistente que la carcasa de las computadoras portátiles convencionales. Para respaldar las afirmaciones de robustez, LG la sometió a siete pruebas de durabilidad de grado militar, incluidas las de choque y vibración.

Eso no quiere decir que deberías lanzar la Gram contra las paredes. Resistirá a un viaje diario, pero no es una computadora portátil robusta de ninguna manera. De hecho, la tapa tiene una buena cantidad de flexión, por lo que no la cargaría solo con la pantalla, ni le pondría demasiada presión o peso.

Tan pronto levantas la tapa, te recibirán con una pantalla táctil HD agradable y grande de 15.6 pulgadas. No es la pantalla más brillante y luchar contra los reflejos en su brillante pantalla fue una especie de problema. No planeaba trabajar bajo el sol. Además, si bien la pantalla táctil es muy receptiva, el combo del panel delgado y la bisagra de movimiento libre produce un rebote discernible cuando la tocas.

Sarah Tew/CNET

El ver programas de TV y películas es una buena experiencia, pero escuchar algún tipo de audio a través de sus débiles bocinas no lo es. Para ser justos, pocas laptops tan delgadas tienen buenas bocinas y procesador DTS incorporado como esta LG.