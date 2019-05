iRobot lleva a otro nivel a sus aspiradoras con la Roomba i7 o Roomba i7 Plus (i7+) cuando la compras con su base automatizada incluida.

La aspiradora Roomba i7 tiene mucha más inteligencia y automatización que cualquier otra aspiradora en su clase, al permitir mapear y adaptarse al plano de tu casa, mientras que también puede vaciar automáticamente lo que aspira (en su base).

Usando la tecnología de mapeo de la empresa, la aspiradora robot tiene la capacidad de recordar el plano de tu casa para que puedas asignarle que limpie cuartos específicos a través de su app iRobot Home o hasta con comandos de voz a través de Google Assistant o Amazon Alexa en dispositivos como la Lenovo Smart Display o la Echo 2.

Aunque esto es algo que puede hacer también otros dispositivos —por ejemplo, la Roborock S6—, la Roomba i7 tiene la capacidad de recordar hasta 10 planos o mapas, mientras que la mayoría de la competencia solo puede trabajar un mapa a la vez.

El proceso de aprendizaje del diseño de tu casa puede ser muy simple o en ocasiones no tan simple, dependiendo del plano de tu casa.

iRobot dice que con dos o tres limpiezas Roomba i7 puede conocer con gran detalle el plano de tu casa y estar lista para que le asignes limpiezas solo por cuartos específicos.

Sin embargo, durante mis pruebas se demoró más de cinco o seis limpiezas para poder entender el plano de mi casa.

Una vez que Roomba i7 conoce tu casa, mediante el app puedes perfeccionarlo dividiendo con mayor precisión los cuartos y hasta dándole nombres. Esta función fue simple y efectiva, sin embargo me pareció que la aspiradora no sigue a la perfección las divisiones, sino que va un poco más allá del borde. Según me dijo iRobot, esto es debido a que generalmente Roomba i7 se está asegurando de limpiar los límites establecidos.

Gracias a este conocimiento o mapeo, Roomba i7 puede limpiar de cuarto en cuarto para hacer que la limpieza sea más rápida y precisa. Normalmente, los Roombas usan procesos más aleatorios que los hacen perder más tiempo porque no tienen un conocimiento muy específico del diseño de tu casa.

Roomba i7, asimismo, se adapta a los cambios que normalmente aparecen en nuestras casas, como juguetes en el piso, acumulación de ropa o el movimiento de muebles. iRobot promete que el Roomba i7 entiende esto y se adapta para seguir limpiando sin problemas, ya que su base principal para reconocer el diseño de tu casa está en las paredes, no necesariamente todo lo que tienes dentro de ella.

En el uso, esto resulta ser cierto porque logra adaptarse a los diferentes escenarios, pero muchas veces también se demora un tiempo si mueves algo y ya habías limpiados muchas veces ese plano.

Algo interesante es que gracias a esa tecnología, Roomba i7 tiene la capacidad de regresar a su base para cargarse (si se le acabó la batería y estaba en proceso de limpieza) y luego regresa a seguir limpiando justo en donde iba el proceso.

Roomba i7 se memoriza cada cuarto de tu casa y esta información está almacenada en la nube a través de diferentes métodos de encriptación que prometen mantener esta información segura.

iRobot realizó modificaciones en los componentes que tiene la Roomba i7 para lograr hasta cinco veces más potencia que otras Roomba de la serie 900 y hasta 10 veces las Roomba de la serie 600, como la Roomba 690. Además, el compartimento de desechos ha sido modificado para acceder a él más fácilmente y permitir la limpieza con agua.

iRobot Clean Base Automatic Dirt Disposal

El iRobot Clean Base Automatic Dirt Disposal es una de las novedades más importantes y esperadas de la empresa. Este accesorio que sirve como base de la aspiradora Roomba i7 limpia el compartimento donde el dispositivo guarda toda la mugre y suciedad recogida.

De cierta manera, iRobot Clean Base Automatic Dirt Disposal es una aspiradora adicional que extrae de manera automática todo lo recolectado por la aspiradora Roomba i7 y lo almacena en una bolsa que logra acumular hasta 30 limpiezas (30 veces en las que se ha llenado el compartimento de Roomba), reduciendo el número de veces que tienes que limpiar el robot aspirador. Lo mejor es que esto lo hace automáticamente cuando acaba un trabajo de limpieza.

Vale la pena dejar en claro que sólo Roomba i7 es compatible con el Clean Base Automatic Dirt Disposal, ya que la parte inferior ha sido modificada para tener un hueco que evacúa lo que ha almacenado a través de presión. Además, al comprar el Clean Base Automatic Dirt Disposal o al comprar la Roomba i7 junto con este accesorio, obtendrás una parte que es necesaria colocar en ese hueco para que funcione correctamente.

iRobot vende por separado por US$299 o junto a la Roomba i7 (para que se llame Roomba I7 Plus) por US$949.

La idea es genial y hace que la aspiradora prácticamente haga todo el trabajo por ti, pero esta base es muchísimo más grande que la base tradicional y usa bolsas en vez de un compartimento, así que este también es una parte del negocio de iRobot porque es necesario comprar sus bolsas —no funciona cualquier bolsa.

Asimismo, cuando la aspiradora Roomba i7 llega a su base para ser guardarse automáticamente, el ruido que hace es mucho más que el propio robot.

Inclusive, si está limpiando, la Roomba i7 y se llena su compartimento interno, el dispositivo se vacía solo para regresar a continuar o bien, puede pedirte que lo hagas por ella.

Precio y disponibilidad

El Roomba i7 tiene un precio sugerido de US$799 y está a la preventa en este momento, pero se espera que llegue a las tiendas el 12 de septiembre.

iRobot también vende un paquete del Roomba i7 con el Clean Base Automatic Dirt Disposal por US$1,099. Si compras solo la Roomba i7 en un principio, puedes adquirir después el Clean Base Automatic Dirt Disposal por US$439.

En España y Europa, Roomba i7 tiene un precio de 899 euros y Roomba i7 Plus de 1,199 euros.

Desempeño y uso

La aspiradora Roomba i7 cumple con su trabajo y es sin duda una de las mejores que puedes comprar en la actualidad.