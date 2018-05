El nuevo teléfono de LG, denominado LG G7 ThinQ, representa de cierta manera un cambio de curso para la empresa, que estaría buscando cambiar la manera tradicional en la que se presenta un nuevo celular.

Esto significa, básicamente, que las actualizaciones de esta generación no solo se limitarán a las actualizaciones de Android y de seguridad tradicionales, sino también a la llegada de importantes nuevas funciones al celular, así como de otras mejoras importantes.

Juan Garzon / CNET

La primera muestra de esta estrategia la vimos con el LG V30S ThinQ, un celular que fue presentado al mismo tiempo que el Samsung Galaxy S9 ($699.99 en Amazon.com) y el Galaxy S9 Plus, aunque se trató de un celular que mantuvo prácticamente las mismas especificaciones del LG V30 ($696.00 en T-Mobile USA) y solo trajo "más inteligencia artificial" y un aumento de RAM y almacenamiento.

El LG G7 ThinQ se apoya en ese lanzamiento y trae prácticamente las mismas novedades del LG V30S ThinQ, pero con un mayor alcance y con una actualización de especificaciones que ofrecen un mejor desempeño.

Además, su diseño es más refinado que el LG G6, aunque tiene una ceja o notch que no es del agrado de todos.

El LG G7 ThinQ es un celular muy completo y con una buena experiencia, pero su doble cámara trasera (con lente gran angular) y una calidad de sonido a través de audífonos superior a los competidores, podrían no ser suficientes para traer a tantos usuarios como a la empresa seguramente le gustaría. Es más, podría pasar desapercibido a pesar de ser un muy buen celular.

Su secreto podría estar en las actualizaciones del futuro que traigan novedades importantes al LG G7 ThinQ, pero tendrían que ser lo suficientemente relevantes para hacerlo sobresalir en el mercado y diferenciarse.

Nota del editor: Este análisis inicial fue realizado usando una unidad de preproducción del LG G7 ThinQ. Actualizaremos el análisis y estableceremos una calificación una vez probemos en detalle una unidad totalmente finalizada.

LG G7 ThinQ: Características y especificaciones

Pantalla: 6.1 pulgadas con tecnología M+ para ahorrar batería (pixeles RGB más uno blanco)



Resolución: 3,120x1,440 pixeles



Procesador: Snapdragon 845 de ocho núcleos (cuatro núcleos de 2.8GHz y cuatro de 1.7GHz)



RAM: 4GB (6GB en pocos mercados)



Almacenamiento: 64GB (128GB en pocos mercados)



Ranura microSD: Sí



Sistema operativo: Android Oreo



Cámaras traseras: Doble de 16 megapixeles, una regular y otra gran angular (apertura f/1.9 y f/1.6) - pueden grabar video en HDR10



Cámara frontal: 8 megapixeles



Batería: 3,000mAh



Resistencia al agua: IP68 (hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos)

Lector de huellas: Sí



Reconocimiento facial: Sí



Tamaño: 153.2x71.9x8.2mm



Precio y disponibilidad

El LG G7 ThinQ estará disponible en las próximas semanas con un precio similar al de sus predecesores, inferior al que generalmente tienen los celulares de la serie V. Esto significa que el precio del LG G7 ThinQ oscilaría entre los US$600 y US$750.

En Estados Unidos, Verizon dijo que el LG G7 ThinQ estará disponible en preventa a partir del 24 de mayo, pero no reveló una fecha de disponibilidad ni precio.

Por su parte, Sprint dijo que a partir del 25 de mayo se podrá comprar el LG G7 ThinQ en preventa y que estima que se empezará a enviar el 1 de junio, pero no reveló su precio.

T-Mobile confirmó que estará vendiendo el LG G7 ThinQ "más tarde esta primavera" y que será un celular que sacará provecho a la banda de 600MHz que ofrece la empresa en su red, aunque no reveló una fecha exacta de preventa, disponibilidad o precio.

U.S. Cellular dijo que empezará a vender el LG G7 ThinQ el 1 de junio, mientras que AT&T reveló que en esta ocasión no venderá el LG G7 ThinQ, sino que venderá solo un teléfono LG en exclusiva, posiblemente el rumorado LG V35 ThinQ.

Andrew Hoyle/CNET

Los cambios más importantes del LG G7 vs. G6, V30 y V30S ThinQ

El botón de encendido ya no está integrado en el lector de huellas, sino que está ubicado en el borde lateral derecho.



