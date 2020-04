Érika García / CNET

A Huawei no le ha temblado el pulso a la hora de presentar en sociedad a su nuevo teléfono insignia. En medio de una pandemia y de su propio bloqueo por parte del gobierno de Estados Unidos que arrastra desde mayo del año pasado, el Huawei P40 Pro saltó a la palestra.

8.6 Huawei P40 Pro Precio no disponible CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta App Search

Excelente rendimiento

Excelentes cámaras

Diseño renovado

Resistente al agua (IP68)

Se puede cargar inalámbricamente Lo que no nos gusta No tiene servicios ni apps de Google.

AppGallery y AppSearch tienen limitaciones.

Sin conector de audífonos y no trae adaptador.

90Hz merman de manera importante la batería.

Caro

El nuevo teléfono llegó acompañado de dos hermanos pequeños, el Huawei P40 y P40 Lite y de un hermano mayor que le saca ventaja en algunos aspectos -especialmente en la cámara-, el Huawei P40 Pro Plus. Pero a pesar de que el Huawei P40 Pro no es el hermano mayor de la familia como sucedía con su predecesor, el Huawei P30 Pro y que tampoco cuenta con los servicios de Google, el teléfono llega con una buena lista de características que le hacen enfrentarse sin miedo a rivales como el Samsung Galaxy S20 y el Galaxy S20 Plus. ¿Conseguirá ganarse un buen puesto en el podio de la gama alta? Vamos a verlo.

Huawei P40 Pro: Características y especificaciones



Pantalla : 6.58 pulgadas, 90Hz



: 6.58 pulgadas, 90Hz Resolución : 2,640x1,200 pixeles



: 2,640x1,200 pixeles Procesador : Kirin 990 5G



: Kirin 990 5G RAM : 8GB



: 8GB Almacenamiento : 256GB

: 256GB Batería : 4,300mAh (no extraíble)



: 4,300mAh (no extraíble) Sistema operativo : Android 10 (EMUI 10.1)

: Android 10 (EMUI 10.1) Carga rápida : 40 vatios



: 40 vatios Carga inalámbrica : Sí e inversa

: Sí e inversa Conectividad : 5G, Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0

: 5G, Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0 Funciones de desbloqueo : Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial 3D, patrón, PIN, contraseña

: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial 3D, patrón, PIN, contraseña Cámara trasera : Cuatro: Sensor principal de 50 megapixeles. Sensor secundario con lente gran angular de 40 megapixeles.Sensor terciario con teleobjetivo de 12 megapixeles. Cuarto sensor ToF 3D.

: Cuatro: Sensor principal de 50 megapixeles. Sensor secundario con lente gran angular de 40 megapixeles.Sensor terciario con teleobjetivo de 12 megapixeles. Cuarto sensor ToF 3D. Cámara frontal : Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial



: Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial Resistente al agua : IP68

: IP68 Sonido: Una bocina

Precio y cuándo comprar Huawei P40 Pro

El Huawei P40 Pro llegará por un precio inicial de 999 euros a partir del 7 de abril. Por el momento, este es su precio y disponibilidad en Europa y aún se desconoce precio y disponibilidad para Latinoamérica.

Diferencias entre el Huawei P40, Huawei P40 Pro y Huawei P40 Pro Plus

Los tres celulares de Huawei tienen características similares e incluso el diseño es casi idéntico, pero tienen algunas diferencias concretas que difieren entre ellos y que detallamos a continuación en una tabla para ayudarte a entender mejor cada uno de ellos.

Diferencias Huawei P40, P40 Pro y Pro Plus

Huawei P40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro Plus Pantalla 6.1 pulgadas 6.58 pulgadas 6.58 pulgadas Resolución 2,640x1,080 pixeles 2,640x1,200 pixeles 2,640x1,200 pixeles Densidad de pixeles 422ppp

