La línea de multiprocesadores de cocina de Instant Pot es más popular que nunca, y la nueva Instant Pot Smart WiFi de US$150 es el modelo más tecnológico que ha existido en el mercado.

Si bien la olla Instant Pot se mantuvo fiel a su popular diseño de 6 cuartos de galón y 1,000 vatios, ahora agregó conectividad Wi-Fi para su control remoto, así como compatibilidad con la app de Instant Pot. Más similar a la serie Instant Pot Duo Plus, la Instant Pot Smart WiFi es un poco más cara y un poco más inteligente. La conexión Wi-Fi, de entrada, debería darle tranquilidad a cualquier persona que siente estrés por dejar su olla multiprocesadora sin supervisión, aunque en realidad la inteligencia integrada no revoluciona la forma en que usarás tu Instant Pot. Si no tienes tu corazón y tu mente en estar al pendiente de cómo evoluciona el guisado en tu Instant Pot de forma remota, estarás bien con un modelo más barato.

Tyler Lizenby/CNET

La Instant Pot Smart WiFi mantiene todos los modos y funciones más populares que los clientes conocen y aman. Los botones para la cocción de frijoles, estofado, carne, arroz, yogur y pasteles están ahí. También obtendrás funciones de cocción sautè, cocción a presión, vapor y cocción lenta. No hay un botón de programa para huevos o un botón para esterilizar, pero fuera de eso, este modelo se parece mucho a la serie Duo Plus. El cuadro comparativo que ofrece Instant Pot te da una muy buena idea de cuáles son las ganancias y las pérdidas entre cada modelo. La Instant Pot Smart WiFi también viene con una cuchara de sopa, una paleta de arroz y una taza medidora.

Captura de pantalla por Molly Price/CNET

La gran novedad y la razón principal de por qué llegó este nuevo modelo de Instant Pot es la adición de Wi-Fi. La adición de conectividad significa que puedes conectar la Instant Pot Smart WiFi a la red inalámbrica de 2.4GHz de tu hogar con la app de Instant Pot. Pero ¿qué significa esto?

Para quienes son nuevos usando esta olla, puedes usar la pestaña "Inicio instantáneo" para seleccionar el programa que te gustaría ejecutar, hacer ajustes personalizados a la configuración inicial, como al nivel de presión y el tiempo, y comenzar a cocinar sólo con un toque. También te ofrece opciones para cancelar la cocción de forma remota, monitorear el progreso de tu guisado y recibir notificaciones en tu teléfono cuando la cocción esté completa. Otras características de la app incluyen una sección de recetas con cientos de ideas e inspiraciones para platillos que van desde la tarta de queso hasta el curry indio. Además, navegar por esas categorías fue mi parte favorita de la experiencia de la app.

La app tiene algunos problemas. Por un lado, el monitoreo de temperatura Instant Pot promocionado con este modelo no se puede llamar realmente monitoreo de temperatura. Es un lindo y pequeño ícono de termómetro con algunos marcadores aparentemente arbitrarios. La verdad es que no obtendrás lecturas de la temperatura real que tiene. Verás que los Modo Cocina que están incluidos son precalentando, cocinando o calentando. El único cambio que podrás hacer en tu olla una vez que has comenzado un programa es cancelarlo. Sería bueno poder sumar o restar tiempo.

Listo, ¡vamos a cocinar!

Como cualquier buen probador de electrodomésticos, puse la Instant Pot a prueba con varios platillos básicos. Cocinamos pechuga, arroz, frijoles, chile e, incluso, asamos dos filetes en la Instant Pot Smart WiFi. En general, todos los platillos se cocinaron muy bien y dieron resultados muy sabrosos. Algunos no eran tan buenos como otros, pero en lo que se refiere a sus funciones, todas se desempeñaron a mi entera satisfacción. Aquí está el resumen:

Chris Monroe/CNET

Frijoles

Cocinamos medio kilo de frijoles negros sin que se secaran en la Instant Pot usando el programa de frijoles. Desde la configuración inicial el programa viene con un tiempo de cocción de 30 minutos. Llené la olla sólo con agua suficiente para cubrir los frijoles, una recomendación que viene en la tabla de tiempo de cocción de la Instant Pot. Después de esa media hora, esperé 15 minutos antes de descargar la presión restante. Los frijoles quedaron bien sazonados, aunque considero que se pasaron un poco de blandos. Sin embargo, mantuvieron su forma y tenían la cantidad justa de líquido. No hubiera dudado en servirlos en la mesa. La verdad es que hasta hora, todo iba muy bien.

Chris Monroe/CNET

Arroz

El arroz es una de las principales atracciones de la Instant Pot, y es por una buena razón. Cocinar arroz de grano en una estufa te quita mucho tiempo. En cambio, cocinar el arroz en la Instant Pot es más rápido y se siente como un proceso muy sencillo. No tendrás que hervir agua ni ocupar espacio en tu estufa con arroz humeante. Sólo usé una proporción de agua y arroz de 1:1, y después de enjuagar el arroz cuatro veces con agua fría, vertí todo en la olla. La configuración estándar del arroz se redujo a 12 minutos, y después de 10 minutos de liberación natural de presión, descargué la presión restante.