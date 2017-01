LG G6: el próximo teléfono insignia de LG no sería modular

Todo indica que el LG G6 será el teléfono más importante a presentarse en Mobile World Congress 2017 en Barcelona a fines de febrero.

Esto es porque la información más reciente apunta a que Samsung se saltará la feria de tecnología que ha usado los últimos años para presentar su nuevo celular Galaxy para introducirlo hasta abril.

Así que sin un Galaxy S8 nuevo en MWC, el teléfono insignia de LG robará la atención en el evento anual en Barcelona. Hasta ahora se han publicado múltiples notas que señalan que el LG G6 se presentaría en MWC 2017. Otra información indica que la empresa sudcoreana pondría a la venta su nuevo teléfono insignia las primeras semanas de marzo, también para adelantarse a Samsung.

Diseño

El año pasado, LG presentó su LG G5 en MWC, un teléfono que se ganó muchos titulares gracias a su diseño modular y la introducción de los LG Friends, una colección de accesorios que se podían insertar al celular vía la base removible de la batería. Los módulos incluían una extensión de la cámara, un accesorio para la realidad virtual y una expansión de las capacidades de audio del celular.

A pesar de que a mediados de 2016 LG dijo que seguía abierta a la mantener el diseño modular en sus teléfonos y que "no estaba lista para decirle adiós", se ha confirmado que el LG G6 tendrá un diseño más tradicional que abandonaría la opción de los accesorios intercambiables. Eso, sin duda, lo hará un teléfono menos interesante que el LG G5, aunque esto se debe al poco entusiasmo que mostró el consumidor ante la posibilidad de añadir accesorios, lo cual justifica la medida de LG.

Lo que sí podemos anticipar es que el LG G6 venga con el sistema operativo Android Nougat, ya que el LG G5 ha recibido la actualización al nuevo sabor del software de Google desde hace meses. Además, el LG V20 de 2016 fue de los primeros teléfonos en salir al mercado con Android 7.0 Nougat instalado.

Especificaciones

Este teléfono, el alta gama más reciente presentado por LG, tiene dos pantallas: una de 5.7 pulgadas con resolución QHD de 2,560x1,440 pixeles con una densidad de pixeles de 513ppp y una pantalla secundaria de 2.1 pulgadas con resolución de 160x1,040 pixeles y una densidad de pixeles igual a la pantalla principal (513ppp). No sería descabellado esperar que el LG G6 tuviera una pantalla principal de esa calidad. Se ha dicho que se anticipa que el G6 tenga "una pantalla enorme".

Pero, aunque el V20 tiene un procesador Snapdragon 820, se ha rumorado que veremos los primeros dispositivos con el nuevo chip de Qualcomm para teléfonos, el Snapdragon 835, en MWC 2017. Quizá el G6 sea uno de ellos. Cuando menos, anticipamos que el G6 tendrá un procesador Snapdragon 821.

Una de las cosas más peculiares confirmadas por el LG es una tecnología para enfriar celulares, que posiblemente aparezca en el G6, y que evidentemente busca diferenciar al nuevo teléfono insignia de la empresa del Galaxy Note 7 de Samsung y sus problemas con las baterías que se incendiaban. Por supuesto, si no fuera por la tragedia del Note 7, nadie estaría pensando en eso y las fabricantes no estarían promoviendo sus teléfonos que "no explotan".

En cuanto a especificaciones más concretas, se ha dicho que el LG G6 tendrá carga inalámbrica y será resistente al agua, además de que se habla de que el teléfono integrará un escáner de iris para desbloquearlo y hacer pagos, similar al que tenía el Galaxy Note 7.

Todo lo que sabemos del LG G6 hasta el momento:

16 de enero de 2017

LG estrenará tecnología para evitar que el G6 sea un teléfono 'explosivo'

La compañía quiere que el teléfono sea un éxito, pero no le hacen falta los fuegos artificiales del Note 7, por lo que trabaja en un nuevo sistema para que el celular no se recaliente, reportó The Korean Herald.

12 de enero de 2017

¿Estás listo para el LG G6? Podría llegar el mes próximo

LG nos hace imaginarnos un misterioso teléfono en un video. Hay buenas posibilidades de que el próximo insignia de la compañía vaya camino al Congreso Mundial de Móviles del mes entrante.

10 de enero de 2017

Para adelantarse al Galaxy S8, el LG G6 saldrá a la venta el 10 de marzo

Según ET News, el nuevo insignia de LG, esta vez sin módulos, saldrá a la venta semanas antes de la fecha en que fue presentado el G5 el año pasado, lo que lo puso en desventaja frente a Samsung.

El LG G6 tendrá una pantalla enorme y cambiará el ratio de visualización

Un reporte reciente asegura que el próximo celular insignia de LG pasará del formato de 16:9 al de 18:9 con una pantalla QHD+.

5 de enero de 2017

Confirmado: el LG G6 no será modular

La compañía cambiará su estrategia después de la mala recepción que tuvo su buque insignia, el LG G5, y que sí incluía módulos intercambiables.

28 de diciembre de 2016

El LG G6 llegará al mercado sin 'amigos', según una filtración

Imágenes filtradas del nuevo insignia de la compañía muestran detalles de su diseño brillante, las características físicas que tendrá, y que no será compatible con módulos, como el G5.

27 de diciembre de 2016

No esperes sorpresas: el LG G6 será casi idéntico a su predecesor

Android Authority obtuvo supuestas fotos del G6 que muestran una cámara doble, un lector de huellas y un diseño y dimensiones similares al del G5, el insignia actual de la compañía.

26 de diciembre de 2016

Con el teléfono G6, LG quiere ganarle el mandado a Samsung

ET News dice que LG lanzaría el G6 a fines de febrero o principios de marzo, con el objetivo de aventajar a Samsung y adelantarse al lanzamiento de su nuevo Galaxy S8.

5 de diciembre de 2016

LG G6 sería resistente al agua y se cargaría de forma inalámbrica

El LG G6, sucesor del G5, carecería de batería removible, pero sería resistente al agua y sería compatible con carga inalámbrica, similar a lo que ofrecen los Samsung Galaxy S7.

25 de noviembre de 2016

El LG G6 tendrá escáner de iris y servicio de pagos: reporte

Según un reporte de 'The Korea Herald', el próximo teléfono insignia de LG tendrá un servicio de pagos con tecnología MST que lo hace más compatible a otros sistemas, similar a Samsung Pay.

31 de octubre de 2016

El LG G6 llegará sin 'amigos', pero con lector de iris: reporte

Según reportes desde Asia, el flamante teléfono de LG llegará sin módulos, pero sí traerá el lector de iris en la cámara frontal, sin la necesidad de una secundaria.

24 de octubre de 2016

LG: No planeamos decirle adiós al diseño modular

La empresa reitera que no se deshará del diseño modular del G5 (y sus accesorios acompañantes) en su próximo teléfono insignia.