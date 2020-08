César Salza / CNET en Español

Huawei mantiene la gama de entrada con un diseño elegante en 2020 con el Huawei Y6P, una gama que se lanzó por primera vez en 2018 y que la empresa mantiene como su celular económico pero bonito.

7.7 Huawei Y6P Precio no disponible CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Buenas cámaras

Batería con buena duración

Precio competitivo

Puerto para audífonos tradicional

Buen diseño

Tiene ranura microSD Lo que no nos gusta Capacidad de procesamiento irregular

Sin NFC

No tiene servicios ni apps de Google.

App Gallery tiene limitaciones.

El Huawei Y6P tiene como principal atractivo su diseño externo y sus tres colores morado, verde y negro, aunque sus características internas también son destacables en un teléfono barato pero que agrega una triple cámara y que llega con Android 10 bajo la interfaz EMUI 10.1, que incorpora los Huawei Mobile Services y que no posee los servicios de Google.

Precio y disponibilidad

El Huawei Y6P tiene un precio de 4,139 pesos, unos US$187 y 149 euros en España. El dispositivo no se vende actualmente en Estados Unidos.

Características del Huawei Y6P

Pantalla: 6.3 pulgadas, 1,600x720

Procesador: Mediatek MT6762R, ocho núcleos

RAM: 3GB

Almacenamiento: 64GB, microSD hasta 512GB

Cámara principal: 13 megapixeles f/1.8, 5 megapixeles gran angular f/2.2, 2 megapixeles f/2.4

Cámara frontal: 8 megapixeles, f/2.0

Batería: 5,000mAh, carga de 10 vatios

Doble SIM y ranura adicional para microSD

Conectividad: 4G LTE, Bluetooth 5.0, cargador microSD, puerto para audífonos, GPS

Radio FM sin audífonos

No tiene NFC.

No tiene resistencia al agua.

Audio Histen 6.0, 9.1 canales de audio

Diseño

El Huawei Y6P es un celular que parece estar creado para los usuarios que desean gastar poco pero quieren un diseño bonito, una cámara decente y mucha batería.

En la parte trasera encontramos una carcasa de plástico brillante, que con el movimiento y la refracción de la luz nos da diferentes tonos. El celular viene en colores negro, morado y verde. Posee un sensor de huellas y la triple cámara está apostada verticalmente.

Algo que no me gustó es que el celular se ensucia con mucha facilidad, y se le pegan las huellas de forma sencilla, aunque la verdad se ve siempre radiante con su bonito diseño.

El teléfono tiene una pantalla de 6.3 pulgadas y en la parte superior encontramos una cámara frontal en forma de gota. El teléfono tiene un puerto para audífonos en la parte inferior y uno tradicional micro USB. Además del lado derecho encontramos los botones de control de audio y encendido.

César Salza / CNET en Español

Procesamiento

El Huawei Y6P tiene un procesador Mediatek MT6762R de ocho núcleos, 3GB de RAM y viene en una única modalidad con 64GB de almacenamiento, aunque puedes incorporar tarjetas microSD de hasta 512GB. Este celular además tiene Android 10 con la interfaz EMUI 10.1. Como puedes imaginar, este celular no tiene los servicios de Google, e incorpora la App Gallery como la principal tienda de aplicaciones. Si te preguntas cómo es la experiencia con un celular sin apps de Google puedes ver mi reseña.

Algo que debes saber es que Huawei incluye en sus celulares Petal Search, un buscador de aplicaciones que utiliza como fuente la App Gallery, y también tiendas externas o páginas oficiales, como en el caso de Facebook, app que puedes descargar desde la página de la compañía.

En mi uso diario, encontré que el celular de vez en cuando se quedaba un poco por debajo en rendimiento, siendo ligeramente lento para abrir algunas aplicaciones. No significa que el celular sea muy lento, pero tampoco es el más rápido y esto me hace un poco dudar de su efectividad.

En mis pruebas lo utilicé regularmente para revisar Facebook, navegar o utilizar WhatsApp, y no tuve mayores problemas. También descargué algunos juegos y la mayoría de ellos funcionaron sin problemas, aunque el instalador de Fortnite de Epic Games me dijo que el celular no era compatible, a pesar de que descargué el juego de la App Gallery.

