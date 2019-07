Lo bueno El Lenovo Smart Clock es simple y fácil de colocar en una mesa de noche. Trae la inteligencia de Google Assistant y funciona muy bien como reloj despertador, especialmente porque puedes desactivar la alarma con un pequeño golpe. Su pantalla no molesta en la noche. Al no tener cámara ofrece más seguridad para tu privacidad.

Lo malo Su pantalla y personalización es mucho más limitada que otras pantallas inteligentes con el asistente de Google, ya que no puedes ver videos, usarlo como un portarretratos digital, no obtienes tantas respuestas visuales y no puedes controlar toda clase de dispositivos de domótica sin usar tu voz. Además, la interfaz es de baja calidad.

Conclusión El reloj despertador Lenovo Smart Clock es una manera simple y efectiva de tener a Google Assistant en tu mesa de noche, pero por su mismo precio se puede comprar generalmente el Google Nest Hub que es más completo.