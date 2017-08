Lenovo Explorer: Unas gafas de realidad virtual simples con Windows Mixed Reality

Juan Garzón/CNET

Lenovo Explorer son las nuevas gafas de la plataforma Windows Mixed Reality, anteriormente conocida como como Windows Holographic.

Es un poco engañoso, sin embargo, que las gafas de Lenovo formen parte de esta plataforma de realidad mixta de Microsoft porque son gafas de realidad virtual que no tienen realidad aumentada. No obstante, es bueno ver que estas gafas no necesitan de sensores externos para entender tu posicionamiento y movimiento en el mundo real y así transmitirlo en el mundo virtual.

Digo que en realidad no son gafas de realidad mixta porque en este dispositivo Windows Mixed Reality no combina objetos virtuales con el mundo real, sino que tienes un mundo virtual que intenta comportarse similar a lo que ofrecen las Microsoft HoloLens: ventanas flotantes que te permiten navegar por Internet, ver videos o realizar otras tareas.

La gran diferencia es que las HoloLens te presentan esas ventanas flotantes en el mundo real, mientras que las Lenovo Explorer las coloca en una sala o ubicación virtual.

Las gafas de realidad virtual Lenovo Explorer se sienten cómodas en la cabeza, ya que no son muy pesadas y cuentan con una diadema ajustable.

Las Lenovo Explorer son muy simples: sólo conectas el cable al puerto USB y HDMI de tu computadora para que funcionen; la computadora no tiene que ser tan potente como aquellas que requieren HTC Vive y Oculus Rift.

La calidad de la imagen es buena, pero durante el tiempo que las probé me pareció que no llegan al nivel de, por ejemplo, las HTC Vive.

Las Lenovo Explorer cuentan con dos cámaras en la parte exterior, que se encargan de monitorizar tu movimiento. Lenovo dice que estas gafas te permiten moverte en un área de 3.5 metros cuadrados.

Lenovo

Las Lenovo Explorer se controlan a través de controles especializados para este dispositivo o un control regular de la Xbox, pero tienes la opción de usar un teclado o mouse tradicional para extender la experiencia tradicional de una computadora tradicional (Word, PowerPoint, Internet, etc.).

Además, las Lenovo Explorer ofrecen compatibilidad con comandos de voz para interactuar con Cortana, la asistente virtual de Microsoft.

En cuanto a contenido, Microsoft asegura que ya hay más de 20,000 apps de Windows que son compatibles con esta plataforma.

Juan Garzón/CNET

Lenovo Explorer: Características y especificaciones

Dimensiones: 185x94.8x102mm



Peso: 380 gramos



Pantallas: Dos de 1,440x1,440 pixeles



Cámaras: Dos 6DOF para hacer seguimiento



Conectores: HDMI 2.0 y USB 2.0



Requisitos mínimos de la computadora

Procesador: Intel Core i5 (NB)/ Intel Core i3 (DT) (No necesitas tarjeta de video dedicada con procesadores Intel Core i5 de séptima generación o superiores)



Tarjeta gráfica: Dedicada Nvidia GTX 965M/AMD RX 460M (para 90Hz); Integrada Intel HD 620 (para solo 60Hz)



RAM: 8GB



Almacenamiento: Al menos 10GB



Bluetooth: 4.0 para accesorios



Precio y disponibilidad

Las Lenovo Explorer con sus controles Motion Controllers tienen un precio inicial de US$449, pero puedes comprar las gafas por US$349.

Estas gafas de Windows Mixed Reality estarán disponibles en octubre a nivel mundial y su precio podrá variar un poco según el mercado.