El celular Moto G5 Plus de Motorola (empresa de Lenovo) llega integrando un nuevo diseño, NFC, Android Nougat y una actualización de especificaciones.

En general, el Moto G5 Plus sigue integrando biseles grandes, pero ahora trae bordes biselados que lo hacen verse un poco mejor.

En la parte trasera, el módulo de la cámara es muy parecido al que la empresa integró en los Moto Z, con un diseño circular que integra no solo la cámara, sino también el flash. Sin embargo, esto no significa que los Moto G5 cuenten con un diseño modular como el de los Moto Z, así que no te emociones mucho.

Este lector de huellas ya no es un cuadrado, como su predecesor, sino que más bien tiene una forma mucho más ovalada, y al mismo tiempo se ha convertido en un botón de Inicio que puedes configurar con opciones de desplazamiento. Así, si pasas el dedo sobre él, podrás ver aplicaciones recientes, volver a la última pantalla en la que estabas o incluso activar otras características que funcionan cuando presionas fuerte sobre este.

Aunque el celular sigue teniendo botones virtuales, si activas las opciones del botón de Inicio inteligente descritas anteriormente, estos desaparecen, lo que permite que tengas más pantalla para ver mejor tus contenidos.

A diferencia del Moto G5, el Moto G5 Plus incluye una pantalla un poco más grande y mejores especificaciones así como NFC, que sin embargo según confirmó la empresa a CNET en Español no vendrá incorporado en la versión de EE.UU., aunque sí en la que se venderá en España, México y el resto de América Latina.

Su precio en EE.UU. con una configuración de 32GB de almacenamiento será de US$249 y el de 64GB tendrá una etiqueta de US$299. Se espera su llegada el 31 de marzo, mientras que en España el de 32GB de almacenamiento costará 299 euros y llegará en abril. En México y América Latina se espera esta misma primavera.

Moto G5 Plus: características y especificaciones

Pantalla: 5.2 pulgadas con Gorilla Glass 3

Resolución: 1,920x1,080 pixeles

Procesador: Snapdragon 625 de ocho núcleos (2.0Ghz)

RAM: 2GB o 3GB (según país)

Almacenamiento: 32GB

Ranura microSD: Sí, hasta de 128GB

Sistema Operativo: Android Nougat

Batería: 3,000mAh con carga rápida

Cámara trasera: 12 megapixeles con apertura f/1.7

Cámara frontal: 5 megapixeles

Resistente al agua: Resistente a salpicaduras

Lector de huellas: Sí

NFC: Sí

Bluetooth: 4.2

Dimensiones: 150.2x74x7.9mm

Peso: 155 gramos

Otras características: Wi-Fi 802.11n, compatible con CDMA y GSM, versiones con una o doble tarjeta SIM

Primeras impresiones

El Moto G5 Plus es un teléfono que en la mano se siente robusto, pero al mismo tiempo ligero. Una gran evolución con respecto a los teléfonos anteriores de esta gama ha sido el diseño y el material, que le hacen lucir mucho más lujoso.

De hecho la incorporación de metal como elemento principal hace que este dispositivo sea un digno representante de la gama media. A esto se suma su cámara principal de 12 megapixeles con apertura de f/1.7, que permite la entrada de más luz para lograr fotos más claras incluso en situaciones oscuras.

El único problema que vemos a este dispositivo -- de momento y hasta probarlo en profundidad -- es que aunque en todo el mundo tendrá NFC para hacer pagos y transferir imágenes o contactos, en EE.UU. esta opción no estará disponible.