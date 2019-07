Ikea asegura que su nueva lámpara de mesa Symfonisk es la "lámpara con mejor sonido en el mundo" y, hasta donde sabemos, tiene razón. Esta lámpara no solo se ve bien y ofrece iluminación, sino que además es una de las mejores bocinas Wi-Fi por este precio. No solo combina dos cosas en una, sino que cada aspecto ha sido bien proyectado: forma y función combinadas.

Por el mismo precio de US$179 que cuesta una Sonos One de primera generación, la lámpara de mesa Symfonisk (como "symphony", sinfonía en inglés) no es lo más barato que podrás encontrar. No es una bocina inteligente como los bombillos de GE, así que no hará nada, no importa qué tan insistentemente le llames a Alexa. Para que responda a comandos de voz necesitarías otra bocina, como la Echo Dot.

Sin embargo, las cosas que hace las hace muy bien: ¡Es una lámpara bonita! Suena muy bien. Y tiene todas las funciones y capacidades de una bocina Wi-Fi moderna, al igual que completa compatibilidad con el sistema de multirecámara de Sonos. Si necesitas una lámpara de cama y una gran bocina, no encontrarás otro producto que combine tan bien estas cualidades. Esta es, de verdad, la lámpara/bocina que estabas esperando.

¿Por qué vale la pena?

Las luces que también son bocinas no tienen detrás historias inspiradoras. La LSPX-S1 de Sony cuesta la friolera de US$750, mientras que la más asequible Sengled Bluetooth, de US$40, como bocina deja qué desear.

Yo supe que la Symfonisk de Ikea era diferente desde el momento en que la saqué de su empaque. Esta es una pieza bien construida, con un peso confortable al sacarla de la caja. Como testimonio de la calidad de la lámpara, su pantalla es de vidrio y no de plástico.

Sarah Tew/CNET

La lámpara de mesa cuenta con una cubierta tejida y aunque parece removible no lo es, aunque sí me pasó que tuve que ajustarla varias veces. No está pegada. La parte frontal de la lámpara cuenta con un simple sistema de controles en una orilla de plástico: un botón de reproducción-pausa y el volumen. El control de la luz está de lado y es análogo con interruptor como de un horno. En la parte trasera, el único puerto que vas a encontrar es una conexión Ethernet.

Sarah Tew/CNET

El rango de Symfonisk es el de una bocina inalámbrica y puede comunicarse a través de Wi-Fi —como otras bocinas Sonos, no cuenta con streaming de Bluetooth. La lámpara es totalmente compatible con los sistemas multihabitación de Sonos y puede ser controlada ya sea por el app de Sonos, un servicio ajeno de streaming como Spotify Connect, o con un asistente de voz como Alexa de Amazon, Google Assistant o Siri de Apple. Para lograrlo con este último es necesario hacerlo con Apple Airplay 2, que ofrece otra opción multirecámara. Como otras bocinas de Sonos, los modelos de Symfonisk pueden ser pareados en estéreo o usarse como traseras de la Sonos Beam, si quieres hacerlo de manera más sofisticada.