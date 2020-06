Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La marca iFrogz quizá no te suene conocida, pero la empresa especializada en accesorios para tus gadgets se busca hacer un nombre a base de productos asequibles con buenas funciones. La compañía está logrando su cometido siempre y cuando mantenga la línea vista con los audífonos iFrogz AirTime Pro y no haga otra cosa más que mejorar a partir de ahí.

7.7 iFrogz AirTime Pro $54 en Amazon CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Buen sonido

Controles táctiles en auriculares

Buena duración de batería

Puerto USB-C (cable incluido)

Conectividad con todo dispositivo Bluetooth Lo que no nos gusta Los materiales se ven baratos

Muchos detalles llamativos e innecesarios

iFrogz AirTime Pro: Características importantes

Audífonos totalmente inalámbricos

Conectividad Bluetooth

Batería de 5 horas según la marca

La cajita puede cargar hasta tres veces la batería de los audífonos.

Controles táctiles en auriculares

Micrófono integrado

Garantía en gomitas para audífonos en caso de daños

Carga USB-C

Resistencia IPX-4 a salpicaduras

Drivers de sonido de 5mm

iFrogz AirTime Pro: Precio y disponibilidad

Los iFrogz AirTime Pro tienen un precio de US$69 en Estados Unidos en la página oficial de la fabricante. En México los audífonos cuestan 1,500 pesos en portales como Mercado Libre.

El diseño es el punto clave a mejorar

El sonido y la batería de iFrogz AirTime Pro es de lo mejor que tienen los audífonos por el precio, pero el diseño delata que se trata de audífonos baratos.

Los audífonos están construidos con un plástico mate con algunos detalles en un acabado metálico brillante pero que se ve que también es plástico o algún otro material sencillo. La carcasa de los audífonos —que funciona también para cargar la batería— se siente frágil y plastificada. El interior también es de plástico.

La carcasa tiene una pequeña entrada USB-C que está protegida por una pequeña goma fácil de quitar y poner cuando se usa o no se usa, un detalle que me gusta para evitar que puedan entrar elementos como el polvo que puedan afectar el funcionamiento.

La parte externa superior de la cajita tiene el logo de la marca que también afecta un poco a la apariencia. Me parece que sin el efecto brillante y solo el relieve del logo hubiera sido suficiente. El color metálico le resta en la apariencia.

El color de prueba —en morado— tampoco creo que ayude mucho en la apariencia, pero hay versión en azul que seguramente ayude a lucir mejor. Los iFrogz AirTime Pro también se venden en color blanco perlado, negro y el morado que tenemos para el análisis.

Los auriculares sufren de lo mismo que la carcasa por estar hechos claramente de un plástico mate que no se ve muy bien y que tiene algunos detalles en metálico que les afecta. El acabado metálico está en la pata del auricular y también en la parte externa donde se hacen los gestos, haciéndolos innecesariamente más llamativos y no discretos.

Los auriculares también tienen un pequeño indicador luminoso que se enciende cuando los auriculares se están cargando. Aunque este indicador normalmente no se ve, creo que se pudo evitar para dejar un diseño en general más limpio. El indicador de luz también se usa para saber si los audífonos están en modo de conexión.

El sonido es cumplidor

Los iFrogz AirTime Pro no ofrecen nada increíblemente sobresaliente y en otros audífonos (mucho más caros) como los AirPods o los Galaxy Buds, encontrarás un sonido mucho mejor, pero por el precio los iFrogz AirTime Pro tienen un sonido que sorprende.

Los iFrogz AirTime Pro, a pesar de llevar la palabra Pro que otras marcas usan para hacer saber que sus audífonos cuentan con cancelación de ruido externo, no tienen esta tecnología. Lo único que encuentras en estos audífonos es la insonorización local que ofrecen al colocar los auriculares dentro de la oreja, pero es normal que se filtre algo de ruido.

Tiene gestos táctiles y buenas funciones

El bajo precio de los iFrogz AirTime Pro hace creer que carecerán funciones, pero eso no es verdad.

iFrogz AirTime Pro tiene gestos táctiles diferentes para cada auricular. Al presionar el auricular derecho, por ejemplo, se sube el volumen; al presionar el izquierdo, se baja el volumen; al tocar el derecho, se invoca a la asistente virtual.

Los gestos son compatibles en ambos auriculares, aunque la conectividad es un tanto confusa. Los dos auriculares no se sincronizan al mismo tiempo con tu dispositivo que va a reproducir el contenido. La conexión se realiza al auricular derecho y luego envía el sonido al izquierdo. Esto no me gusta tanto pero es la única forma en que se pueden sincronizar. Debido a esto, cuando quieras usar un solo auricular, deberás hacerlo siempre con el derecho.

La duración de batería es aceptable

Los audífonos los usé siempre conectados a mi computadora ya que no los pude usar en la calle por el confinamiento debido a la pandemia de coronavirus. La duración prometida por la fabricante es de hasta 5 horas y lo puedes cargar otras tres veces con la cajita, así que los puedes usar hasta 20 horas. En mi uso experimenté una duración de entre tres y cuatro horas, pero nunca más de las cuatro. El uso que le di fue siempre continuo escuchando música o durante videollamadas.

La buena noticia es que los iFrogz AirTime Pro tienen entrada USB-C y el cable tiene entrada USB-C y en el otro extremo USB tradicional, haciendo que su batería sea mucho más conveniente de cargar con cualquier cargador. Además, con más y más teléfonos incluyendo este tipo de puerto, los iFrogz AirTime Pro son parte de los productos que se pueden cargar con un solo cable.

iFrogz AirTime Pro: Conclusión

Los iFrogz AirTime Pro tienen las suficientes funciones, una buena batería y un sonido aceptable para el usuario promedio que está buscando unos audífonos que cumplan en las tareas cotidianas. Es difícil encontrar unos audífonos tan baratos y que cumplan tanto como los AirTime Pro.

Por supuesto que hay otras opciones igual o mejores. Los Free de EarFun, que cuestan US$50, ofrecen carga inalámbrica, resistencia al agua y aunque no tienen un muy buen sonido, son una excelente opción por el precio y especificaciones. JLab y Anker son dos marcas que también tienen audífonos aceptables por US$40 o menos.

Pero creo que los AirTime Pro destacan por su buena duración de batería y un sonido sorprendente para el precio.