Lo bueno LG G6 tiene un diseño refinado resistente al agua y con una pantalla que casi no tiene biseles y sus esquinas son curvas. Las nuevas funciones de las cámaras son útiles; es el primer celular que no es Pixel en integrar Google Assistant; se puede cargar de manera inalámbrica; su cámara permite hacer zoom óptico 2x y la actualización de especificaciones son bienvenidas.

Lo malo No tiene batería desmontable; Google Assistant no habla español y no integra el más potente procesador de Qualcomm, Snapdragon 835.

Conclusión [Primera impresión] El LG G6 es probablemente el celular de 5.7 pulgadas más compacto del mundo gracias a su pantalla con pequeños biseles. Es resistente al agua y las novedades de especificaciones y software lo hacen colocarse entre los celulares más potentes e interesantes del mercado.

