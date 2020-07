Huawei presentó este año una familia P40 compuesta por nada menos que cuatro teléfonos. El mayor de ellos es el Huawei P40 Pro Plus, un celular que si bien comparte muchas especificaciones con los P40 y P40 Pro, los desbanca por completo en términos fotográficos.

Excelente rendimiento

Excelente cámaras

Resistente al agua (IP68)

Compatible con carga inalámbrica y carga reversible Lo que no nos gusta No tiene servicios ni apps de Google.

AppGallery y AppSearch tienen limitaciones.

Sin conector de audífonos y no trae adaptador.

Caro

90Hz merman de manera importante la batería.

A pesar de que, como el resto de sus hermanos, el Huawei P40 Pro no cuenta con los servicios de Google, el teléfono llega con una potente lista de características y una cámara excelente que le permiten competir cara a cara con rivales del mercado Android como el Samsung Galaxy S20 y el Galaxy S20 Plus. Vamos a ver cuáles han sido nuestras sensaciones durante dos semanas usando el Huawei P40 Pro Plus y si realmente tiene un hueco en el podio de la gama alta.

Huawei P40 Pro Plus: Características y especificaciones



Pantalla : 6.58 pulgadas, 90Hz



: 6.58 pulgadas, 90Hz Resolución : 2,640x1,200 pixeles



: 2,640x1,200 pixeles Procesador : Kirin 990 5G



: Kirin 990 5G RAM : 8GB



: 8GB Almacenamiento : 256GB

: 256GB Batería : 4,200mAh (no extraíble)



: 4,200mAh (no extraíble) Sistema operativo : Android 10 (EMUI 10.1)

: Android 10 (EMUI 10.1) Carga rápida : 40 vatios



: 40 vatios Carga inalámbrica : Sí e inversa

: Sí e inversa Conectividad : 5G, Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0

: 5G, Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0 Funciones de desbloqueo : Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial 3D, patrón, PIN, contraseña

: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial 3D, patrón, PIN, contraseña Cámara trasera : Cinco. Sensor principal de 50 megapixeles. Sensor secundario con lente gran angular de 40 megapixeles. Sensor terciario con teleobjetivo de 12 megapixeles (10x zoom óptico). Segundo sensor teleobjetivo (3x zoom óptico). Sensor ToF 3D.

: Cinco. Sensor principal de 50 megapixeles. Sensor secundario con lente gran angular de 40 megapixeles. Sensor terciario con teleobjetivo de 12 megapixeles (10x zoom óptico). Segundo sensor teleobjetivo (3x zoom óptico). Sensor ToF 3D. Cámara frontal : Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial



: Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial Resistente al agua : IP68

: IP68 Sonido: Una bocina

Precio y cuándo comprar Huawei P40 Pro Plus

El Huawei P40 Pro Plus tiene un precio inicial de 1,399 euros en Europa y de 29,999 pesos mexicanos en México, unos US$1,515 al cambio.

Diferencias entre el Huawei P40, Huawei P40 Pro y Huawei P40 Pro Plus

Los tres celulares de Huawei tienen características similares e incluso el diseño es casi idéntico, pero tienen algunas diferencias concretas que difieren entre ellos y que detallamos a continuación en una tabla para ayudarte a entender mejor cada uno de ellos.

