El Huawei Watch GT 2 es el rival natural del Galaxy Active Watch 2. Cada uno tiene un aspecto interno diferente, aunque además de las características cosméticas, ambos tienen un sistema operativo distinto.

7.9 Huawei Watch GT 2

Su diseño es bonito y elegante.

Su pantalla tiene una visibilidad clara.

Dos opciones de tamaño

GPS integrado Lo que no nos gusta Sin soporte de apps de terceros

Un tanto grande en tu muñeca

No posee NFC.

Y es que dos de los fabricantes más importantes de celulares Android no han seguido la estela de Google cuando se trata de relojes inteligentes y han decidido utilizar LiteOS en el caso de Huawei y Tizen OS en el de Samsung. Algo diferente pasa con los relojes Moto que sí utilizan Wear OS, o los diseñados por marcas como Puma o Diesel.

Sin embargo, Huawei clama que su sistema operativo LiteOS es más ligero y dice tener la receta perfecta para hacer que sus dispositivos les dure mucho más la batería, y allí es donde el Huawei Watch GT2 podría resaltar, y mucho, en comparación con su competencia.

Sí, el reloj inteligente más vendido del último año sigue siendo el Apple Watch, que no es compatible con Android. Sin embargo, el Huawei Watch GT 2 es compatible con ambos sistemas operativos. Lo hemos probado por varias semanas, y esto es lo que hemos podido aprender de él.

Especificaciones Huawei Watch GT 2

Pantalla: Amoled de 1.2 o 1.39 pulgadas

Amoled de 1.2 o 1.39 pulgadas Sistema operativo: LiteOS

LiteOS Procesador: Kirin A1

Kirin A1 RAM: 2GB

2GB Almacenamiento: 4GB

4GB Compatibilidad: iOS y Android

iOS y Android Conectividad: GPS, Bluetooth 5.1, giroscopio, acelerómetro, presión del aire, GPS, Glonass, Galileo y sensor de frecuencia cardíaca. No tiene LTE o NFC

GPS, Bluetooth 5.1, giroscopio, acelerómetro, presión del aire, GPS, Glonass, Galileo y sensor de frecuencia cardíaca. No tiene LTE o NFC Resistencia al agua: 5ATM, 50 metros durante 30 minutos

5ATM, 50 metros durante 30 minutos Batería: 455mAh

455mAh Aplicación: Salud de Huawei para iOS y Android, compatible con Google Fit y otros

Precio y disponibilidad

El Huawei Watch GT 2 tiene un precio de US$230 para la versión de pantalla de 1.2 pulgadas y de US$260 para la versión de 1.39 pulgadas. Está disponible en México desde 5,400 pesos y en España desde 199 euros.

En Estados Unidos se puede encontrar mediante Amazon y otras tiendas en línea, aunque no es vendido directamente por el fabricante y ciertas condiciones aplican.

Diseño: Redondo, como un reloj tradicional

Uno de los detalles que Huawei mantiene en su línea de relojes inteligentes, es que sigue haciéndoles parecer relojes de siempre. El Huawei Watch GT2 no es diferente, y nos deja ver una pantalla redonda que además tiene dos botones laterales a la derecha, y una banda esférica con los números para seguir la hora de forma analógica, que a simple vista lo presentan como un dispositivo casual y no como un gadget supertecnológico.

Este reloj viene en dos tamaños, de 42mm y 46mm con pantallas de 1.2 pulgadas y 1.39 pulgadas respectivamente. Yo he probado el de mayor tamaño y me pareció que era un tanto grande para mi muñeca.

Si lo vemos en perspectiva, el Huawei Watch GT 2 es un poquito más grande que el Apple Watch Series 4 de mayor tamaño, y ese modelo de reloj se ajusta mejor a mi muñeca, aunque en este apartado todo es cuestión de gustos.

El reloj puede adquirirse con banda de cuero o banda de plástico y estas son fácilmente intercambiables.

La pantalla del reloj de Huawei es Amoled, y la verdad es que en mis pruebas fue bastante sencilla de ver incluso en entrenamientos exteriores.

Usando el Huawei Watch Series GT 2

El Huawei Watch GT 2 es un reloj inteligente que de buenas a primera es atractivo para quienes aman salir a correr o dar paseos, ya que incorpora GPS y no depende del teléfono para eso. Sin embargo, no tiene LTE, por lo cual no es totalmente independiente.

A esto debemos sumar que incorpora el procesador Kirin A1, 2GB de RAM y 4GB de almacenamiento, de los cuales están libres 2.2GB están totalmente libres para que los uses, aunque probablemente solo puedes descargar música para usarlo.

