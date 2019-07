El Huawei Y9 Prime (2019) es un teléfono bonito que va a robar miradas. Tanto por su color cambiante que puede variar dependiendo de cómo le pegue la luz, y también por su cámara frontal que te hará, inevitablemente, hacer la pregunta: ¿dónde está la cámara frontal?

Han sido dos semanas en las que he estado probando uno de los más nuevos teléfonos de Huawei para la gama media y uno de los pocos celulares en el mercado actual con una cámara retráctil o mecánica, como se le llama a las cámaras que se esconden en el cuerpo del celular mientras no están en uso y que —literalmente— saltan cuando quieres tomarte un retrato.

Otra de las características importantes en este celular es, sin duda, lo que más me gusta en los teléfonos que lo tienen: una cámara gran angular al estilo de una cámara de acción como una GoPro. Este tipo de fotos resaltan por permitir captar más contenido en una sola imagen.

Pero, ¿sus cámaras son suficiente para convertirlo en un buen celular?

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Huawei Y9 Prime 2019: características importantes

Pantalla de 6.59 pulgadas sin lengüeta u orificio en pantalla

Cámara frontal retráctil que se esconde cuando no se usa

Procesador Kirin 710 de ocho núcleos

Cámara trasera triple con un lente gran angular

Batería de 4,000mAh (sin carga inalámbrica)

Dimensiones: 163.5x77.3x8.8mm

Peso: 196.8 gramos

Lector de huellas en la espalda

Almacenamiento de 64 o 128GB

4GB de RAM

Android 9.0 Pie con EMUI 9

Precio y disponibilidad

Huawei México ya tiene a la venta el Huawei Y9 Prime con un precio de 6,689 pesos (unos US$350); disponible por ahora solo con la operadora Telcel. Huawei no ha revelado el precio del Huawei Y9 Prime (2019) en España y tampoco ha revelado si llegará a Estados Unidos y otros países.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La cámara retráctil rescata un diseño repetido

La mitad de 2019 ha estado plagada de celulares con una espalda de vidrio que puede cambiar de color dependiendo de la luz a su alrededor. En este caso, el Huawei Y9 Prime 2019 no cambia y sigue con esa misma tendencia. Disponible en colores azul zafiro y verde olivo, y muy a mi pesar de ya estar cansado de este tipo de colores y terminados, el Prime 2019 es un teléfono vistoso y muy bonito.

Sin embargo, el diseño del Prime 2019 lo he visto ya tantas veces que no me parece nada sobresaliente. Sí, es bonito y es vistoso, pero es un acabado que Huawei y sobre todo otras fabricantes chinas están utilizando en demasía, quitándole lo "especial" a este diseño.

Al Prime 2019, su cámara y la ausencia de un corte o lengüeta hacen que destaque de entre sus competidores. Luego del diluvio de celulares con cejas o notch, la mayoría de celulares intentaron tener un diseño con sus propias variantes más cortas, largas o en forma de gota. Sin embargo, en 2019 las fabricantes están apostando por otras opciones como el orificio en pantalla o las cámaras retráctiles.

Es muy chistoso ver a las personas que me ven con el Prime 2019 el buscar y buscar la cámara frontal, pues todavía resulta muy sorprendente ver una cámara que se esconde y muestra a placer de dueño. Pero, casi de inmediato, los usuarios también me preguntan si eso no es más fácil de dañarse. Huawei promete que la cámara podrá funcionar bien por lo menos unas 100,000 veces, así que puedes tener confianza de que te durará al menos dos años de uso.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La cámara está escondida en el bisel superior, a un lado de la bandeja para la tarjeta SIM. La cámara mecánica está rodeada por un marco negro que la hace muy fácil de ver. Gracias a la ausencia de la cámara en el bisel superior, el marco es muy delgado y solo hay algo de bisel para el auricular.

El teléfono es de unos biseles sumamente delgados, con su parte más ancha en la quijada o bisel inferior; sin embargo me gusta lo delgado que son los biseles en todas partes del celular y la zona inferior no es para reprochar. Huawei hizo un muy buen trabajo reduciendo al máximo los biseles en un teléfono que de otra forma, debido a su pantalla de 6.5 pulgadas, se sentiría sumamente grande.

Hablando del tamaño y sensación del celular, a pesar de ser muy grande (163.5x77.3x8.8mm) y su pantalla del mismo tamaño que un iPhone XS Max, es cómodo de utilizar — otra vez, agradeciendo a lo reducido de sus biseles. A pesar de ser un teléfono de casi 200 gramos de peso, se siente ligero al sostenerlo incluso con una sola mano pero sin caer en la sensación de fragilidad. De hecho, el teléfono se siente muy resistente y bien construido.

La parte trasera, hecha de vidrio, tiene dos acabados fácil de diferenciar; es algo parecido a la espalda del Google Pixel que también tiene un diferente terminado. El color, al menos en el modelo verde que tenemos para el análisis, es traslucido y puede variar entre verse verde o verse azul, dependiendo de la luz.