Tabla comparativa de características

Huawei P40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro Plus Pantalla 6.1 pulgadas 6.58 pulgadas 6.58 pulgadas Resolución 2,640x1,080 pixeles 2,640x1,200 pixeles 2,640x1,200 pixeles Sistema operativo Android 10+ EMUI 10.1 Android 10+ EMUI 10.1 Android 10+ EMUI 10.1 Procesador Kirin 990 5G+GPU MALI 676 Kirin 990 5G+GPU MALI 676 Kirin 990 5G+GPU MALI 676 Almacenamiento 128GB 256GB 256GB Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí Cámara trasera Tres: Sensor principal de 50 megapixeles. Sensor secundario con lente gran angular de 16 megapixeles. Sensor terciario con teleobjetivo de 8 megapixeles (3x zoom óptico) Cuatro: Sensor principal de 50 megapixeles. Sensor secundario con lente gran angular de 40 megapixeles. Sensor terciario con teleobjetivo de 12 megapixeles. Cuarto sensor ToF 3D. Cinco: Sensor principal de 50 megapixeles. Sensor secundario con lente gran angular de 40 megapixeles. Sensor terciario con teleobjetivo de 12 megapixeles (10x zoom óptico). Segundo sensor teleobjetivo (3x zoom óptico). Sensor ToF 3D. Cámara frontal Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial RAM 8GB 8GB 8GB Batería 3,800mAh (carga rápida de 40 vatios) 4,200mAh (carga rápida de 40 vatios) 4,200mAh (carga rápida de 40 vatios) Conectividad 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 NFC Sí Sí Sí Resistente al agua Sí (IP53) Sí (IP68) Sí (IP68) Lector de huellas Sí, en la pantalla (ultrasónico) Sí, en la pantalla (ultrasónico) Sí, en la pantalla (ultrasónico) Reconocimiento de rostro Sí, con sensor 3D Sí, con sensor 3D Sí, con sensor 3D Carga inalámbrica Sí y carga reversible Sí y carga reversible Sí y carga reversible Conector de audífonos No No No Características importantes Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial mediante software, procesado de fotos con inteligencia artificial Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial mediante software, procesado de fotos con inteligencia artificial, conectividad 5G Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial mediante software, procesado de fotos con inteligencia artificial, conectividad 5G, construcción cerámica, zoom digital hasta 100x Tamaño 148.9x71.1x8.5mm 158.2 x 72.6 x 9 mm 158.2x72.6x9mm Peso 175 gramos 209 gramos 226 gramos Precio Desde 699 euros (cerca de US$865) Desde 999 euros (cerca de US$1,080) Desde 1,399 euros (cerca de US$1,515)

Un diseño familiar con acabado cerámico

El Huawei P40 Pro Plus tiene un diseño similar al del resto de los P40, aunque con una gran diferencia: su acabado. El celular tiene una trasera de cerámica que llega en dos colores, blanco y negro. La unidad que pude probar es la de color blanco, un tono brillante, nada resbaladizo y cuyo tacto recuerda al cristal, pero sin dejar huellas y apenas manchas.

El celular incorpora una pantalla OLED de 6.58 pulgadas, mismo tamaño que la del Huawei P40 Pro, con una tasa de actualización de 90Hz y resolución FullHD+. Esta resolución nos ha dado una experiencia de uso correcta, aunque los teléfonos de gama alta del mercado suelen optar por resoluciones superiores como QHD+, lo que podría suponerle una desventaja frente a la competencia. La tasa de actualización de 90Hz se nota mucho, no solo a la hora de jugar a juegos y reproducir contenido multimedia, sino también en el uso del día a día como pasar por la pantalla o cambiar de una aplicación a otra.

La pantalla está perforada para albergar dos cámaras frontales, una de 32 megapixeles y otro sensor 3D para el desbloqueo mediante reconocimiento facial. Este sistema de reconocimiento biométrico es rápido y muy poco errático, igual que el sensor de huellas en la pantalla. Sin embargo, igual que sucedía con el P40 Pro Plus, el sensor de huellas está ubicado casi en la parte central del dispositivo, lo que podría resultar incómodo para desbloquear el teléfono con una mano, aunque yo no tuve ningún problema con ello.

El celular no cuenta con entrada tradicional de audífonos e incluye unos en la caja con conector USB-C. En la parte inferior derecha tiene una bocina y la ranura para tarjeta NM de Huawei para expandir el almacenamiento. En el lateral izquierdo del teléfono no hay botones y en el borde derecho están el botón de encendido y los de volumen. La parte trasera se queda limpia y solo tiene el módulo de las cámaras que se coloca en el lateral izquierdo.

