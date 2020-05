Huawei mantiene su propuesta de traernos relojes inteligentes con sistema operativo independiente, y el Huawei Watch GT 2e no es la excepción. Este dispositivo es el hermano menor del Huawei Watch GT 2, y tiene varias diferencias fundamentales, aunque un diseño parecido.

8.0 Huawei Watch GT 2e Lo que nos gusta Gran batería

Pantalla con buenas posibilidades

GPS integrado

Resistencia al agua

Sensor SpO2 Lo que no nos gusta No tiene soporte de apps de terceros

No tiene tienda de apps propia

No tiene NFC

No tiene bocina ni micrófono

No permite responder notificaciones

El Huawei Watch GT 2e es un reloj inteligente económico, con pros y contras, y que innova incorporando un sensor SpO2 que ayuda a una cuantificación más científica de funciones como la frecuencia cardíaca y el sueño, y que además puede monitorizar hasta 100 ejercicios desde tu muñeca.

Lo he probado por más de un mes, y a continuación te voy a contar mi experiencia, detalles de la duración de la batería, lo mejor y lo peor de este reloj inteligente.

Características Huawei Watch GT 2e

Pantalla: 1.39 pulgadas, AMOLED

Sistema operativo: LiteOS

Almacenamiento: 4GB

Conectividad: Bluetooth 5.1, GPS

Sensores: Acelerómetro, giroscopio, monitor de frecuencia cardíaca, barómetro, compás, SpO2

Batería: 455mAh

Resistencia al agua: Hasta 50 metros

Ejercicios que puede monitorizar: hasta 100 en el reloj

Aplicación para iOS y Android: sí, Huawei Salud

No tiene: NFC, bocina, micrófono

Diseño: ligero y resistente

El Huawei Watch GT 2e tiene un diseño ligero y resistente. Su cuerpo está hecho de acero inoxidable y el bisel de su pantalla está rodeado por números y símbolos que le hacen parecer un reloj tradicional.

Además, el bisel está hecho de forma esmerilada, con lo cual cuando lo mueves debajo de la luz refleja diferentes patrones de color haciéndole tener un destello bonito y diferenciado.

Este reloj está enfocado en el público joven y por tanto sus correas son de diseño deportivo en plástico. El reloj viene en cuatro colores: negro, rojo, verde y blanco. Desde luego las pulseras son intercambiables, aunque en mis pruebas al no tener otra correa a la mano no he tenido necesidad de hacer este cambio.

A diferencia de su hermano más caro, este reloj únicamente viene en el tamaño grande con pantalla de 1.39 pulgadas y solo viene en diseño de metal. El Huawei Watch GT 2 viene también en un tamaño más pequeño de 1.2 pulgadas, agrega un diseño de cerámica y además tiene modelos con correas de cuero y otros diseños atractivos.

Para mi muñeca, este reloj se adapta correctamente y aunque no tiene una versión más pequeña, no tuve problemas para disfrutar su enorme pantalla. A esto debemos sumar que me gusta la ubicación de los botones. El de arriba se utiliza para el menú principal y el de abajo es un acceso directo. En mis pruebas lo configuré para los ejercicios, algo que es bastante conveniente.

La pantalla redonda tiene un buen tamaño y nos deja ver con facilidad las estadísticas. Si deslizamos nuestro dedo hacia la derecha o la izquierda allí podemos ver en un acceso directo las diferentes variables. Eso sí, el reloj no nos muestra un histórico de cada rutina de entrenamiento o del sueño como tal, y para ello tendremos que acudir al app Salud de Huawei.

Lo malo del Huawei Watch GT 2e

Probando el Huawei Watch GT 2e me di cuenta de algunos detallitos más o menos importantes que de entrada debes saber que no encontrarás en este reloj.

El Huawei Watch GT 2e no tiene bocina, tampoco micrófono, ni la capacidad de recibir llamadas mediante Bluetooth. Además, la versión que se vende en la mayoría de los países no tiene NFC para pagos móviles, aunque hay una versión en China que sí lo posee. La que yo he probado no lo tiene.

