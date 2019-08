LG presentó su teléfono LG G8 a principios de 2019 y, sorpresivamente, llegó de la mano de un teléfono hermano que es tan parecido que bien podría ser su gemelo. El LG G8S ThinQ, sin embargo, tiene algunas diferencias que lo hacen muy interesante — más cámaras, una batería más potente y la posibilidad de usarlo con gestos que no requieren tocar la pantalla.

LG G8S ThinQ: precio y disponibilidad

LG ya comenzó a vender el LG G8S ThinQ en algunos países, incluyendo México y otras regiones a partir del 9 de agosto. En México el precio oficial del teléfono es de 15,949 pesos (unos US$800).

LG G8S ThinQ: características importantes

Pantalla de 6.2 pulgadas (18:7:9) OLED con resolución FHD+

Almacenamiento de 128GB expandible a 1TB (en algunos países existe la versión de 64GB)

6GB de memoria RAM

Batería de 3,550mAh

Android 9 Pie

Dimensiones: 155.3x76.6x8mm

Peso 181g

USB Tipo C

Seguridad: Hand ID, reconocimiento facial 3D, lector de huellas físico

Interacción sin tocar la pantalla por medio de gestos

HDR 10

Quick Charge 3.0

Botón físico apara Google Assistant

IP68

Carga inalámbrica

Cámara trasera: Lente súper gran angular 13MP (F2.4 / 1.0μm / 137˚) + Lente estándar de 12MP (F1.8 / 1.4μm / 78˚) + Lente telefoto 12MP (F2.6 / 1.0μm / 48˚)

Cámara frontal: Lente estándar de 8MP (F1.9 / 1.12μm / 80˚) + Z Camera (Tecnología ToF)

LG G8 vs. LG G8S: similitudes y diferencias

El G8 y G8S son tan parecidos, que hasta extraña ver que LG se tomó la molestia de lanzar un teléfono con apenas algunos puntos de diferencia. Sin embargo, hay distinciones que vale la pena resaltar para que los usuarios puedan determinar cuál de los dos comprar.

El G8S tiene una batería 1.43 por ciento más grande (3,550mAh vs 3,500mAh), la pantalla es 1.64 por ciento más grande (6.2 pulgadas vs 6.1 pulgadas); la cámara trasera tiene tres lentes (13 megapixeles + 12 megapixeles + 12 megapixeles vs 16 megapixeles y 12 megapixeles del G8). Los pixeles también son más grandes en el G8S.

Ahora bien, ¿en qué gana el G8 hablando de especificaciones? Su pantalla, que es del tipo AMOLED, tiene un 40.3 por ciento de mayor densidad de pixeles (564ppp vs 402ppp) y su resolución es 1.85 por ciento mejor (1,440x3,120 vs 2,248 vs 1,080). El G8 también es un poco más pequeño y más ligero que el G8S.

Puedes ver la lista comparativa entre ambos teléfonos aquí, abajo:

LG G8S ThinQ vs LG G8 ThinQ: comparativa

LG G8S ThinQ LG G8 ThinQ Pantalla 6.21 pulgadas 6.1 pulgadas Resolución 2,248x1,080 3,120x1,440 Densidad de pixeles 401ppp 564ppp Sistema operativo Android 9 con LG UX 8.0 Android 9 con LG UX 8.0 Procesador Snapdragon 855 (1x2.84GHz; 3x2.42GHz) Snapdragon 855 (1x2.84GHz; 3x2.42GHz) Almacenamiento 128GB 128GB Expansión de almacenamiento Sí; hasta 1TB Sí; hasta 1TB Cámara trasera Lente estándar de 12 megapixeles y ƒ/1.8; lente telefoto de 12 megapixeles con ƒ/2.6; lente gran angular de 13 megapixeles y ƒ/2.4 12 megapixeles con apertura de f/1.6 y gran angular de 16 megapixeles con apertura de f/1.9 Cámara frontal Lente angular de 8 megapixeles y ƒ/1.9; lente estándar TOF 3D con ƒ/1.4 8 megapixeles + Z Camera (ToF + iluminador infrarrojo) RAM 6GB 6GB Batería 3,550mAh 3,500mAh Batería extraíble No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Resistente al agua IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) Solo a salpicaduras Lector de huellas Sí, trasero Sí, trasero Tamaño 155.3x76.6x8mm 151.9x71.8x8.4mm Peso 181g 167g