Tiene una ceja que integra la cámara frontal, auricular y sensores de luz y proximidad.



Su bocina usa el cuerpo del dispositivo para ofrecer mayor potencia e incluye el celular tecnología DTS-X (es el primero en el mundo) que promete ofrecer un sonido 3D más espacial, teniendo en cuenta la elevación de la procedencia de los sonidos, no solo un lado u el otro -- intenta simular un sistema de sonido 7.1.



Su pantalla promete ser más brillante (hasta 1,000 nits) y ahorrar hasta 30 por ciento de batería frente a su predecesor.



Las cámaras lograrían fotos hasta cuatro veces más claras que el LG G6 en situaciones con poca luz y cerca del doble de lo que ofrecía el LG V30.



Permite tomar fotos de retrato y hasta puedes ajustar la intensidad del fondo borroso antes o después de tomar la foto.

En vez de detectar 8 categorías y escenas como en el V30S ThinQ, la inteligencia del LG G7 ThinQ logra detectar hasta 18 categorías que permiten ofrecer mejores resultados con la cámara.



Trae la barra flotante del LG V30 y V30S ThinQ para ofrecer atajos en todo momento.



Tiene un botón físico dedicado a Google Assistant



Al igual que el V30S ThinQ, el LG G7 ThinQ tiene 32 comandos de voz de Google Assistant exclusivos (para LG).



Tiene un amplificador de sonido Quad-Dac de 32 bits mejorado

Sus cámaras traseras están alineadas verticalmente en vez de horizontalmente.

También tiene algunas diferencias en especificaciones

Comparación: LG G7 ThinQ vs. LG G6 vs. LG V30 vs. V30S ThinQ

LG G7 ThinQ LG G6 LG V30 LG V30S ThinQ Pantalla 6.1 pulgadas 5.7 pulgadas 6 pulgadas 6 pulgadas Resolución 3,120x1,440 pixeles 2,880x1,440 pixeles 2,880x1,440 pixeles 2,880x1,440 pixeles Densidad de pixeles 563ppp 565ppp 537ppp 537ppp Procesador 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 821 (cuatro núcleos) 2.45GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) 2.45GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) RAM 4GB (6GB en pocos mercados) 4GB (6GB en pocos mercados) 4GB (6GB en pocos mercados) 6GB Almacenamiento 64GB (128GB en pocos mercados) 32GB, 64GB, 128GB (dependiendo del mercado) 64GB, 128GB (depende del mercado) 128GB Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí Sí Cámara trasera Doble de 16 megapixeles, una regular con apertura de f/1.6 y una gran angular con apertura de f/1.9 Doble cámara de 13 megapixeles con estabilización de imagen óptica, láser de enfoque automático y apertura de f/1.8 y f/2.4 Doble cámara. Una de 16 megapixeles con apertura f/1.6 y estabilización de imagen óptica, otra de 13 megapixeles con apertura f/1.9. Doble cámara. Una de 16 megapixeles con apertura f/1.6 y estabilización de imagen óptica, otra de 13 megapixeles con apertura f/1.9. Cámara frontal 8 megapixeles (f/1.9) 5 megapixeles 5 megapixeles 5 megapixeles Batería 3,000mAh 3,300mAh 3,300mAh 3,300mAh Tamaño 153.2x71.9x8.2mm 148.9x71.9x7.9mm 151.7x75.4x7.39mm 151.7x75.4x7.39mm Peso 162 gramos 163 gramos 158 gramos 158 gramos Inteligencia artificial ThinQ Sí (superior a la de los otros) No Con actualización Sí

Un celular LG con ceja y botón de Google Assistant

El LG G7 ThinQ mantiene un cuerpo muy parecido al de su predecesor a pesar de tener una pantalla de 6.1 pulgadas con una relación de aspecto de 19.5:9, en vez de 5.7 pulgadas con una relación de 18:9 como su predecesor.

Una de las grandes novedades y diferencias con sus predecesores y otros celulares de la empresa es que el LG Q7 ThinQ es el primero de la marca con una ceja o notch (conocida por algunos también como lengüeta o muesca).