En la espalda encontramos un lector de huellas y una cámara de tres lentes que grita a todas luces estar equipado con funciones de inteligencia artificial. Todo el lateral está en el mismo tono de la espalda; en el lateral derecho están los botones de volumen y encendido, en la parte superior está la cámara y la bandeja de tarjeta SIM y en la inferior está una hilera de orificios para la bocina, el puerto de audífonos y el puerto USB-C.

Con un diseño bonito y una cámara que roba miradas (si es que la encuentras), el Prime es un teléfono bastante atractivo físicamente.

El desempeño es bueno, aunque podría ser mejor

Con un procesador Kirin de ocho núcleos, esperaba que Huawei hiciera un mejor trabajo con el aprovechamiento de los recursos para que la ejecución y trabajo de todo el teléfono fuera mejor. Sin embargo, el teléfono me da la sensación de ser un teléfono grande que da la apariencia de ser súper poderoso, pero que es todo lo contrario.

Me sucede lo mismo cada que tomo en mis manos un teléfono muy grande, que esperas que sea sumamente rápido porque te imaginas que dentro de todo ese cuerpo hay más espacio para poner más poder; pero que en realidad termina por ser un celular poco sobresaliente.

Las pruebas de rendimiento del Prime lo colocan por encima de otros celulares como el Moto G7 o Moto G7 Power, pero también su presencia de una sensación de que esa supremacía ya estaba dicha. Las mismas pruebas lo colocan muy a la par de teléfonos como el Moto G7 Plus, los Pixel 3A o ligeramente debajo del Redmi Note 7, teléfonos con los que es contemporáneo el Prime.

No quiero decir que el desempeño sea malo, porque como está representado en la tabla, se comporta bastante bien y a la par de sus rivales principales, superando a algunos y por debajo de otros. Mi tema con el desempeño es que hubiera esperado algo de mejor desempeño.

En las pruebas de uso cotidiano, el teléfono se comporta bien, quizá siento un poco lenta la apertura de la cámara frontal o el cambio entre el lente regular y el gran angular. En cuanto a la ejecución de aplicaciones cotidianas como Google, Gmail, WhatsApp o Instagram, es muy fluido como se podría esperar al ser aplicaciones que casi cualquier celular ejecuta sin ningún problema.

Quizá algunos problemas que he tenido, como con casi cualquier otro teléfono gama media, es en la ejecución de aplicaciones más demandantes como juegos Asphalt o PUBG, en donde los cuadros se llegan a ver un poco desfasados. También, el celular se llega a sentir algo caliente durante sesiones relativamente largas (de unos 20 minutos). A veces, también llego a sentir que al estar haciendo algo demandante, como bajando varias aplicaciones, el teléfono tarda en entender cuando toco la pantalla o siento que tarda en ejecutar la tarea luego de tocar algún botón; esto solo en ocasiones en que hay demanda de recursos como procesador y RAM.

La batería tampoco está nada mal. Con una capacidad de 4,000mAh, el Y9 Prime nos dio en pruebas controladas un total de 15 horas y 26 minutos en reproducción de video continuo, una cifra bastante parecida a lo de otros celulares, aunque la mayoría de sus rivales lo superan, por ejemplo el Motorola One Vision con una batería menor de 3,500mAh, obtuvo 19 horas y 31 minutos en las mismas pruebas; el Pocophone F1 con una batería de la misma capacidad, obtuvo 18 horas y 12 minutos.

Mira los resultados de otros teléfonos similares al Prime:

Duración de batería Teléfono Batería (mAh) Duración Moto One Vision 3,500mAh 19 horas y 31 minutos Pixel 3A 3,000mAh 16 horas y 15 minutos Pixel 3A XL 3,700mAh 19 horas Pocophone F1 4,000mAh 18 horas y 12 minutos Moto G7 Plus 3,000mAh 17 horas y 2 minutos Redmi Note 7 4,000mAh 15 horas y 25 minutos Huawei Y9 Prime 4,000mAh 15 horas y 26 minutos

La experiencia sigue siendo al estilo de Huawei

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

El Y9 Prime tiene la misma capa de personalización de Huawei a la que no logro tomarle cariño. Podría dejar pasar el hecho de que los iconos son un intento de ser como los de Apple en iOS; pero lo que sí no puedo obviar es el ímpetu que pone Huawei en que los usuarios utilicen sus aplicaciones y servicios, atiborrando un teléfono de aplicaciones repetidas, aplicaciones de operadora y apps preinstalados que nunca nadie pidió.

Al menos en la edición de análisis, una unidad como la que se venderá en México, al ser un país en el que el teléfono solo se puede comprar con Telcel, el Prime está repleto de bloatware de la operadora: desde aplicaciones generales para que los usuarios de Telcel tengan acceso a su información, hasta aplicaciones de la plataforma Claro, una filial de Telcel. Claro llena la interfaz de aplicaciones que son molestas y que, posiblemente, para muchos usuarios no sean de utilidad.