441ppp

441ppp

Sistema operativo Android 10+ EMUI 10.1 Android 10+ EMUI 10.1 Android 10+ EMUI 10.1 Procesador Kirin 990 5G+GPU MALI 676 Kirin 990 5G+GPU MALI 676 Kirin 990 5G+GPU MALI 676 Almacenamiento 128GB 128GB, 256GB, 512GB (depende del mercado) 256GB, 512GB (depende del mercado) Expansión de almacenamiento Sí sí sí Cámara trasera Tres: 50 megapixeles f/1.9; 16 megapixeles f/2.2 (gran angular). 8 megapixeles f/2.4 (telefoto, 3x zoom óptico) Cuatro: 50 megapixeles f/1.9; 40 megapixeles (gran angular), f/1.8; 12 megapixeles (teleobjetivo, 5x zoom óptico), f/3.4; sensor ToF 3D Cinco: 50 megapixeles, f/1.9; 40 megapixeles (gran angular) f/1.9; 8 megapixeles (telefoto, 10x zoom óptico) f/4.4; 8 megapixeles (teleobjetivo, 3x zoom óptico) f/2.4; Sensor ToF 3D Cámara frontal 32 megapixeles (e infrarrojo para desbloqueo facial) 32 megapixeles y de profujndidad (e infrarrojo para desbloqueo facial) 32 megapixeles y de profujndidad (e infrarrojo para desbloqueo facial) RAM 6GB, 8GB (puede variar según el mercado) 8GB 8GB Batería 3,800mAh (carga rápida de 40 vatios) 4,200mAh (carga rápida de 40 vatios) 4,200mAh (carga rápida de 40 vatios) Conectividad 5G, 4G LTE, WiFi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 5G, 4G LTE, WiFi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 5G, 4G LTE, WiFi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 NFC Sí Sí Sí Resistente al agua No Sí IP68 Sí IP68 Lector de huellas Sí, en la pantalla (óptico) Sí, en la pantalla (óptico) Sí, en la pantalla (óptico) Reconocimiento de rostro Sí Sí Sí Carga inalámbrica Sí y carga reversible Sí y carga reversible Sí y carga reversible Conector de audífonos No No No Características importantes Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial 3D, zoom óptico 3X, 5G (depende del mercado) Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial 3D, zoom óptico 5X, conectividad 5G (depende del mercado) Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial 3D, conectividad 5G, construcción cerámica, zoom óptico 5X, zoom digital hasta 100x, 5G (depende del mercado) Tamaño 148.9x71.1x8.5mm

158.2x72.6x9mm

158.2x72.6x9mm

Peso 175 gramos 209 gramos 226 gramos Precio Desde 799 euros (cerca de US$865) Desde 999 euros (cerca de US$1,080) Desde 1,399 euros (cerca de US$1,515)

Diseño: El gran salto generacional, pero con similitudes

El Huawei P40 Pro cambia bastante del P30 Pro, mucho más de lo que cambió éste del P20 Pro. Aunque hay algunas características similares, como que el Huawei P40 Pro tiene una carcasa trasera de vidrio igual que el P30 Pro, su parte frontal es muy diferente.

La pantalla del Huawei P40 Pro tiene 6.58 pulgadas y en ella hay un agujero en cuyo interior hay un módulo que incorpora sus cámaras delanteras para aprovechar al máximo el frontal. Una de las cámaras cuenta con 32 megapixeles y la otra es un sensor 3D encargado del reconocimiento facial.

Este sistema de desbloqueo facial es bastante bueno, mucho mejor que el de modelos anteriores de Huawei. Además, la compañía agregó algunos ajustes para que adaptemos el sistema a otro tipo de apariencia que tengamos habitualmente (gafas, otro peinado...) y así reducir el margen de error. Huawei asegura que este sistema de desbloqueo es más seguro que el que encontrábamos en modelos anteriores.

En cuanto a la seguridad, Huawei promete que es más seguro que lo que ofrecía en el P30 Pro y le dijo a CNET en Español que es suficientemente seguro para que instituciones bancarias lo puedan utilizar. Sin embargo, por el momento la empresa no dispone de nombres de instituciones y no conocemos de una o de un sistema de pagos popular que sea compatible con este método de seguridad.

Además de este sistema biométrico, el celular incorpora también un sensor de huellas en la pantalla que según la marca, es 30 por ciento más grande que el del P30 Pro para realizar el reconocimiento de la huella de forma más precisa. En nuestra prueba con el teléfono hemos comprobado que es bastante rápido y su nivel de respuesta es similar al del Mate 30 Pro, muy poco errático y bastante preciso salvo que tengamos el dedo mojado o no apoyemos demasiada superficie. El sensor de huellas está ubicado casi en la parte central del dispositivo, en algunos casos esto podría resultar incómodo para desbloquear el teléfono con una mano, pero para mí ha sido igual de sencillo que en otros modelos.

En general, la pantalla ofrece una buena experiencia de uso con una nitidez correcta. En ella todos los elementos se ven bien definidos y además con la tasa de actualización a 90Hz hemos comprobado que los juegos, incluso los que tienen mayor demanda gráfica, fluyen mucho mejor con este modo activado. Eso sí, si la activas prepárate para ver menguar la batería del teléfono, por lo que en general es mejor utilizarlo en el día a día a 60Hz, la configuración predeterminada del teléfono.

