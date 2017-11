Agrandar Imagen iRobot

Desde mayo, la compañía iRobot ha extendido las funciones de conectividad Wi-Fi a sus aspiradoras robóticas o robots aspirador de las series 800 y 600, y trajo una nueva integración con asistentes virtuales como Amazon Alexa y recientemente con Google Home.

El robot aspirador Roomba 690 es el más barato de iRobot que ofrece conectividad con Wi-Fi y, aunque su funcionamiento es básico, ofrece la posibilidad de que más personas puedan controlar a sus aspiradoras mediante sus teléfonos celulares, sin importar si están en casa.

Roomba 690 es el robot aspirador sucesor del popular Roomba 650 que comparte prácticamente la misma estructura, pero actualiza un poco su diseño y funciones para ser una de las mejores opciones para los interesados en la limpieza automatizada de su casa o la domótica (hogar inteligente).

Diseño

El Roomba 650 integraba un cuerpo superior negro con pequeñas tonalidades de amarillo y gris que le permitían ser muy minimalista, pero aunque no ha cambiado mucho el robot aspirador Roomba 690 ahora le da más prioridad al color gris y no tiene el tono amarillo.

Asimismo, el tamaño ha cambiado un poco de 34cm (13.4 pulgadas) de largo y 9.21cm (3.62 pulgadas de alto) a 33cm (13 pulgadas) de largo y 9.4cm (3.7 pulgadas de alto).

En la parte superior se encuentra un botón grande para encender o apagar, al igual que para iniciar, pausar o cancelar una limpieza. Además, dos botones que rodean este botón central te permiten solicitarle a Roomba que vaya a casa (su cargador) o que inicie un proceso de limpieza intenso en un lugar específico.

Por otra parte, el robot aspirador Roomba 690 también integra luces que indican cuando está encendido, el estado de la batería y su conectividad Wi-Fi.

Juan Garzón / CNET

Asimismo, el Roomba 690 trae una unidad que crea un pared invisible de 3 metros (10 pies) o tan solo una aureola de aproximadamente un metro en diámetro para proteger algunos objetos o zonas no deseadas. Esto en general funcionó muy bien.

Este dispositivo es mucho más compacto y moderno que el que traía el Roomba 650 y si es necesario se pueden comprar más por US$49.99.

Wi-Fi, iRobot Home app y IFTTT

La principal diferencia se encuentra en que el robot aspirador Roomba 690 se puede controlar a través del app iRobot Home (disponible para iOS y Android), al igual que obtener consejos, estado del proceso de limpieza y soporte al cliente.

La interfaz y funciones del app son muy simples para el Roomba 690, ya que en la pantalla principal encuentras tan solo un botón para iniciar limpieza o para detenerla, al igual que para cancelarla e ir a su casa (cargador).

Asimismo, el app te permite ver un historial de limpieza donde te muestra el tiempo de uso, si se realizó con éxito la limpieza, si se trabó o si se canceló en algún momento.

Además, puedes programar limpieza para que se active automáticamente una vez al día, pero puedes igual activarla desde el app cuantas veces quieras, siempre y cuando tenga batería. Adicionalmente, el app te permite localizar al robot aspirador, en caso de que no sepas donde está.

Por otra parte, el app también te muestra el estado de la batería de Roomba y su estado de conectividad.

El app no es tan rápida como me gustaría, pero igual funciona bien.

Juan Garzón / CNET

Por otra parte, Roomba también es compatible con IFTTT, permitiendo automatizar aún más su uso. Por ejemplo, existen diferentes recetas que te permiten automatizar al robot aspirador Roomba 690 para que inicie limpieza cuando te vaz, detenga la limpieza cuando llegas y que pausé su proceso de limpieza cuando contestas una llamada.

Me gustaría que Roomba 690 tuviera la capacidad de mapear el área que ya ha limpiado para poderle decir dónde limpiar.

Controlar a Roomba con Google Home o Amazon Alexa

Gracias a la conectividad Wi-Fi el Roomba 690 puede ser controlado usando tu voz, a través de dispositivos con Google Assistant (como Google Home Mini) o Amazon Alexa (Echo Show o Echo Dot).

Con comandos de voz, puedes solicitarle al robot aspirador que inicie una limpieza, que detenga una limpieza, el estado de Roomba, que detenga un proceso de limpieza o para que se vaya a casa.

El proceso de conexión inicial con Google Assistant es un poco más confuso que con Amazon Alexa, ya que el app de Roomba te dirige directamente a la Google Play Store para descargar el app y es muy probable que quien esté intentando esta función ya lo tenga instalado. Es cierto, desde allí lo puedes abrir igual, pero sería mejor que el app de Roomba la abriera automáticamente.

Asimismo, no hay mucha guía de conexión para Google Assistant. Puedes solicitar ayuda online, pero iRobot es muy genérico y no te indica que la manera para controlar a un robot aspirador es a través del directorio de apps de Google Assistant, en vez de un método de conexión normal de dispositivos del hogar inteligente.

Por su parte, Amazon Alexa es muy simple, ya que generalmente todo depende de las habilidades (skills) que ofrece Amazon para extender las funciones de sus asistente virtual.

