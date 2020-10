Érika García / CNET

Huawei lanzó su primer reloj cuadrado, el Huawei Watch Fit, que sigue la tendencia de forma del Apple Watch, aunque es más delgado y menos voluminoso, y su batería dura mucho más.

Aunque actualmente Estados Unidos mantiene un bloqueo a Estados Unidos y la empresa no tiene acceso a Android, algo que debes saber es que este reloj no depende del sistema operativo de Google, y sin embargo sí es compatible con este y también con iOS, mediante la instalación de la aplicación Huawei Salud.

Érika García / CNET

Características Huawei Watch Fit

Pantalla: 1.64 pulgadas, AMOLED

Resolución: 456x280 pixeles, 326 ppp

Almacenamiento: 4GB

Batería 180mAh, máximo 10 días de duración

Sensores: acelerómetro, giroscopio, sensor de frecuencia cardíaca, sensor SpO2, GPS, Bluetooth 5.0

Resistencia al agua de 5ATM

Compatible con Android 4.4 y superior; iOS 9 y superior

Precio y disponibilidad

El Huawei Watch Fit tiene un precio de 129 euros o 2,299 pesos en México.

Érika García / CNET

Un reloj que encaja en tu muñeca

El Huawei Watch Fit es sin dudas un dispositivo que se siente bien de buenas a primeras cuando lo colocas en tu muñeca. El dispositivo es ligeramente más delgado que el Apple Watch y su pantalla también se ve más alargada, y eso le hace sencillo de utilizar.

Su diseño de aluminio lo hace a primera vista bastante resistente y durante mis pruebas debo decir que el reloj se sintió bastante cómodo. Algo que me sucede siempre con el Apple Watch es que la corona digital, el botón en la parte derecha del reloj, puede ser fácil de apretar de manera accidental cuando estás entrenando.

Huawei colocó en este reloj un botón menos sensible y más pequeño, lo que hace que esos toques accidentales sean cosa del pasado.

No tiene pantalla siempre encendida, pero sí mucha batería

El Huawei Watch Fit no tiene técnicamente pantalla siempre encendida. Aunque puedes alargar el tiempo que la pantalla permanece encendida, no se queda siempre activa como el Apple Watch Series 6 o el Galaxy Watch 3. Este es uno de los detalles que menos me gustó del reloj.

Eso sí, Huawei asegura que el reloj puede durar hasta 10 días de batería, aunque en mi uso con el GPS siempre activo y el máximo tiempo de pantalla siempre encendida de 20 minutos, logré que la batería me durara seis días enteros, y eso, es una gran proeza.

Según mis cálculos, utilicé el reloj para hacer dos horas de entrenamiento diario, y además dormí con él para poder monitorizar mi sueño. A esto debemos sumar que me tomé algunas mediciones de salud como la del sensor SpO2, y además tomé algunos ejercicios de respiración.

También debes saber que el reloj permite carga rápida de la batería. Según Huawei, cinco minutos le darán un día entero de energía, mientras que media hora cerca del 70 por ciento.

Érika García / CNET

Tiene cursos animados de ejercicios

Si eres de esos que a veces no tiene ni idea de qué entrenar, no te preocupes. El Huawei Watch Fit te va a ayudar, al incluir 12 cursos animados de ejercicios, lo que se suma a 96 modos de entrenamiento. Este reloj también puede darte datos sobre el ciclo menstrual, la calidad de tu sueño y tu nivel de estrés.

Aunque puedes monitorizar todos tus datos en el reloj, definitivamente necesitarás tener el app Salud de Huawei para poder configurar el reloj con tu celular, y una vez instalada, es además una buena compañera para checar tus datos. Por ejemplo en el apartado de sueño podrás ver cada día o en el transcurso de una semana si tu sueño ha sido profundo, ligero o ha estado en cualquier otra fase, además de las horas que dormiste.

El nuevo sensor SpO2 te dará información sobre la saturación de oxígeno en la sangre, un indicador que según científicos comúnmente debe estar por encima del 90 por ciento para evitar riesgos de salud como hipoxemias.

Érika García / CNET

Impresiones

El Huawei Watch Fit es un nuevo reloj inteligente ligero y simple, que está enfocado en el deporte y en la salud, y que no permite que respondas mensajes de aplicaciones como Facebook o WhatsApp, aunque sí podrás leerlos en su pantalla. Tampoco te dejará atender llamadas porque no tiene una bocina para tal fin.

Si eres de los que busca un reloj inteligente que esté enfocado en el área de los ejercicios, sin dudas el Huawei Watch Fit puede ser una buena opción, sobre todo también por su batería de gran duración, que le pone entre los primeros en este renglón, a la par de dispositivos más caros como el Fitbit Sense.