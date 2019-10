El iPhone 11 Pro es la evolución directa del iPhone XS del 2018. Ese celular del año pasado ya no está disponible, por lo cual, si te gustan los teléfonos de Apple relativamente pequeños, este es el celular que debes mirar porque tiene 5.8 pulgadas. Sin embargo de entrada quiero plantear una pregunta: ¿realmente merece la pena?

Scott Stein/CNET

Apple lanzó el iPhone 11 –la evolución del iPhone XR, que por cierto sigue disponible y más barato– que tiene una pantalla de 6.1 pulgadas y otras tantas diferencias, y el iPhone 11 Pro Max, sustituto del iPhone XS Max, y que comparte con que el 11 Pro diseño y la mayoría de especificaciones.

Lo mejor del iPhone 11 Pro

Pantalla compacta de 5.8 pulgadas, Super Retina XDR

Pantalla con pocos biseles

Diseño trasero bonito y novedoso

Tamaño ideal para poder escribir y hacer tareas con una sola mano

Excelente rendimiento

Buenas cámaras

Modo de cámara lenta frontal

Carga rápida de 18 vatios y cargador rápido incluido en la caja

Buena duración de la batería

Face ID seguro para transacciones

Calidad de audio mejorada

Lo peor

No tiene conector de audífonos

Su memoria inicial de 64GB es poca para el precio del celular

La ceja en la pantalla sigue siendo poco atractiva

iOS 13 no posee multitarea para el celular

RAM limitada con respecto a la competencia

iPhone 11 Pro: Características y especificaciones



Pantalla: 5.8 pulgadas (OLED)

Resolución: 2,436x1,125 pixeles

Densidad de pixeles: 458ppp

Procesador: A13 Bionic

Cámaras traseras: Triple, 12 megapixeles (f/1.8) + gran angular 12 megapixeles (f/2.4) + telefoto12 megapixeles (f/2.0) (modo de noche, grabación de video hasta 4K 60fps)

Cámara frontal: 12 megapixeles (fotos de 7 megapixeles a menos que captures horizontalmente) - con grabación en cámara lenta

Batería: Hasta 4 horas más que el iPhone XS

Carga inalámbrica: Sí

Resistencia al agua: IP68 (Apple dice hasta 4 metros de profundidad)

Reconocimiento facial: Sí (Face ID)

Almacenamiento: 64GB, 256GB, 512GB

Tamaño: 144x71.4x8.1mm

Peso: 188 gramos

Precio

El precio inicial del iPhone 11 Pro es de US$999 (809 euros o 17,499 pesos mexicanos) para la versión de 64GB de almacenamiento. La de 256GB cuesta US$1,149 (1,159 euros o 24,999 pesos mexicanos) y la de 512GB US$1,349 (1,259 euros o 27,499 pesos mexicanos).

Lee aquí todas las ofertas del iPhone 11 en Estados Unidos, España y México.

iPhone 11 Pro vs. iPhone 11: ¿cuál comprar?

El iPhone 11 Pro es una versión de 5.8 pulgadas con muchas mejoras con respecto al iPhone 11, que sin embargo es más grande, con una pantalla de 6.1 pulgadas de menor calidad, LCD. Estas son las diferencias más importantes que debes tener en cuenta al momento de comprar alguno de los dos celulares.

Diferencias iPhone 11 Pro, iPhone 11:

Pantalla más pequeña, pero de mejor calidad: 5.8 pulgadas OLED vs. 6.1 pulgadas LCD

5.8 pulgadas OLED vs. 6.1 pulgadas LCD Más cámaras: Triple cámara con sensor regular, telefoto y gran angular, vs. doble cámara regular y gran angular

Triple cámara con sensor regular, telefoto y gran angular, vs. doble cámara regular y gran angular Batería superior: 3,190mAh vs. 3,110mAh (datos no confirmados por Apple)

3,190mAh vs. 3,110mAh (datos no confirmados por Apple) Más ligero: 186 gramos vs. 194 gramos

186 gramos vs. 194 gramos Más caro: US$999 vs. US$699

US$999 vs. US$699 Colores: dorado, gris espacial y verde vs. rojo, negro, blanco, amarillo, verde y púrpura

dorado, gris espacial y verde vs. rojo, negro, blanco, amarillo, verde y púrpura Batería: 3,190mAh vs. 3,100mAh

iPhone 11 Pro vs. iPhone 11 Pro Max

Los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max tienen mínimas diferencias entre sí. A continuación te enumeramos las más importantes.