La ceja es más pequeña que la que encontramos en el iPhone X y aunque es muy parecida a la del Asus Zenfone 5Z y 5, sigue siendo un poco más compacta. No es tan compacta como la del Essential Phone que sigue liderando en ese aspecto y más similar a la del Huawei P20 Pro.

En las pruebas que tuve con el celular no me pareció que la ceja impactará drásticamente la experiencia o que bloqueará mucho el contenido con los pocos apps que pude probar. Sin embargo, LG permite "ocultar" esta ceja a través de software, colocando una barra negra a sus lados para el bisel totalmente simétrico.

Esta es una implementación que hemos visto en celulares de otros fabricantes, pero LG permite que el usuario personalice la barra superior que "oculta" la ceja G7 ThinQ para cambiarla a distintos colores predeterminados; también se puede cambiar el estilo de las esquinas, sea plano o con curva.

Asimismo, los biseles de la pantalla frontal también experimentaron una reducción, aunque aún siguen teniendo esquinas curvas.

Juan Garzón / CNET

Además, la relación de aspecto del LG G7 ThinQ es un poco diferente al de su predecesor, ya que en vez de tener una de 18:9 tiene una de 19.5:9, lo que lo hace más alto que antes. Inclusive, al sostener el LG G7 ThinQ junto al LG V30S ThinQ (que tiene exactamente el mismo hardware del LG V30), me sorprendí de que el V30S se sintió como un celular más ancho y difícil de sostener en la mano, mientras que el LG G7 ThinQ era menos ancho y era más fácil de sostener en la mano.

Por otra parte, el LG G7 ThinQ tiene un cuerpo de vidrio con bordes de metal, similar a su predecesor. Sin embargo, en la mano el LG G7 ThinQ se siente y ve como un celular más refinado que el G6.

La parte trasera mantiene la doble cámara trasera, pero ahora están ubicadas de forma vertical en vez de horizontal. Además, aunque el lector de huellas se encuentra ubicado en prácticamente la misma posición de su predecesor, pero ahora no integra el botón de encendido sino que ese botón ahora está ubicado en el borde derecho.

Este no es el único nuevo botón, ya que el LG G7 ThinQ tiene un botón físico en el borde izquierdo dedicado a Google Assistant y funciona tal como esperarías: sólo activa Google Assistant. Además, LG ha sido claro en decir que por ahora este botón no se podrá personalizar, aunque esto podría cambiar con el tiempo.

El LG G7 ThinQ también mantiene la misma resistencia al agua (IP68), el conector de audífonos, un cajón con ranura para tarjeta microSD que permite incrementar el almacenamiento y la compatibilidad con carga inalámbrica de su predecesor. Inclusive, la empresa dice que el LG G7 ThinQ tiene la misma resistencia a caídas de su predecesor, pasando 14 diferentes pruebas militares de durabilidad 810G.

Juan Garzón / CNET

Desempeño

El LG G7 ThinQ es el celular de LG más fluido que he probado a la fecha, a pesar de que la unidad de prueba que tuve era una de preproducción.

Es claro que aún hay cosas que faltan por finalizar en esta unidad y de vez en cuando suceden algunos problemitas, pero es muy probable que la unidad final que probaré en un futuro solucione muchos de estos.

En nuestras pruebas de desempeño o rendimiento, el LG G7 ThinQ logró muy buenos marcadores, similares a los que ofreció el Samsung Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus. Inclusive, en la prueba de múltiples núcleos el LG G7 ThinQ venció al Galaxy S9 Plus. Aún así, el celular de Samsung superó al celular de LG en la prueba de procesamiento gráfico.

Vale la pena tener en cuenta que las diferencias no son muy grandes y como los dos integran el mismo procesador no debería haber una gran diferencia en el rendimiento general. Sin embargo, el S9 Plus tiene la ventaja de incluir más memoria RAM a nivel mundial, así que ejecutar muchos apps o cambiar con frecuencia entre los apps recientes es algo más fluido en el S9 Plus que en el LG G7 ThinQ.

Pruebas de rendimiento: LG G7 ThinQ 2,453 8,953 57,820 Galaxy S9 Plus (Snapdragon 845) 2,436 8,425 58,436 Motorola Moto Z2 Force 1,917 6,487 39,838 Sony Xperia XZ Premium 1,920 6,540 39,881 HTC U11 1,913 6,462 40,615 OnePlus 5T 1,959 6,756 40,968 Galaxy Note 8 1,859 6,425 40,131 LG V30 1,900 6,436 40,260 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Duración de batería

Desde el principio se sabía que la duración de batería sería una de las posibles debilidades del LG G7 ThinQ y por el momento lo es. Digo "por el momento", porque mi unidad de prueba es una de preproducción, así que podrían haber algunos cambios en la unidad final.

