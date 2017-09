Si quieres una laptop barata que sobresalga del montón, la Lenovo Flex 11, que cuesta US$269, es una de las grandes candidatas para elegir entre las que hay en el mercado.

Esta Chromebook 'regordeta' tiene una protección de goma en sus esquinas (sí, como las defensas de un auto), ya que, según Lenovo, puede resistir una caída de 2.4 pies (75 centímetros). También tiene un teclado que es resistente al agua (hasta una copa de agua de 220ml), puertos resistentes, así como un mousepad sellado que evita cualquier daño eléctrico en caso de derrames accidentales. .

Josh Miller/CNET

No sólo tiene un diseño muy durable, también es versátil. Tiene una bisagra que permite que su pantalla gire 360 grados y que la uses como una carpa para ver videos de forma más cómoda, o doblarla como si fuera una tablet –aunque considerando que pesa poco más de tres libras, no dura mucho tiempo sostenida en una misma posición.

La Flex 11 tiene algunos defectos que debemos considerar, como una batería de corta duración, o una cable de tomacorriente muy tosco. Pero si estás buscando una laptop de bajo costo, para uso básico y que sea extra-durable o extra-resistente, es una de las pocas opciones que hay en el mercado.

La Flex 11 tiene un precio inicial de $269 en Estados Unidos. Su disponibilidad en otros países aún no se ha definido, pero en Reino Unido y en Australia su precio sería equivalente a £207 y AU$361, respectivamente.

Josh Miller/CNET

Aburrida, pero resistente

El diseño de la Flex 11 de Lenovo es todo menos elegante y estilizado, como la HP Chromebook 13 o la Asus Chromebook Flip, pero sin duda es mucho más resistente para el uso rudo.

Con mucho cuidado derramé un poco de agua en su teclado y rápidamente la sequé sin que sufriera algún daño o cambio en su desempeño. También decidí tirarla un par de veces desde uno o dos pies de altura. Fuera de un par de rayones que le quedaron, su funcionamiento no se vio afectado.

Sus especificaciones y desempeño son comparables al de otras Chromebooks que se ubican en el mismo rango de precios bajos. Esto significa que no tendrás la respuesta ágil de un procesador Intel o la alta resolución de una pantalla Still, pero la Flex 11 logra manejar las operaciones y tareas básicas que se esperan de un sistema Chrome OS. Sin embargo, no olvides que el sistema operativo Chrome OS es básicamente un navegador Chrome de Google, y es restringido a utilizar herramientas de trabajo y aplicaciones que están en la nube y no puedes descargar o instalar software como el tradicional Windows.

Josh Miller/CNET

Su funcionamiento es fluido y sin interrupciones cuando navegas en la web, cuando pasas horas viendo películas en Netflix o cuando estás revisando o 'espiando' a tus amigos en Facebook. Además, su procesador es suficiente para mantener un par de ventanas abiertas mientras disfrutas de un video en alta definición (HD), sin que haya interrupciones o largos tiempos de descarga. Sin embargo, si te excedes en el número de ventanas abiertas, empezarás a experimentar una disminución en su velocidad de funcionamiento.

Lenovo Flex 11: Características y especificaciones