Diferencias iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max

Pantalla más pequeña: 5.8 pulgadas vs. 6.5 pulgadas

5.8 pulgadas vs. 6.5 pulgadas Batería inferior: 3,500mAh vs. 3,190mAh (datos no confirmados por Apple)

3,500mAh vs. 3,190mAh (datos no confirmados por Apple) Más ligero: 188 gramos vs. 226 gramos

188 gramos vs. 226 gramos Precio más barato: US$999 vs. US$1,099

US$999 vs. US$1,099 Batería: 3,190mAh vs. 3,500mAh

Diseño: Mejoras para bien y para mal

Como usuario de los iPhone XS y iPhone XS Max, considero el nuevo iPhone 11 Pro representa sin dudas una evolución -- pequeña -- a los celulares del año pasado. Su parte frontal no tiene visiblemente ningún cambio, aunque la trasera nos trae algunas novedades.

James Martin/CNET

El celular conjuga acero inoxidable y vidrio texturizado para obtener esa capa mate de la parte trasera. El iPhone 11 Pro tiene una única placa de vidrio que cubre también el componente de la cámara con una leve protuberancia que se ve más transparente que el propio color del celular.

Si hablamos de los tonos, la empresa trajo como novedad el color verde medianoche, y también trajo de nuevo el dorado, el plateado y el gris espacial. Aunque no hay tono negro como tal, entre el gris espacial y el verde medianoche hay dos claras opciones para quienes aman los tonos oscuros.

Scott Stein/CNET

Apple dice que el vidrio utilizado en este celular es mucho más resistente. Este ha sido fabricando por Corning, y aunque la compañía no ha dado mucho información, asegura que es una aleación de materiales y compuestos especiales, que no solo le hacen lucir mate, sino más resistente a las caídas.

Algo que me gusta es que cuando lo tienes en la mano se ensucia mucho menos y aunque se siente un poco frio, sostenerlo es bastante sencillo y no se te desliza en la mano como otros tantos celulares.

Nosotros pusimos a prueba la dureza del dispositivo, dejándolo caer en diferentes ocasiones en alturas de entre 1 y 3 metros. Desde luego, el celular mostró algunos daños, aunque te dejaremos verlo por tu mismo.

Siguiendo con el diseño del dispositivo, las bocinas están en la parte inferior y en el auricular al igual que el año pasado, aún tiene puerto Lightning -- todavía no llega al USB tipo C al iPhone -- y atrás ya no tiene la palabra iPhone, solo el logo de la manzana está centrado.

Ahora hablemos de la pantalla. Aunque se mantiene la misma ceja del año pasado, el iPhone 11 Pro incorpora una Super Retina XDR. Apple explicó que la pantalla logra incrementar el brillo hasta 800 nits, ligeramente superior a los 793 nits que ofrece el Galaxy Note 10 Plus, y mejor que los 660 nits de los iPhone XS. Apple dice que esto dejará que leas y disfrutes de la pantalla mucho mejor cuando estás en exteriores, mientras que podrás disfrutar de contenidos HDR con hasta 1200 nits.

Sarah Tew/CNET

En mi experiencia de uso el celular sigue teniendo un buen agarre, la cámara sobresale ligeramente si lo utilices con funda pero no es algo que realmente te moleste, y su panel trasero mate me parece una buena idea para evitar que el dispositivo esté siempre sucio y lleno de huellas.

En mi uso regular y a pesar de haber utilizado el iPhone XS Max el último año, considero que este es el tamaño ideal para personas que buscan un celular que se pueda utilizar con una sola mano. Escribir un mensaje, hacer una videollamada o revisar tus redes sociales es bastante sencillo con este teléfono. Además al desbloquear con Face ID es sencillo deslizar hacia arriba con tu dedo pulgar sin necesidad de utilizar la otra mano.

A esto debemos sumar que hacerte un selfie con una sola mano es súper sencillo, porque el teléfono se puede sujetar con mucha facilidad, algo que no podemos decir de su hermano más grande, ni tampoco de otros celulares de más de 6 pulgadas.

