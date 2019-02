El LG G8 ThinQ tiene tecnología impresionante y una ingeniería admirable, pero ¿es esto suficiente para generar el interés que la marca requiere para ganar nuevos usuarios o para competir con celulares como el Galaxy S10 Plus o el Huawei P30 (que se presentará en marzo)?

Angela Lang/CNET

Es una pregunta muy difícil de responder, pero también es difícil saber si con las novedades que integra el LG G8 ThinQ la empresa surcoreana podrá lograr convertirse en unas de las cinco empresas que vende más celulares en el mundo. Seguramente una vez realicemos nuestro análisis (review) del LG G8 ThinQ el teléfono me hará cambiar de opinión.

Lo cierto es que las novedades del LG G8 son fascinantes y nos puede dar un vistazo a lo que podríamos ver en celulares -- y hasta otros dispositivos -- en el futuro. Sin embargo, el LG G8 también pierde un poco de atracción al presentarse al mismo tiempo que el LG V50, un celular con algunas cualidades superiores.

Además, LG hace todo más confuso lanzado tres versiones del G8: G8, G8 (principalmente vendido en Corea del Sur) y G8s.

Aunque estas primeras impresiones son basadas principalmente en el modelo que se venderá en Estados Unidos y Europa, la versión del G8 que se vende principalmente en Corea del Sur integra tres cámaras traseras (añade telefoto), mientras que el G8s que sí se vende en más mercados (por ahora no en Estados Unidos) tiene 64GB de almacenamiento inicial, una pantalla Full HD+ de 6.2 pulgadas en vez de QHD+ de 6.2 pulgadas, tiene también triple cámara trasera y batería de 3,500mAh.

Comparación: LG G8 vs. LG G8 (principalmente en Corea del Sur) vs. LG G8s

LG G8 ThinQ LG G8 ThinQ (principalmente Corea del Sur) LG G8s ThinQ Pantalla 6.1 pulgadas (OLED) 6.1 pulgadas (OLED) 6.2 pulgadas (OLED) Resolución 3,120x1,440 pixeles 3,120x1,440 pixeles 2,248x1,080 pixeles Densidad de pixeles 564ppp 564ppp 564ppp Sistema operativo Android Pie Android Pie Android Pie Procesador Snapdragon 855 (8 núcleos) Snapdragon 855 (8 núcleos) Snapdragon 855 (8 núcleos) Almacenamiento 128GB 128GB 64GB y 128GB Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí Cámara trasera Doble: 12 megapixeles con apertura de f/1.5 y 16 megapixeles gran angular con apertura de f/1.9. Triple: 12 megapixeles con apertura de f/1.5 + 16 megapixeles gran angular con apertura de f/1.9 + 12 megapixeles telefoto con apertura de f/2.4 Triple: 12 megapixeles + 16 megapixeles gran angular + 12 megapixeles telefoto Grabación en cámara lenta 120fps en HD, 60fps en Full HD, 30fps en 4K 120fps en HD, 60fps en Full HD, 30fps en 4K 120fps en HD, 60fps en Full HD, 30fps en 4K Cámara frontal 8 megapixeles (f/1.7) y Z camera (ToF) 8 megapixeles (f/1.7) y Z camera (ToF) 8 megapixeles (f/1.7) y Z camera (ToF) RAM 6GB 6GB 6GB Batería 3,500mAh 3,500mAh 3,550mAh Batería extraíble No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Resistente al agua Sí Sí Sí Lector de huellas Sí (trasero) Sí (trasero) Sí (trasero) Lector de iris No No No Reconocimiento de rostro Sí, 3D Sí, 3D Sí, 3D Carga inalámbrica Sí Sí Sí Características importantes Z Camera permite gestos para controlar el celular y hasta escanéa las venas de tus manos como método de seguridad para desbloquear tu celular. Además, la pantalla casi sin biseles con ceja funciona también como bocina, tiene Quad Dac para ofrecer sonido de alta fidelidad a través de audífonos (tiene conector de audífonos tradiciona), cámara gran angular, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, compatible con carga inalámbrica. Z Camera permite gestos para controlar el celular y hasta escanéa las venas de tus manos como método de seguridad para desbloquear tu celular. Además, la pantalla casi sin biseles con ceja funciona también como bocina, tiene Quad Dac para ofrecer sonido de alta fidelidad a través de audífonos (tiene conector de audífonos tradiciona), cámara gran angular, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, compatible con carga inalámbrica y tres cámaras traseras. Z Camera permite gestos para controlar el celular y hasta escanéa las venas de tus manos como método de seguridad para desbloquear tu celular. Además, tiene bocinas estéreo, cámara gran angular y tres cámaras traseras. Tamaño 151.9x71.8x8.4mm 151.9x71.8x8.4mm 151.9x71.8x8.4mm Peso 167 gramos 167 gramos 167 gramos

