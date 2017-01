Esta tal vez sea la nueva bocina Bluetooth más 'cool' de CES 2017

Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

JBL ha llevado su bocina Pulse Bluetooth con espectáculo de luces incorporado al siguiente nivel, haciendo el altavoz totalmente impermeable y mejorando su sonido.

Tuve la oportunidad de probar la Pulse 3 por algunos minutos aquí en la feria de tecnología CES 2017 y, si bien es difícil saber cuánto ha mejorado su sonido, sí parece muy distinta a su predecesora (la Pulse 2), lo que me gustó mucho. La cubierta tipo rejilla es cosa del pasado; la bocina ahora tiene una cubierta exterior de plástico semitransparente. Luce incluso más parecida a una lámpara de lava digital que a un altavoz.

Una de las nuevas características clave es que es totalmente impermeable, lo que significa que ahora la puedes lanzar al agua poco profunda por la noche y obtener unos efectos de luces realmente chéveres por un breve periodo de tiempo (la certificación IPX7 que tiene significa que le puedes sumergir hasta 3 pies por 30 minutos). No emitirá ningún sonido mientras está sumergida -- la señal de Bluetooth no se transmite a través del agua -- pero no se puede tener todo en esta vida.

La Pulse 3 tiene un precio de lista de US$200 y llegará a las tiendas esta primavera. Tendremos un análisis completo tan pronto como recibamos una unidad de prueba.

Características de la JBL Pulse 3

Conecta de manera inalámbrica hasta dos teléfonos o tabletas con la bocina y reproduce música de ambas alternadamente (la bocina ahora tiene un sonido estéreo de 360 grados completos, de acuerdo con JBL)

Una batería recargable incorporada de Li-ion ofrece hasta 12 horas de música y espectáculo de luces

Diseño resistente al agua con certificación IPX7

Arma tu propia fiesta conectando más de 100 bocinas con capacidad JBL Connect+ para amplificar la experiencia sonora

Espectáculo de luces de 360 grados personalizable para crear ambiente, animando tus canciones favoritas de manera automática al sincronizar el espectáculo de luces con tu música

Un micrófono que cancela eco y ruido te permite tomar llamadas desde la bocina con una claridad de audio impresionante

Personaliza tu experiencia del show de luces y configura las funciones de JBL Connect+ con el app JBL Connect+ para iOS y Android

Disponible en JBL.com y tiendas selectas por US$200 a partir de la primavera de 2017 en negro y blanco. Para más información visita JBL.com/CES

Lee aquí toda nuestra cobertura de la feria de tecnología CES 2017 en Las Vegas.