En general es un teléfono cómodo en la mano, ligero y muy poco resbaladizo gracias a su acabado cerámico. Además, se puede acceder sin problema y con una sola mano a todos los controles y la velocidad de sus sistemas biométricos facilitan mucho su uso.

Potencia idéntica al P40 Pro

Este celular incorpora el procesador Kirin 990 5G compatible con redes 5G, acompañado de 8GB de RAM y 512 de almacenamiento interno. Esta es la misma configuración que la del P40 Pro, por lo que esperaba que su rendimiento fuera similar y así ha sido.

En el uso diario el teléfono me ha dado un excelente rendimiento, tanto al moverme por su interfaz como a la hora de ejecutar todas las aplicaciones de alta demanda de recursos como videojuegos o editores fotográficos. Aunque su pantalla no llegue a los 120Hz de tasa de actualización de los teléfonos de Samsung, la experiencia es muy buena a nivel de juego incluso con el celular configurado en 60Hz.

En pruebas de rendimiento el Huawei P40 Pro Plus cumplió con lo esperado, tanto sobre el papel y en la experiencia de uso, aunque en los resultados de los test sintéticos se quedó atrás de algunos rivales y empatado con el P40 Pro como puedes ver en esta tabla:

Pruebas de rendimiento Huawei P40 Pro Plus (Kirin 990 5G) 3,923 12,468 88,345 Huawei P40 Pro (Kirin 990 5G) 3,887 12,584 88,137 Galaxy S20 Plus (Snapdragon 865) 4,207 12,795 106,137 Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865) 4,210 12,928 93,719 Galaxy Note 10 Plus (Snapdragon 855) 3,415 10,509 69,465 Galaxy S10 Plus (Snapdragon 855) 3,498 10,416 60,764 Galaxy S10 Plus (Exynos 9820) 4,507 10,419 55,092 Huawei Mate 30 Pro 3,869 11,939 57,143 Pixel 4 XL 3,025 19,959 73,111 Sony Xperia 1 3,490 11,045 68,750 OnePlus 7 Pro 3,345 10,491 63,886 OnePlus 7T Pro 3,661 11,263 76,971 Galaxy Z Flip 3,619 10,608 72,761 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Comparamos los resultados de los benchmarks

El sino de Huawei: No Google Mobile Services

El Huawei P40 Plus llega, como el resto de la familia, con la capa el fabricate EMUI 10.1 basada en Android 10. También como el resto de teléfonos de Huawei desde marzo de 2019, este celular no tiene servicios de Google ni acceso a Play Store. En su lugar el teléfono ofrece los servicios móviles de Huawei como la AppGallery, la tienda de aplicaciones en la que no encontrarás algunas de las aplicaciones más usadas en el día a día como WhatsApp, Instagram, Google Maps o Facebook.

Para aliviar esta carencia y como el resto de la familia P40, el celular tiene una función integrada dentro del propio navegador de EMUI llamada App Search. Se trata de un acceso directo a un sitio Web de APKs creado por Huawei dentro de los Huawei Mobile Services. En este repositorio podrás buscar la aplicación que quieres instalar y al pulsar en ella, el navegador te dirigirá o bien a las páginas oficiales de la aplicación concreta que quieres instalar o a repositorios de APK como ApkCenter o ApkDownload.

Como ya dije en los análisis del P40 Pro y del P40, esta no es la solución perfecta para sustituir a Google Play, pero a mí sí me ha servido para poder usar el teléfono sin problema, aunque recuerda que Huawei advierte que el contenido es responsabilidad única de la entidad que lo distribuye y que App Search solo funciona en unos pocos mercados.

Autonomía: Ojo con los 90Hz

El teléfono tiene una batería de 4,200mAh, la misma capacidad que la del P40 Pro con sistema de carga rápida de 40 vatios. Además, permite cargar otros dispositivos usándolo como una batería externa gracias al sistema de carga inversa.