Z Camera: Escanea las venas de mano, tu rostro y permite controlar el celular con gestos en el aire

El LG G8 ThinQ trae una cámara frontal llamada Z Camera (acompaña de emisores y receptores infrarrojos) con tecnología de tiempo de vuelo (ToF, en inglés) que logra mapear todo lo que está frente a ella para traer funciones muy interesantes, pero que no aparentan ser muy prácticas, como:

Hand ID para desbloquear el celular colocando la palma de tu mano frente a la cámara (en realidad, ésta lee las venas de tu mano).

Gestos en el aire para controlar el volumen, la reproducción de videos, realizar capturas de pantallas, contestar o rechazar llamadas y hasta abrir apps.

Desbloqueo facial 3D.

Considero que en este momento el desbloqueo facial 3D es probablemente la función más práctica y eficiente del celular.

Es cierto, es muy similar a lo que Apple ha hecho con sus iPhone X, pero LG dice que su tecnología ofrece mejoras frente a otras porque usa infrarrojos que logran ofrecer más detalle y comportarse mejor en toda clase de condiciones.

Además, algo que me gusta mucho más en el LG G8 ThinQ que en el iPhone es que una vez que detecta tu rostro puedes comenzar a utilizar el celular con normalidad, sin necesidad que deslizar tu dedo sobre la pantalla para comenzar a usarlo.

Por otra parte, el desbloqueo a través de las venas de tu mano funciona relativamente bien, pero no considero que sea tan práctico y eficiente como un simple lector de huellas.

Angela Lang/CNET

A pesar de tecnologías como el desbloqueo facial, aún sigo pensando que un simple lector de huellas es la manera más práctica y simple de desbloquear un celular. Lo bueno es que el LG G8 aún cuenta con un lector de huellas en la parte trasera.

La otra función que permite la Z Camera es la posibilidad de controlar diferentes funciones del celular con gestos en tus manos.

Al principio, es un poco frustrante intentar controlar las funciones a través de gestos, pero una vez coges práctica es relativamente fácil y eficiente. El problema es que a pesar de esto, no lo veo como una necesidad o una manera eficiente para no tener que utilizar la pantalla táctil. Me parece que esto podría ser más útil en un televisor o en un electrodoméstico, pero en un celular y para las funciones que tiene establecidas no creo que tenga mucho beneficio en la actualidad.

LG espera que esta tecnología evolucione y traiga nuevas funciones, pero no estoy seguro por el momento que puede ser tan revolucionario para hacerlo tan práctico.

Qualcomm anunció que esta sería una de las novedades que traería el nuevo procesador Snapdragon 855. Samsung no le sacó mucho provecho a esta función en el Galaxy S10, Galaxy S10 Plus y los otros S10 (seguramente porque también usan el procesador Exynos 9820). LG es la primera fabricante que lanza un teléfono de esta generación que ofrece esta función.

Aunque esto es realmente emocionando con las nuevas posibilidades de creación, durante mis pruebas me pareció que tiene problemas para detectar el movimiento de personas -- lo cual es entendible. Lo interesante es que LG dice que esta función está optimizada justamente para los rostros.

Vale la pena aclarar que todas estas funciones las probé en una unidad de preproducción, así que esto podría mejorar sin muchos problemas a través de actualizaciones.

Cámaras traseras: Doble con posibilidad de video con bokeh

El LG G8 ThinQ integra las mismas dos cámaras de 12 y 16 megapixeles de sus predecesores con inteligencia artificial como las del G7. Pero la empresa también promete algunas mejoras.

A continuación algunas fotos de prueba tomadas con la cámaras.