El diseño del G8S ThinQ

Los gama alta de LG siempre me han dado una sensación bastante única en cuanto a su diseño. De hecho, al sostenerlo en la mano normalmente recuerdo a un iPhone — y eso es algo bueno. El G8S ThinQ tiene un cuerpo bien construido que se siente bien construido, resistente pero que al mismo tiempo no tiene un cuerpo grueso y tampoco es grande. Sus dimensiones (155.3x76.6x8mm) y peso (181g) lo hacen agradable de sostener, incluso con una sola mano.

El teléfono me da sensación de que será duradero a pesar de estar recubierto de vidrio al frente y atrás. El notch, uno al que ya me acostumbre después de probar tanto iPhone y de tanto teléfono que lo tiene igual en formato alargado, en gota o en orificio, que ya no me molesta. De hecho, me ha gustado ya que me recuerda mucho al iPhone al que ya estoy acostumbrado. La similitud es tanta que al sacar el LG G8S —pueden ver el unboxing en este enlace— y con su pantalla apagada, parece como si estuviera sacando un iPhone.

Pero el G8S ThinQ también tiene sus grandes diferencias con respecto al iPhone. El teléfono de LG tiene cuatro botones en sus costados y hay aspectos de esto que no me terminan de convencer: ¿se necesita un botón exclusivo para Google Assistant? La mayoría de ocasiones en que uso a Assistant es por voz y la segunda forma que más utilizo es por medio del gesto en pantalla — la última es presionando el botón.

Los botones me parece que es un aspecto que debió ser mejor depurado. Cuatro botones se me hace mucho en un teléfono que también intenta aminorar que el usuario toque el dispositivo. Además, el botón lateral (en la derecha) para encender la pantalla está demasiado arriba casi llegando a la esquina superior que me parece extremadamente complicado para presionar. Quizá el botón físico dedicado a Assistant se puede perdonar, pero la ubicación del botón para encender/apagar sí se me hace un error garrafal.

En la espalda llamativa, brillante y un imán de huellas, está ubicado el lector de huellas, uno al que también cuesta acostumbrarse pero no es nada a reprochar. El lector es casi tan plano como la espalda y a veces es complicado atinar o adivinar para colocar el dedo y desbloquear el dispositivo. Cuesta tiempo pero después de varios de usarlo, ya es más sencillo desbloquear con la huella (aunque la mayoría de ocasiones lo desbloqueaba por el reconocimiento facial 3D).

El G8S es atractivo en su diseño y solo cosas como los excesivos y mal ubicados botones, así como el notch (que puede no gustar a algunas personas) son aspectos negativos pero que no afectan mucho a un teléfono de buen tamaño con materiales resistentes que en general es vistoso y muy bien diseñado.

El reconocimiento facial en el G8S ThinQ me sorprendió por lo rápido que es. Otros teléfonos con reconocimiento facial —pero 2D, no 3D como en el G8S— suelen ser también muy rápidos, pero en el caso del G8S no se ha sacrificado velocidad por seguridad. El sensor tiende a fallar cuando el teléfono no está totalmente paralelo al rostro, pero sin contar esas ocasiones que suele no reconocer bien el rostro, el sensor funciona bastante bien a la par de uno encontrado en el iPhone.

Snapdragon 855 para un buen desempeño

El G8S es todo un gama alta de 2019, para prueba su procesador, el Snapdragon 855 de Qualcomm que todo celular de esa categoría debe tener para poderse llamar como gama alta. Además del procesador, el G8S tiene 6GB de memoria RAM para hacer más fluida la ejecución de tareas.

Acompañando al procesador y RAM, LG coloca 128GB de almacenamiento interno que se puede aumentar hasta a 1TB gracias a una tarjeta SD.