Me hubiera gustado que Roomba 690 fuera compatible con plataformas como Samsung SmartThings o Wink, permitiéndo desde el mismo app que usas para controlar la mayoría o todo tu hogar inteligente te permita comunicarte de manera oficial con la Roomba 690.

Desempeño

El Roomba 690 usa un sistema de limpieza de tres etapas para limpiar alfombras y madera, entre otras superficies.

Después de 70 minutos de limpieza en mi casa quedé satisfecho con el trabajo del robot aspirador Roomba 690. Su recipiente de basura estaba casi que lleno y la casa estaba sin duda más limpia.

Juan Garzón / CNET

Sin embargo, en algunas áreas encontré aún pequeñas partículas y no pudo pasar de madera a la alfombra, sino que se frenaba y regresaba cada vez que encontraba la alfombra, como si fuera obstáculo.

Sin embargo, a diferencia del Roomba 650, el robot aspirador Roomba 690 logró aspirar mi alfombra, que no es la más gruesa, pero si tiene la menos un centímetro o más de grosor. Roomba 650 no corría y decía que estaba obstruido, así que es bueno ver que iRobot a mejorado el sistema, posiblemente integrando un poco más de potencia.

Me gustaría que pudiera cambiar de superficie sin tanto problemas, pero como de la alfombra a la madera si no tiene problemas me tocó usar el dispositivo para crear la pared transparente de barrera y diferentes objetos para bloquear la salida del Roomba 690 de la alfombra, con el propósito de que la limpiara.

Roomba 690 detectó sin problemas las escaleras y se ha trabado muchos menos que su predecesor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones hay colores muy oscuros que siguen trabando a Roomba, como iRobot lo dice en su página de soporte.

Otra mejora importante frente a su predecesor es que cuando encuentra obstáculos (fijos) no se golpea tan fuerte con ellos, sino que disminuye su velocidad para que el golpe sea más suave, ayudando a que haya menos probabilidad de que los muebles se dañen y que haga menos ruido.

Aún así, al igual que otros robots aspiradora el Roomba 690 suena relativamente fuerte, pero igual es menos de lo que suena una aspiradora tradicional y hasta este podría sonar menos que su predecesor.

En cuanto a la duración de la batería, el robot aspirador Roomba 690 cumple con las expectativas. Con una carga completa Roomba 690 logra limpiar durante 70 minutos, suficiente para abarcar muchos lugares, pero es claro que si tienes una casa posiblemente no logre a terminar con una sola carga. Además, una vez que se agota la batería el Roomba 690 no tiene la capacidad de reiniciar donde dejó su proceso, ya que no mapea el lugar -- toca volver a comenzar otra limpieza.

Limpieza del Roomba 690

Dependiendo de qué tanto se ensucia el piso o la alfombra, al igual que si tienes mascotas, el proceso de limpieza puede cambiar un poco. Sin embargo, en general, considero que es necesario desocupar su recipiente de basura al menos una vez a la semana o un par de veces a la semana. Si tienes mascotas que sueltan mucho pelo, recomendaría hacerlo en cada limpieza.

Asimismo, es recomendable limpiar con frecuencia los rodillos y el limpiador tipo estrella para asegurarse que no son bloqueados por mucha acumulación de pelo. Lo bueno es que estos se pueden cambiar sin mucho problema, aunque el limpiador tipo estrella tiene un tornillo.

Precio y disponibilidad

El Roomba 690 está disponible en EE.UU. con un precio de US$374.99, pero en época de promociones se puede conseguir por US$300 o un poco menos.

Impresiones

Si quieres un robot aspirador que funcione relativamente bien, que lo puedas controlar desde tu celular y que no sea tan caro, el Roomba 960 parece ser el indicado.

Tiene buena potencia, efectividad y aunque no es perfecto, tiene la capacidad de cumplir con una limpieza básica.

Este es posiblemente el mejor aspirador robot conectado que puedes comprar por US$300 y que tiene una reconocida marca de respaldo.

Asimismo, la adición de compatibilidad con Google Home, Amazon Alexa y IFTTT extienden un poco más sus funciones.

Sin embargo, robot aspiradora como el Roomba 890 o de la serie 900 tienen más poder de succión, pero la 890 cuesta hasta US$500.

El robot aspirador Roomba 890, al igual que los Roomba 900, viene con uno de los sistemas de limpieza más avanzados de la empresa, pues integra doble extractor giratorio contra enredos. Estos extractores están hechos de un caucho resistente que recoge mugre y pelos en cualquier tipo de piso, a la vez que reduce los enredos del pelo y mantenimiento que requiere el cepillo.

El Roomba 890 integra el sistema AeroForce de tres pasos de limpieza que usa una combinación de agitación, extracción y succiones para mover eficientemente la mugre para almacenarla en su interior.

Similar al Roomba 690, el Roomba 890 integra diferentes algoritmos que les permiten limpiar de manera óptima las áreas donde se encuentra, regresar de manera automática a su estación de carga y te permite programarla para que limpie hasta siete veces por semana.

Cabe aclarar que ninguna de estas aspiradoras puede bajar o subir escaleras, aunque sus sensores sí les permiten frenar cuando detectan obstáculos para no caerse.