Y aquí es donde viene lo que menos me gustó del Huawei Watch GT2, el reloj inteligente no tiene una tienda de aplicaciones, por lo cual no puedes descargar Spotify u otros apps destacados, lo que impide que tengas música sin conexión y dependas totalmente del celular.

El reloj incluye diferentes apps como, por ejemplo, monitorización del sueño, de la frecuencia cardíaca y un extenso apartado de actividades deportivas, pero no encontrarás Twitter o Facebook, aunque sí podrás recibir notificaciones, y dependiendo del app responder de manera corta.

El GT2 también incorpora unas cuantas esferas de reloj, pero no posee tampoco una tienda de esferas o una forma de personalizarlas.

En mi uso diario el reloj tuvo un buen comportamiento, es bonito y luce muy bien en tu muñeca, pero cuando más lo utilicé fue cuando fui al gimnasio, aunque puedes revisar las notificaciones con frecuencia y ejecutar respuestas rápidas.

Algunas opciones destacables del reloj son:

Pantalla siempre encendida: Permite que actives la pantalla por un periodo de tiempo, después del cual si no estás usándola o chocándola de manera activa, dejará de funcionar. Puedes hacerla estar activa por 5, 10, 15 o 20 minutos.

Monitor del sueño: Si duermes con él cada noche, el reloj puede entender cómo duermes, darte recomendaciones y hasta una puntuación, que tú puedes intentar mejorar siguiendo algunos pasos sencillos.

Monitor de estrés: El reloj puede detectar momentos en los que el comportamiento de tu frecuencia cardíaca es inusual, y avisarte para que tomes acciones.

Micrófono y bocina: Puedes utilizar el reloj conectado a tu celular para recibir llamadas y hablar por él mismo.

Entrenamiento con el Huawei Watch GT2

El Huawei Watch GT 2 posee varios sensores importantes si pretendes usar el reloj como dispositivo para monitorizar tu actividad física, entre ellos acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético y hasta presión del aire, además de la monitorización de frecuencia cardíaca y GPS incorporado.

Algo que debes saber es que el Huawei Watch GT 2 tiene una docena de actividades que puede monitorizar, pero solo están las más frecuentes y no algunas más precisas como Kickboxing u otros deportes menos populares, algo que en mejor medida ofrecen los relojes de Apple y Samsung.

Encontrarás ejercicios como correr, caminar, bicicleta y la monitorización de actividades internas y externas en general, así como de natación en piscina aunque no en mar abierto como el reloj de Apple.

Algo interesante es un asistente de voz que incluye el reloj para las actividades físicas, aunque puede sonar un poquito agresiva la voz femenina, a lo que debemos sumar que suena directamente en el reloj, lo que puede resultar embarazoso en lugares públicos. Puedes desactivarla, pero esta función está oculta, tendrás que comenzar una actividad primero e ir a la pantalla de pausa, para poder eliminarla.

El Huawei Watch GT 2 ofrece un montón de estadísticas cuando deslizas hacia arriba o hacia abajo en el reloj, pero algo que debes saber es que las actividades no comienzan a contarse de forma automática, así que siempre deberás iniciarlas manualmente.

Batería: Un gran tesoro

Acostumbrado a tener que cargar el Apple Watch Series 5 cada noche, y con otros relojes dándonos al menos dos días de batería, era interesante probar qué tanta batería podía obtener del Huawei Watch Series GT 2, que la empresa aclama puede durar hasta dos semanas en el reloj más grande y hasta siete días en el más pequeño.

Si mantienes la monitorización de frecuencia cardíaca actividad en el modo "inteligente", el reloj medirá tus pulsaciones con frecuencia, aunque no todo el tiempo, y es así como Huawei logra ahorrar más batería. Usándolo de esta manera, el reloj de pantalla de 1.39 pulgadas logró darme batería por casi una semana.

Si activas la monitorización de frecuencia cardíaca constante, es posible que haciendo al menos dos horas de entrenamiento al día la batería no pase las de las 40 horas.

Conclusiones

La duración de la batería de Huawei Watch GT 2 es, sin dudas, su punto más fuerte. Su diseño es atractivo y es compatible con Android e iOS. Sin embargo, su precio es similar al de otros relojes inteligentes como el Galaxy Watch Active 2, que sí cuenta con una tienda de apps, más esferas y en general más funciones.

Este reloj es una gran opción para la monitorización de ejercicios de forma no profesional, y para quienes buscan un reloj elegante compatible con cualquier dispositivo y que puede darte notificaciones enviadas desde tu teléfono, pero no para quienes quieren más funciones e incluso libertad mediante conectividad LTE.