Tres cámaras traseras: La gran novedad

Probablemente no solo por su diseño, pero también porque agrega un nuevo sensor, el iPhone 11 Pro resalta por esa tercera cámara. Es cierto, la triple cámara estuvo de moda en febrero del año pasado, el Galaxy Note 10 Plus tiene cuatro, el Huawei Mate 30 Pro también y varios dispositivos están siguiendo esta senda, pero Apple evoluciona paso a paso y lentamente, dándole a sus usuarios algunos avances a cuentagotas.

Antes de contarte mis impresiones de la cámara, debes saber que considero que aunque obviamente representa una evolución con respecto al iPhone XS, no siempre llega al nivel de sus competidores. No quiere decir que es mala, simplemente que la relación calidad - innovación - precio no están acordes a las exigencias del mercado actual en la gama alta.

Cámaras principales

El lente gran angular tiene 12 megapixeles, apertura f/2.4 y un campo de visión de 120º

En lente regular es de 12 megapixeles, y tiene una apertura de f/1.8

El lente telefoto es de 12 megapixeles y tiene apertura f/2.0

Posee modo noche solo para los lentes telefoto y regular

A continuación te muestro algunas fotos tomadas con el iPhone 11 Pro.

César Salza / CNET

Ahora vas a ver una nueva foto con el sensor gran angular, que aumenta la visión para que obtengas más elementos.

César Salza / CNET en Español

Como ya es costumbre, la cámara incorpora el sensor telefoto para hacer fotos en modo retrato.

César Salza / CNET

Modo noche: ¡Por fin!

El nuevo modo noche del iPhone 11 Pro funciona regularmente de manera automática. Se representa con una pestaña amarilla en la parte superior de la cámara y funciona únicamente con el lente teleobjetivo y el regular, no con el gran angular.

Aunque aquí tenemos una guía de cómo usar el modo noche de los iPhone 11 Pro, lo cierto es que lo más importante que debes saber, es que la cámara tomará algunos segundos para procesar la fotografía. El iPhone tomará varias fotos en cuestión de segundos, y automáticamente elegirá la que tiene el mejor balance de luz.

El modo nocturno únicamente funciona con fotografías regulares y en imágenes tomadas con zoom 2X, pero no con la lente gran angular o el modo retrato. Tampoco funciona con videos o cámara lenta.

César Salza / CNET

César Salza / CNET

La triple cámara puede capturar videos 4K a 60fps, y Apple ha integrado un nuevo sistema de estabilización que hace que los mismos sean más fluidos y estables.

Cámara frontal



Solo una de 12 megapixeles, con apertura de f/2.2

Posee modo retrato con seis efectos

Nueva función que imita al lente gran angular dando más espacio a los selfies

Nuevo modo de cámara lenta Slo-Fi, que genera videos a 1,080p y 120fps

La cámara frontal del iPhone 11 Pro técnicamente tiene un sensor de 12 megapixeles aunque toma fotos de 7 megapixeles a menos que las captures horizontalmente (o extiendas el campo visual). A esto debemos agregar que tiene un nuevo modo ampliado para que quepan más personas dentro de tu foto, aunque este formato no puedes replicarlo en videos.

Este sensor graba videos 4K de hasta 60fps, y ahora tiene modo cámara lenta, que permite hacer lo que Apple llama slofies, que son videos muy divertidos que prometen hacerse virales y que se capturan a 120fps. En nuestro video análisis puedes ver algunas pruebas que hemos realizado.

Así se ven las fotos con y sin modo ampliado tomadas con la cámara frontal.

César Salza / CNET

César Salza / CNET

Opiniones sobre la cámara del iPhone 11 Pro

En general, este nuevo sistema de triple cámara de Apple es un gran acierto, aunque después de probar celulares de Samsung, Huawei, OnePlus y hasta ZTE, debo confesar que considero que esta cámara avanza, pero no lo suficiente. Su modo de noche es correcto, aunque la imposibilidad de aplicar mejoras a los retratos nocturnos le sigue dejando por detrás de algunos celulares que que aplican IA para mejora la luz de esas fotografías.

A esto debemos sumar que el modo gran angular no es tan amplio aunque hace su trabajo. No son definitivamente las mejores cámaras en la actualidad, sobre todo porque muchos de esos avances y hasta mejores características pueden ser conseguidas en el Huawei P30 Pro o el Galaxy Note 10 Plus, aunque significan un paso enorme para Apple y los usuarios de iPhone que no están dispuestos a cambiar de marca de celular.