Sin embargo, en nuestra prueba de duración de batería, el LG G7 ThinQ duró 12 horas y 27 minutos, un resultado muy por debajo de las 17 horas que logró el Galaxy S9 Plus y algo inferior a las 13 horas y 35 minutos que logró el LG G6.

No obstante, cabe señalar que la duración de batería del LG G7 ThinQ fue muy similar a las 12 horas y 15 minutos que obtuvimos con el iPhone X.

Las cámaras, bokeh y la inteligencia artificial del LG G7 ThinQ

A diferencia de sus predecesores donde las dos cámaras traseras tenían diferente resolución, el LG G7 ThinQ cuenta con dos cámaras que tienen exactamente la misma resolución: 16 megapixeles.

Esto no significa que el LG G7 ThinQ ofrezca dos cámaras totalmente iguales, ni que una sea a blanco y negro o telefoto. LG le sigue apostando a la implementación de cámara regular con una cámara gran angular -- algo que hemos disfrutado mucho.

Asimismo, aunque las dos cámaras tienen la misma resolución y un ángulo de visión diferente, la apertura entre las dos cámaras varía. La cámara principal tiene una apertura de f/1.6 que permite capturar con mayor claridad las fotos cuando la luz es un poco limitada, mientras que la secundaria tiene una apertura de f/1.9 que no está nada más cuando consideramos que celulares como el Samsung Galaxy S9, el Galaxy S9 Plus y el iPhone X tienen una cámara secundaria con una apertura de f/2.4. Sin embargo, esta cámara del LG G7 ThinQ no debería tener exactamente el mismo desempeño en esas difíciles situaciones sin mucha luz que la cámara principal.

Además, la cámara gran angular es ahora más cerrada que la de su predecesor, teniendo un ángulo de visión de 107 grados, mientras que la gran angular del G6 era de 125 grados y la del LG V30 tenía un ángulo de 120 grados. Esto significa que el LG G7 ThinQ logrará capturar menos desde la misma distancia, pero promete reducir la distorsión en los extremos de las fotos y video por el tipo de lente.

Una de las grandes adiciones a las cámaras del LG G7 ThinQ es que finalmente la empresa ofrece un modo de retrato o fotos con fondo borroso (bokeh).

Inclusive, la empresa permite tomar fotos con fondo borroso hasta con la cámara frontal de 8 megapixeles, a pesar de que allí sólo tiene una cámara.

La otra gran apuesta de la empresa está enfocada en la inteligencia artificial. Similar a lo que introdujo con el LG V30S ThinQ, el G7 ThinQ cuenta con un modo en la cámara llamado AI CAM que usa inteligencia artificial para detectar la escena y los objetos que intentas capturar para ajustar automáticamente diferentes configuraciones de la cámara.

Al igual que con el V30S ThinQ, el LG G7 ThinQ te muestra a través de palabras lo que está detectando en la escena y vibra cuando determina concretamente la escena u objeto. Entonces, te muestra un icono con texto para informarte de lo que detectó y ajusta automáticamente las configuraciones de la cámara para que así captes una mejor foto.

Durante mis pruebas me pareció que la inteligencia del LG G7 ThinQ fue un poco más precisa y rápida que la del LG V30S ThinQ, al identificar objetos con mayor efectividad.

Inclusive, LG dice que mientras que el V30S ThinQ tenía la capacidad de detectar escenas y objetos de 8 categorías, el LG G7 ThinQ tiene la capacidad de detectar objetos y escenas de 18 categorías.

Aunque estas son funciones que están presentes al activar el modo de AI CAM, en el modo regular también encuentras un poco de inteligencia artificial. Por ejemplo, el LG G7 ThinQ tiene la capacidad de detectar qué tan oscuro está la escena para activar el modo Brillante o Bright Mode que permite que la escena salga mucho más clara. Si este celular Android activa el modo Brillante y no estás satisfecho, lo puedes desactivar con seleccionar el icono en la pantalla que aparece automáticamente en esas condiciones.

Juan Garzon / CNET