Lo bueno del Huawei Watch GT 2e

El Watch GT 2e sí cuenta con un sensor de frecuencia cardíaca y además sensor SpO2, que ayuda a mediar la saturación de oxígeno en la sangre, lo que permite una medición más precisa de la frecuencia cardíaca y del sueño.

Además, tiene resistencia al agua de hasta 50 metros de profundidad y GPS integrado, genial para olvidar el celular en casa y concentrarte solamente en correr o hacer ejercicios al aire libre.

Batería

Ahora hablemos de lo que podría ser la características más importante de este reloj inteligente y por la que, probablemente, podrías estarlo valorando para adquirirlo: su batería.

La batería del reloj me duró 11 días seguidos, utilizándolo de forma continua. Suelo entrenar al menos una hora al día y de manera constante recibí notificaciones de mensajes o notificaciones de llamadas.

Pero… el truco de Huawei y su sistema operativo para relojes Lite OS es, entre otras cosas, que la pantalla no está encendida todo el tiempo. Hay una opción para mantenerla encendida desde cinco hasta 20 minutos, pero esto no es suficiente. Otros relojes como el Galaxy Watch Active 2 o el Apple Watch Series 5 permiten mantenerla activa todo el tiempo. Aquí no hay siquiera la posibilidad de esta función, por lo que la pantalla del reloj estará apagada hasta que lo gires para ver la hora o al utilizarlo.

Huawei promete una batería de dos semanas y, aunque me duró un poquito menos, creo que 11 días es más que suficiente y deja atrás a relojes como el Apple Watch Series 5, que tienes que cargar cada noche.

Monitorización y sensor SpO2

El Huawei Watch GT 2e incorpora un sensor SpO2 que ayuda a obtener una mejor información de la frecuencia cardíaca y además monitoriza mejor el sueño. Este monitor nos permite conocer la oxigenación en la sangre que tenemos. Con este dato podemos asistir al médico y hacer una consulta si el reloj indica que nuestras variables no son positivas. Esto lo puedes ver a través del app de Salud de Huawei, que te indicará cada día la situación de tu salud según esta variable.

Hablemos ahora de la monitorización en general. Me gusta ver que el reloj puede seguir de forma automática algunos deportes, indicarte que te levantes cuando llevas mucho tiempo sentado y, además, que tienes hasta 100 diferentes categorías de ejercicios.

Si hablamos de la monitorización del sueño, el reloj es capaz de indicarnos cuánto dormimos, en qué fases y hasta darnos una puntuación con información para mejorar tu sueño en el futuro, algo que puedes ver en la aplicación Salud de Huawei de manera sencilla. Algo que debes saber es que no se me hizo incómodo dormir con el reloj para probar este sensor, algo que no puedo decir del Apple Watch Series 5.

El reloj también puede medir tus niveles de estrés y ayudarte a hacer ejercicios de respiración.

Sobre el app de Salud de Huawei: no tiene nada nuevo y sigue siendo igual de completo en cuanto la monitorización de tu salud se refiere. Un punto que la empresa debe mejorar es que ni el reloj ni el app ofrecen una tienda de apps, por lo tanto el app solo nos deja ver esferas del reloj y controlar la música, pero nada más.

Conclusiones

El Huawei Watch GT 2e es un reloj inteligente con una gran duración de batería sin pantalla siempre encendida, que es ideal para monitorizar ejercicios, el sueño y hasta tu estrés. Me gusta su diseño con pantalla grande, su panel es simple de manejar y tiene muy buena resolución.

Sin embargo del lado negativo veo la inexistencia de una tienda de apps y la incapacidad de responder notificaciones. Y, aunque es un reloj ligeramente más económico, tampoco permite atender llamadas, como su hermano mayor el Huawei Watch GT 2.

Aunque son diferentes, el Galaxy Watch Active 2 es un reloj deportivo compatible con iOS y Android, pero ofrece menos batería -- el gran atributo del 2e, en el que le gana a sus competidores --, aunque sí tiene tienda de apps.