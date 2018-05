Lo bueno Esta laptop más delgada y liviana de 13.3 pulgadas Yoga 730 de Lenovo 2-en-1 logra una buena mejora con respecto al modelo del año pasado con procesadores Intel Core i-series de 8va. generación, puertos duales Thunderbolt 3 USB-C, micrófonos de campo, una función de carga rápida y ––eventualmente–– soporte para Amazon Alexa.

Lo malo La duración de la batería es buena, pero no lo suficiente para esta categoría y es la única área en donde el rendimiento no es mejor que su predecesora en nuestras pruebas. Los adaptadores USB tipo C son necesarios para la salida Ethernet o HDMI, y no hay entrada para tarjeta SD.

Conclusión La Yoga 730 de Lenovo de 13.3 pulgadas no cambió mucho con respecto al modelo del año pasado, pero lo que definitivamente sí agregó Lenovo fue el diseño del equipo, lo que la convierte en una de las más delgadas y ligeras dos-en-uno que puedas comprar.