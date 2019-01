XDA Developers

El LG G8, que quizá lleve el nombre oficial de LG G8 ThinQ, llegaría pronto para tomar lo más alto del portafolio de celulares de la empresa surcoreana. El nuevo teléfono seguro apuntará a ofrecer novedades frente al LG G7 y LG V40, y a la vez combinar algunas de las características más importantes de esas dos versiones predecesoras.

El celular LG G8 llegará para seguramente competir con teléfonos como el Samsung Galaxy S10, Huawei P30, Pixel 4 y iPhone 2019.

LG G8: Lanzamiento

Los rumores indican que el LG G8 ThinQ se lanzaría en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC 2019) a finales de febrero en Barcelona, España, retomando el escenario donde la empresa ha presentado en varias ocasiones sus teléfonos insignia de la primera mitad del año.

Inclusive, LG ya envió una invitación para realizar un evento el 24 de febrero durante MWC, así que ese día es cuando seguramente conoceremos el LG G8 ThinQ. Según la publicación surcoreana ETNews, el LG G8 estaría disponible en Corea del Sur y otros países a finales de marzo.

El año pasado, LG presentó el LG V30s ThinQ durante ese evento y se tomó el trabajo de explicar una nueva estrategia móvil que aún no se ha materializado y que no se sabe si se materializará ya que a finales del año pasado Brian Kwon reemplazó a Hwang Jeong-hwan como el director de la división móvil de la empresa, comenzando el 1 de diciembre.

Jeong-hwan llega después de liderar la división de televisores y entretenimiento de LG con éxito, así que podría ser un cambio importante para la empresa.

Precio del LG G8 ThinQ

Por el momento, no han habido rumores importantes sobre el precio del LG G8 ThinQ, pero con la tendencia de incrementar los precios de sus dispositivos generación tras generación, no sería una sorpresa ver que el LG G8 cueste más que el LG G7.

Dicho esto, el LG G6 se lanzó con un precio de US$650 y el LG G7 se lanzó con un precio de US$750, así que a lo mejor el LG G8 podría costar entre US$800 y US$850.

Diseño: ¿Con ceja, doble pantalla y reconocimiento facial 3D?

Diferentes imágenes del LG G8 ThinQ se han filtrado para revelar la apariencia de este celular Android.

Imágenes del LG G8 ThinQ, filtradas por el sitio 91Mobiles con colaboración del popular filtrador @onleaks, al igual que imágenes del foro XDA revelan un celular sin cambios drásticos.

Según esas imágenes el LG G8 tendría biseles más pequeños que antes, mantendría un lector de huellas en la parte trasera, un marco de metal, doble cámara trasera y una pantalla con ceja o notch, en vez de una pantalla con orificio como se postula la tendencia para 2019.

Sin embargo, la doble cámara trasera pasaría de ser vertical en el LG G7 a ubicarse de manera horizontal como el LG V30 y LG V40.

Algo interesante es que en la parte frontal está una cámara (integrada en la ceja).

Según XDA, LG ha trabajado en la tecnología "Sound on Display", la cual permitiría utilizar la pantalla como bocina para reproducir el sonido del celular -- algo similar a lo que LG ha implementado en sus televisores con la tecnología Crystal Sound OLED.

Lo malo es que a pesar de esto, la ceja se ve grande comparada a la del LG V40 ThinQ. Sin embargo, por más grande que se vea no alcanza al gran tamaño de la ceja del Google Pixel 3 XL, el actual líder en el campeonato de los celulares más cejones del mercado.

Según las imágenes, es posible que el LG G8 ThinQ traiga reconocimiento facial 3D, ya que se ven múltiples sensores en la parte frontal, más de los que tenía su predecesor.

Al parecer, el LG G8 ThinQ mantendría el botón de Google Assistant en el borde lateral izquierdo, mientras que en ese mismo borde también se encuentran los botones de volumen y en el lado opuesto el botón de encendido.

Las imágenes de XDA no muestran la parte superior e inferior del dispositivo, pero las de 91Mobiles sí lo hacen y muestran que el celular mantendría el conector de audífonos tradicional y que incluiría una pequeña bocina. No sería una sorpresa si el LG G8 ThinQ trae un amplificador de sonido de alta fidelidad y tecnología DTS:X como lo hizo el G7, pero por el momento no hay algo muy concreto sobre esto.

Algo interesante es que las imágenes del LG G8 que se filtraron inicialmente fueron refutadas por el director de comunicaciones de LG, Ken Hong, quien se atrevió a asegurar públicamente que las imágenes no son reales.

Sin embargo, el popular filtrador del blog Android Police David Ruddock aseguró que las imágenes eran definitivamente del LG G8 y que si hay cambios serían menores. Otra posibilidad es que las imágenes sean de sólo una versión del LG G8 ThinQ, posiblemente simplificado como lo intentó hacer años atrás con el teléfono insignia. No obstante, en esa ocasión el diseño se mantuvo sin cambios importantes, así que si LG presenta al G8 y no se parece a estas imágenes sí que sorprendería a muchos.

Por otra parte, unas fuentes le dijeron a CNET que LG está trabajando en una pantalla secundaria que se puede conectar a un celular de la empresa, como podría ser el LG G8. De esta manera, LG tendría algo similar a lo que están intentando ofrecer en teléfonos plegables como el Galaxy X (o Galaxy Fold), pero de manera opcional y que se pueda quitar y colocar en cualquier momento.

Gestos para controlar el celular, sin usar la pantalla táctil

En la invitación de LG a su evento en MWC 2019, la empresa deja en claro que llegó la hora de despedirse de la tecnología táctil para controlar un celular, al menos eso es lo que hace creer la empresa.

Aunque es difícil imaginar que simples gestos van a reemplazar por completo a la tecnología táctil, es posible que el LG G8 ofrezca un complemento a la tecnología táctil con gestos. Inclusive, es muy posible que los sensores en esa ceja no sólo habiliten el reconocimiento facial 3D, sino también esta clase de gestos.

LG G8: Características y especificaciones

Procesador: Snapdragon 855

Tamaño: 152.72x8.4mm

Conector de audífonos: Sí, tradicional de 3.5mm