El Moto G5 recibe lector de huellas y Android Nougat, pero no NFC

El nuevo celular Motorola (ahora Moto) ha sido finalmente presentado, integrando un nuevo diseño y por primera vez un lector de huellas en la versión regular.

Este lector de huellas ya no es un cuadrado, como su predecesor, sino más bien tiene una forma mucho más ovalada, además te permite deslizarte entre opciones o ver los últimos apps que has estado utilizando, gracias a que tiene a habilidad de convertirse en botón de Inicio.

En la parte trasera, el módulo de la cámara es muy parecido al que la empresa integró en los Moto Z, con un diseño circular que integra no solo la cámara, sino también el flash, aunque a diferencia del Moto G5 Plus, este no sobresale de la carcasa.

El Moto G5 y el Moto G5 Plus se parecen en su diseño metálico, y básicamente se diferencian en el tamaño de 5 y 5.2 pulgadas respectivamente y en sus especificaciones internas, aunque por fuera lucen casi idénticos.

Moto G5: características y especificaciones

Pantalla: 5.0 pulgadas

Resolución: 1,920x1,080 pixeles

Procesador: Snapdragon 430 de ocho núcleos (1.4Ghz)

RAM: 2GB

Almacenamiento: 16GB

Ranura microSD: sí, hasta de 128GB

Sistema Operativo: Android Nougat

Batería: 2,800mAh con carga rápida

Cámara trasera: 13 megapixeles con apertura f./2.0

Cámara frontal: 5 megapixeles

Resistente al agua: resistente a salpicaduras

Lector de huellas: sí

NFC: no

Bluetooth: 4.2

Dimensiones: 144.3x73x9.5mm

Peso: 145 gramos

Otras características: Wi-Fi 802.11n, compatible con CDMA y GSM, versiones con una o dos tarjetas SIM

Precio y disponibilidad

El Moto G5 estará disponible en marzo en España a un precio de 199 euros y en primavera en México y América Latina. En EE.UU. la empresa no tiene pensado vender este dispositivo.

Primeras Impresiones

Este teléfono Moto de Lenovo se ajusta bien a tu mano y tiene un diseño bonito y un precio que puede ser interesante para ti. Aunque la empresa no agregó NFC a este equipo, su tamaño y su configuración básica le hacen parecer un buen teléfono que al menos llamará tu atención por su material metálico en dos tonos, uno cromado y otro dorado.