Gracias a todos estos componentes no puedo exigir ni pedir un mejor desempeño. Todo en el teléfono se siente fluido y con un desempeño a tope como para un teléfono que te debe durar al menos un par de años ofreciendo excelente desempeño. La ejecución de aplicaciones, el cambio entre ellas, la configuración inicial (que suele ser un momento complicado para teléfonos con mejor poder de procesamiento) es rápido y sin problema.

En las propias pruebas de desempeño, el G8S sale bien parado frente a sus rivales con los que lo hemos comparado: el G8, Huawei P30, Galaxy S10 y iPhone XR.

El G8S, como se podía esperar, tiene un desempeño prácticamente idéntico al del LG G8. Supera al Galaxy S10 y al Huawei P30, teléfonos con los que compite en especificaciones y en precio. El teléfono se queda por detrás del iPhone XR con el que compite en precio (pero al que supera en cámaras y en el tipo de pantalla).

El rendimiento del G8S es muy bueno, lo que puedes esperar leyendo su comparativa y que se une a los teléfonos, como la familia OnePlus o la gama alta de Xiaomi, que recuerda que no hay que pagar mucho para tener un teléfono Android con un rendimiento de punta.

La batería es envidiable

El LG G8 ThinQ tiene una batería de 3,500mAh y en las pruebas controladas de CNET en Español dio como resultado una duración de 16 horas y 34 minutos — una cifra nada despreciable para la capacidad de batería y recordando todas las demás especificaciones (como la pantalla AMOLED).

En el caso del G8S ThinQ apenas con una batería 1.43 por ciento más grande que su hermano, el resultado del celular fue de 21 horas y 56 minutos en la misma prueba. Una diferencia de alrededor de 5 horas. Las pruebas controladas en laboratorio siguen las mismas reglas para todos los teléfonos.

Esto es posible seguramente no solo por tener una batería de mayor capacidad que el G8, sino que su pantalla con menos pixeles también ayuda para obtener un mejor resultado y estar muy cerca de lo ofrece el Galaxy Note 10 Plus.

En el uso diario, la batería es aún más increíble. Con un uso regular que conlleva usar el teléfono para mi uso diario —leer y contestar correos, navegar en Internet y en redes sociales, escuchar música con y sin audífonos Bluetooth, usar GPS, entre otras cosas— el teléfono no lo tuve que cargar en dos días consecutivos. Para la segunda noche el teléfono marcaba ya un 15 por ciento de batería restante y eso que eran alrededor de las 11 de la noche.

Mira los resultados del G8S frente a sus rivales:

Duración de batería Teléfono Duración de batería (horas y minutos) Batería LG G8S ThinQ 21:56 3,550mAh LG G8 ThinQ 16:34 3,500mAh Galaxy S10 15:43 3,400mAh Huawei P30 18:15 3,600mAh iPhone XR 18:51 2,942mAh

Fotografía: 5 cámaras con distintas finalidades

Otro de los aspectos diferenciales entre el G8 y G8S son las cámaras. Mientras que el G8 tiene cuatro cámaras (dos al frente y dos atrás) el G8S tiene cinco (con las mismas al frente, pero agregando una más en la espalda para un total de tres).

Sistema fotográfico:

Cámara trasera : Lente súper gran angular 13MP (F2.4 / 1.0μm / 137˚) + Lente estándar de 12MP (F1.8 / 1.4μm / 78˚) + Lente telefoto 12MP (F2.6 / 1.0μm / 48˚)

: Lente súper gran angular 13MP (F2.4 / 1.0μm / 137˚) + Lente estándar de 12MP (F1.8 / 1.4μm / 78˚) + Lente telefoto 12MP (F2.6 / 1.0μm / 48˚) Cámara frontal: Lente estándar de 8MP (F1.9 / 1.12μm / 80˚) + Z Camera (Tecnología ToF)

Impresiones de la cámara frontal

La cámara frontal a primera instancia me ha gustado, sobre todo por su reconocimiento 3D para tomar fotografías con el contorno desenfocado y por agregar más seguridad al reconocimiento facial.