En nuestras pruebas de rendimiento, el Huawei Y6P no resultó ser el ganador, aunque su capacidad de procesamiento es muy similar a la que obtuvimos con el Galaxy A20, que tiene un precio similar, aunque se queda por detrás en el resto de apartados, para que tengas una idea. Otros celulares de la lista que verás abajo son de referencia, pero en la mayoría son más caros que el celular de la empresa china.

Algo que me gustó es que puedes sintonizar radio FM incluso si no tienes puestos los audífonos y a eso debemos sumar que el sonido de este teléfono es muy bueno, e incluye tecnología de audio Histen 6.0 con 9.1 canales.

Del lado negativo tenemos que no posee NFC por lo cual debes olvidarte de los pagos móviles, y como era de esperarse por su precio, no tiene resistencia al agua.

Pruebas de desempeño Huawei Y6P 11442 762 3603 Moto G8 Plus 23509 1535 5683 Xiaomi Mi 9T 37466 2526 6860 Motorola One Vision 24372 1604 5496 Oppo A9 (2020) 33700 7600 2482 Xiaomi Redmi Note 8 24275 5673 1497 Moto G8 Power 25004 1497 5367 Mot G Power 24969 1514 5634 Galaxy A51 23944 1669 5535 Galaxy A20 13353 1333 4081 Leyenda: 3D Mark Ice Storm (Unlimited) Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) Nota: Notas más largas representan mayor desempeño.

César Salza / CNET en Español

Batería

Cuando hablamos de la batería, probablemente este sea uno de los apartados más fuertes del celular. Tiene 5,000mAh y en las pruebas de batería de nuestros laboratorios logró durar hasta 20 horas, aunque en el uso diario duró un poquito más de dos días.

Encendiéndolo a eso de las 7 a.m., el primer día el celular acabó con poco más del 50 por ciento. Y el segundo día logró durarme hasta la noche. Cuando lo comparas con otros celulares similares, el Huawei Y6P nos dio un resultado mejor que el promedio.

Pruebas de batería

Capacidad Duración Huawei Y6P 5,000mAh 20:00 Huawei Y9 Prime 2019 4,000mAh 15:26 Galacy A20 4,000mAh 15:00 Moto G8 Plus 4,000mAh 26:50 Moto G7 Plus 3,000mAh 17:02 Motorola One Vision 3,500mAh 19:31 Huawei Y9 Prime 2019 4,000mAh 15:26 Redmi Note 8 4,000mAh 22:25 Pixel 3A 3,000mAh 16:15 Xiaomi Mi 9T 4,000mAh 22:30 Xiaomi Mi Note 10 5,260mAh 28:05

Cámaras

La cámara del Huawei Y6P es triple, y el celular a pesar de ser económico nos da buenas imágenes, algo a lo que solemos estar acostumbrados con dispositivos de la empresa china.

La cámara principal tiene 13 megapixeles, con apertura de f/1.8; tiene otra de 5 megapixeles gran angular con apertura de f/2.2 y otra de 2 megapixeles con apertura f/2.4 de profundidad.

A pesar de ser un celular barato, las fotos con fondo borroso quedan muy bonitas, y el efecto aplica a personas u objetos.

César Salza / CNET en Español

César Salza / CNET en Español

El Huawei Y6P tiene una cámara gran angular, que también hace fotos correctas.

César Salza / CNET en Español

César Salza / CNET en Español

Por otro lado el Huawei Y6P tiene una cámara frontal de 8 megapixeles con apertura f/2.0, que tiene modo belleza y también es capaz de capturar buenas fotografías.

César Salza / CNET en Español

Conclusiones

El Huawei Y6P es un teléfono económico que tiene una buena cámara, mantiene el puerto para audífonos y tiene cierta carga rápida, aunque lo cierto es que su capacidad de procesamiento podría ser ligeramente mejor.

El celular de Huawei tiene una buena triple cámara, aunque los tres sensores no toman fotos al mismo tiempo, ya que uno de ellos es solo de profundidad. La cámara frontal también da buenos selfies, y posee una bocina que se escucha bastante bien, aunque desde luego la batería es el gran punto fuerte de este celular.

Eso sí, recuerda que no tiene NFC, algo que sí puedes encontrar en el Galaxy A20. Además, también debes recordar que si adquieres este celular, sacrificas los apps de Google y otros que no están disponibles.