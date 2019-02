Lo bueno El Huawei Watch GT es un reloj bonito y ligero, cuya batería nos duró hasta dos semanas de uso. Posee monitorización de frecuencia cardíaca continua, del sueño y resistencia al agua 5ATM.

Lo malo No posee tienda de aplicaciones, no tiene bocina ni micrófono para recibir llamadas, las notificaciones de mensajes de texto son incompletas y no permite responderlas y no tiene GPS incorporado.

Conclusión El Huawei Watch GT es un reloj inteligente con funciones de pulsera deportiva, cuyo mayor atractivo es la batería que puede durar hasta dos semanas, aunque para eso tendrás que pagar un precio muy alto con funciones limitadas.