El Huawei P40 Pro Plus consiguió acabar el día de uso con un sola carga incluso con un rendimiento exhaustivo, aunque no con más del 20 por ciento. En nuestra prueba de reproducción de video continuo el celular duró 16:55 horas configurado a 90Hz y 20:35 a 60Hz, casi los mismos resultados que el P40 Pro.

Respecto a los tiempos de carga, el teléfono tarda en alcanzar la carga completa desde cero con el cargador que se entrega en la caja alrededor de una hora. Como en modelos anteriores, el P40 Pro Plus cuenta con sistema de carga inalámbrica e inversa.

Cámaras: Su verdadero punto fuerte

En el apartado fotográfico el teléfono cuenta con cinco cámaras formadas por un sensor principal de 50 megapixeles, un sensor secundario con lente gran angular de 40 megapixeles, un sensor terciario con teleobjetivo de 12 megapixeles con zoom óptico de 10x y otro sensor teleobjetivo con zoom óptico 3x. Completa el equipo un sensor ToF 3D para realizar el desenfoque. Sobre el papel esta configuración pinta bien, pero también lo hace en la práctica.

En condiciones de buena luz, las imágenes tomadas por este teléfono son excelentes, con un nivel de iluminación y nitidez impresionantes, aunque no muy diferentes a las del P40 Pro. Donde sí se aprecia la diferencia es en su doble zoom óptico que sube a 10x gracias a su segundo teleobjetivo. Los resultados son muy buenos, hasta de noche, con un nivel de detalle altísimo incluso sin usar trípode con los 10x. Los 3x, 5x y 10x dan muy buenos resultados, aunque los 100x (zoom digital al máximo) no son tan buenos, y dejan unas imágenes con bastante ruido, especialmente cuando la luz escasea.

La fotografía con el modo noche activado también ofrece unos resultados muy buenos y es capaz de captar imágenes en condiciones de ausencia casi total de luz sin falsear tanto las escenas, como pasaba con el P30 Pro. Otro de los puntos fuertes del teléfono son la reproducción del color y balance de blancos. El P40 Pro Plus que se queda muy lejos de aquellos tonos saturados que ofrecía el Huawei P30 Pro y deja unos colores equilibrados, naturales y vibrantes.

El modo retrato tiene también buenos resultados, sin pérdida de detalle en el primer plano el desenfoque es bastante natural aunque no perfecto como todos los modos desenfoque que se realizan mediante software. Si lo comparamos con algunos de los mejores celulares del mercado actual como Samsung Galaxy S20 Plus o el iPhone 11 Pro, el P40 Pro Plus planta cara con el zoom a todos a estos teléfonos y supera al P40 Pro. En cuanto al nivel de detalle y reproducción del color, el celular está muy empatado con el iPhone.

Conclusión

Como el P40 Pro, este es es un teléfono excelente, pero es difícil justificar su elevado precio con respecto al modelo más económico por la mejora en las cámaras, por mucho que su zoom sea espectacular. De nuevo nos encontramos ante un teléfono con un hardware impecable, que además se complementa con uno de los mejores equipos fotográficos del mercado actual, pero no debemos pasar por alto que no cuenta con los servicios de Google.

La experiencia con el teléfono ha sido realmente buena y no dudamos en recomendarlo a aquellos que quieran una gran cámara, no tengan miedo a usar un dispositivo sin los servicios de Google y no tengan problema en desembolsar 1,399 euros en él. Si realmente no te importa tanto la cámara, el Huawei P40 Pro es un alternativa mucho más barata e igual de eficiente, cuyo precio parte de los 999 euros (cerca de US$1,080). Como alternativa, si quieres un celular con una buena cámara y servicios de Google, el Oppo Find X2 Pro o el Xiaomi Mi 10 Pro pueden ser dos opciones excelentes.