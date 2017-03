La línea Moto G de Lenovo (bajo la marca Motorola) es uno de mis teléfonos favoritos dentro de la gama media y que me alegra probar año tras año.

El Moto G5 Plus de este año no ha sido la excepción. Se trata del modelo con la mejor configuración y el modelo más poderoso de los dos celulares de la línea G5 de este año. A diferencia de 2016, en esta ocasión y hasta ahora, no hay versión Play del Moto G5 -- como sí la hubo con el Moto G4 Play. Durante la presentación de los G5 en México, Motorola no dijo el porqué.

El Moto G5 Plus tiene pocas mejoras en comparación con el Moto G4 Plus. Cambios en el diseño, mejores especificaciones y una actualización a Android Nougat (7.0) son de los puntos a favor de este asequible pero poderoso teléfono.

Óscar Gutiérrez/CNET

Diseño

El Moto G5 Plus no tiene un diseño muy exuberante, pero sí que ha cambiado con respecto al diseño de las generaciones anteriores del Moto G que estaba fabricado casi en su totalidad a base de plástico y que tenía carcasas intercambiables a configurar a través de la herramienta de personalización Moto Maker.

Para el G5 Plus, Motorola maduró el diseño del teléfono para quitar la presencia del plástico y darle un acabado más premium. Gracias a esto, el metal está más presente en la parte trasera del celular, una sección que ya no se puede remover ni desprender (adiós a la batería removible).

La cámara trasera también ha cambiado. Ahora, tiene una forma circular más parecida a la línea Moto Z y deja a un lado la forma ovalada y alargada de los modelos anteriores y que era característico de la línea Moto G (e incluso de la línea Moto E). En el G5 Plus, la cámara se mantiene protuberante, también como la línea Z. Sin embargo y a pesar del parecido con el Moto Z, el G5 Plus no es modular y no tiene los imanes traseros de la línea Z.

Gracias a la utilización de metal, la espalda del teléfono tiene un diseño muy atractivo y que da una sensación de premium sin afectar el precio. Sin embargo, esa espalda no es perfecta, pues el aluminio trasero no es unibody y tiene dos franjas, una en la parte alta y otra en la parte inferior, que dan la apariencia de que es una parte que se puede desprender, aunque no es así (quizá gente del equipo técnico de Motorola y Lenovo lo pueden hacer en caso de reparaciones).

Óscar Gutiérrez/CNET

La parte trasera tampoco es del todo plana y tiene un efecto un tanto ovalado. Este acabado hace muy cómodo tenerlo en la mano.

En la parte frontal, los biseles en todo el contorno de la pantalla se hacen notar. Sería imposible pedir que un gama media no tenga biseles, pues será hasta este año que los teléfonos gama alta comiencen a adoptar la tendencia de eliminarlos como el LG G6 y como se rumora hará el Samsung Galaxy S8 de Samsung y el iPhone 8 de Apple.

En la frente del teléfono, Motorola colocó la leyenda "moto", digna de su marca. Si bien yo comparto la idea de que menos es más, la palabra le da relevancia al teléfono y resalta quién es su creador (muy bien implementado en una época en que todo teléfono se parece).

El auricular superior, por encima de la leyenda, también cambió para ser más pequeña en comparación con el G4 Plus.

El renovado lector de huellas

Óscar Gutiérrez/CNET

Otro de los cambios en diseño y quizá mi favorito en el G5 es el lector de huellas. El lector se mantiene en la quijada del teléfono, ubicación utilizada también en el G4 Plus. Sin embargo, para esta ocasión Motorola demuestra que hace caso a las críticas y decidió eliminar el lector utilizado en la generación anterior que daba la sensación de ser un botón debido a su protuberancia.

Ahora, el lector tiene un nivel inferior al de la parte frontal del celular -- totalmente distinto al año anterior. Pero eso no es todo, el lector es más grande y más cómodo, además de que se puede utilizar para realizar gestos: sustituir las funciones de los característicos botones virtuales en pantalla y apagar/encender la pantalla.

El nuevo lector de huellas del G5 Plus no es botón, al igual que en el G4 Plus, algo muy bueno ya que ahora no se siente como tal. El lector sí tiene una función de un botón típico en Android, pues si se configura como tal (al quitar los botones virtuales) puede volver a la pantalla principal.

Pantalla

Óscar Gutiérrez/CNET

Sorpresiva e inexplicablemente, la pantalla del G5 Plus es un pelo más pequeña que la versión anterior del Moto G Plus. Ahora tenemos una pantalla de 5.2 pulgadas --a diferencia de las 5.5 pulgadas del antecesor-- y tiene una densidad de pixeles de 424 ppp, eso sí, mejorada la calidad que la versión anterior. La resolución se mantiene en las mismas dimensiones, pero la densidad ayuda a mejorar la calidad de imagen.

La calidad de la pantalla es digna de un gama media -- ni más, ni menos. Los colores son fieles y la pantalla en ambiente de luz natural en exteriores luce bien y no tiene problemas de reflejar la luz del Sol, aunque tendrás que poner el brillo al 100 por ciento.

La pantalla, como ya mencionamos, tiene biseles, pero no es un problema y tampoco se busca la eliminación de ellos debido a que estamos hablando de un teléfono gama media. Me gusta el hecho de que se puedan quitar los botones virtuales del sistema y usar gestos sobre el lector de huellas, eso da unos centímetros más para poder usar y ver más en la pantalla. Sin embargo, esta función tiene el revés de que algunas aplicaciones muestran forzosamente los botones.

Desempeño y batería

Pocas fabricantes de teléfonos ponen características técnicas demandantes en un teléfono de gama media, pues la gente que opta por este celular se inclina más por el precio que por las prestaciones -- para los que buscan más, ahí está la categoría de gama alta.