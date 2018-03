Los Elite 65e de Jabra tienen a los QuietControl 30 de Bose en la mira

Agrandar Imagen Jabra

Jabra sigue añadiendo opciones a su línea de audífonos inalámbricos Elite con un nuevo modelo de estilo banda de cuello y con cancelación de ruido que lleva tres micrófonos y promete llamadas con mucha calidad de voz. Están diseñados para competir con los QuietControl 30 de Bose. Los Jabra Elite 65e saldrán a la venta el 15 de abril por US$199.

Cuando los probé, me referí a los Bose QC 30 "como los mejores audífonos Bluetooth de banda de cuello". Pero estos Jabra podrían ocupar también ese puesto.

Me gustó el modelo más económico Elite 25e de Jabra y también le puse muy buenas notas a los audífonos completamente inalámbricos Elite 65t. La línea Elite incluirá pronto los 65t Sport además de los Elite 45e, unos audífonos inalámbricos de estilo banda de cuello más tradicional, que costarán US$100.

Todavía no he podido probar este modelo, me darán la unidad de prueba en abril.

Jabra está destacando las funciones de cancelación de ruido y comunicación de estos auriculares. Pero los audífonos también se han diseñado para escuchar música y son resistentes al sudor (IP54-rated), de modo que los puedes usar en el gimnasio o para correr. Vale la pena mencionar también que son unos de los primeros auriculares en llevar Bluetooth 5.0, pero necesitarás un dispositivo compatible con Bluetooth 5.0 para poder aprovechar esta función.

El único inconveniente de estos audífonos es que no los puedes usar con cable y conectarlos a un sistema de entretenimiento de a bordo. Idealmente sería una opción que deberían tener.

