Este casco de Realidad Aumentada te hará sentir como el último Jedi

"¡Esto es épico!", dijo mi hijo cuando le puse el equipo en su cara y me hice a un lado mientras el blandía un sable de luz al aire. Estaba luchando contra droides de batalla. Yo me aseguraba de que no rompiera nada.

Tú también podrías ser un guerrero armado de sables de luz en tu propia casa, si consigues el Star Wars Jedi Challenges, de Lenovo. Pero antes debes saber en lo que te estás metiendo.

A diferencia de la realidad virtual, Jedi Challenges hace que aparezcan enemigos holográficos y otros desafíos flotando a tu alrededor en realidad aumentada (RA). La experiencia es menos inmersiva que la realidad virtual, pero también provocan menos ganas de vomitar... y más divertida para juegos informales y niños.

Encender un lightsaber por primera vez tiene un toque mágico. Sí, me hizo sentir como un Jedi. Pero los controles del juego a veces son irregulares y solo funcionan con un teléfono; y a menos que tengas un teléfono de repuesto, debes usar el tuyo, lo que hace que sea más difícil de jugar de lo que debería.

Sarah Tew/CNET

El kit cuesta US$200 e incluye un casco con lentes de medio espejo que necesitan un teléfono para funcionar. También tiene un accesorio recargable de sable de luz con controles de movimiento que se convierte en una herramienta de realidad aumentada con poderes Jedi.

Al igual que las mini HoloLens, la tecnología de Lenovo implica efectos de holograma de realidad mixta, en lugar de realidad virtual. El casco hace que las imágenes 3D parezcan flotar frente a ti, superponiéndose con el mundo real, como fantasmas. Puedes mantener esos hologramas alineados con el mundo real gracias a una luz brillante en forma de bola, alimentada por batería, que se pone en el suelo y actúa como un punto de anclaje para ayudar al casco a rastrear tu habitación y a disponer a tus enemigos de Star Wars.

Sarah Tew/CNET

Imagina a Jedi Challenges como una simulación de entrenamiento Jedi. Ese es el tono de las imágenes de tipo holograma y los diversos diseños de niveles, que aumentan en tres dificultades en una variedad de diferentes temas planetarios.

Las peleas con el sable de luz, basadas en movimiento, contra stormtroopers, droides de batalla y lords sith son solo un tercio de lo que jugarás. También hay Holochess (¿recuerdas ese juego con monstruos holográficos en el Halcón Milenario?). Es solo para un jugador, pero una variedad de desafíos se acercan para sentir que realmente estás jugando de verdad. Un tercer modo es un juego de defensa de la torre, ubicado en el piso a tu alrededor. Se producen batallas en miniatura y el sable de luz se convierte en una varita de movimiento para colocar Jedi y torres para ganar batallas contra oleadas de enemigos. Se siente como si hubiera un campo de batalla de Star Wars en miniatura a tus pies.

Sarah Tew/CNET

Estos juegos son divertidos y a veces impresionantes, pero hay algunos inconvenientes reales. El seguimiento del movimiento es defectuoso y algunas veces queda en blanco cuando te acercas o te alejas demasiado de la bola de luz en el suelo. Los hologramas pueden parecer como si estuvieran en la habitación contigo, pero aparte de igualar el nivel del piso, el juego no tiene detección de límite. Unos stormtroopers caminarán involuntariamente a través de las paredes y tu juego HoloChess se superpondrá al sofá si no tienes cuidado.

Contenidos de 'The Last Jedi' llegarán pronto

Lenovo lanzará una actualización en enero con niveles extra de la nueva película que aún no he jugado. Los niveles adicionales incluirán batallas contra los personajes de The Last Jedi, incluida la Guardia Pretoriana. También hay un nivel de estrategia establecido en el planeta Crait y aparentemente ganarás porgs de realidad aumentada. No tengo idea de cómo será eso, ya que no los he probado. Pero si esos extras son gratis, yo estaré feliz.

Los niveles del juego abarcan películas antiguas y nuevas de La Guerra de las Galaxias y hay suficiente para mantenerte ocupado por un tiempo.