El teléfono no tiene entrada tradicional de audífonos y viene con unos audífonos en la caja con conector USB-C (no incluye un adaptador de 3.5mm a USB-C para conectar tus audífonos tradicionales). En su parte inferior tiene una bocina y una ranura para tarjeta NM que te permite expandir el almacenamiento.

En el lateral izquierdo del teléfono no hay botones y en el borde derecho se encuentra el botón de encendido y los de volumen. La trasera queda prácticamente libre salvo por el módulo de las cámaras que se coloca en el lateral izquierdo (viendo el celular por detrás). En líneas generales es un teléfono cómodo en la mano aunque algo resbaladizo debido al vidrio que compone su parte trasera, pero no pesa demasiado y permite acceder con una sola mano a todos los controles.

Potencia a la altura de lo esperado

En cuanto a la potencia, el celular incorpora el procesador Kirin 990 5G que como su propio nombre indica, otorga al teléfono compatibilidad con redes 5G. Este procesador está acompañado de 8GB de RAM y 512 de almacenamiento interno.

En el uso del día a día el teléfono se ha caracterizado por darme un excelente rendimiento tanto al navegar por la interfaz como a la hora de ejecutar aplicaciones de alta demanda de recursos como videojuegos. La experiencia es muy buena a nivel de juego incluso con el celular configurado en 60Hz (la configuración predeterminada para la pantalla), pero como decía anteriormente, con 90Hz es superior aunque no llegue a los 120Hz de los teléfonos de Samsung.

En pruebas de rendimiento el Huawei P40 Pro cumplió con lo esperado sobre el papel y en la experiencia de uso. Sin embargo, se quedó por detrás de algunos de sus rivales en los resultados de los test sintéticos como puedes ver en esta tabla:

Pruebas de rendimiento Huawei P40 Pro (Kirin 990 5G) 3,887 12,584 88,137 Galaxy S20 Plus (Snapdragon 865) 4,207 12,795 106,137 Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865) 4,210 12,928 93,719 Galaxy Note 10 Plus (Snapdragon 855) 3,415 10,509 69,465 Galaxy S10 Plus (Snapdragon 855) 3,498 10,416 60,764 Galaxy S10 Plus (Exynos 9820) 4,507 10,419 55,092 Huawei Mate 30 Pro 3,869 11,939 57,143 Pixel 4 XL 3,025 19,959 73,111 Sony Xperia 1 3,490 11,045 68,750 OnePlus 7 Pro 3,345 10,491 63,886 OnePlus 7T Pro 3,661 11,263 76,971 Galaxy Z Flip 3,619 10,608 72,761 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Comparamos los resultados de los benchmarks

App Search: Una solución interesante

Como sucedió con el Huawei Mate 30 Pro, este Huawei P40 Pro tiene todo lo que esperábamos ver en un gran teléfono pero de nuevo la carencia de los servicios de Google son su punto débil. En este teléfono no verás Google Play, ni apps preinstalados de Google sino que en su lugar la App Gallery, la tienda de aplicaciones de Huawei es la principal fuente de la que puedes descargar aplicaciones.

Al iniciar el teléfono aparece una pantalla con la App Gallery que nos sugiere que descarguemos algunas aplicaciones como Aliexpress, BBC News o TikTok, pero no encontrarás en ella para descargar ni WhatsApp, ni Instagram, Facebook, Chrome, Spotify o Google Maps.

Huawei tiene como alternativa a esto una función que está presente como un atajo dentro del propio navegador de EMUI llamada App Search. Es un acceso directo a un buscador de APKs (una página Web en Huawei Mobile Services) que te dirige o bien a las páginas oficiales de la aplicación concreta que quieres instalar o a repositorios de APK como ApkCenter. No es una solución perfecta a la falta de Google Play (y la propia Huawei advierte que el contenido es responsabilidad única de la entidad que lo distribuye), pero debo reconocer que me ha permitido descargar aplicaciones como WhatsApp e Instagram y utilizar el teléfono casi con perfecta normalidad en mi día a día, aunque no poder usar Google Maps o el app de Gmail sigue siendo algo que ensombrece la experiencia con el teléfono.

Además, App Search está bloqueado actualmente a funcionar tan solo en algunos pocos mercados (por el momento parece que está bloqueado por IP).

Autonomía correcta, pero cuidado con los 90Hz

El teléfono tiene una batería de 4,200mAh, la misma capacidad que la del P30 Pro y como este, te permite cargar otros dispositivos con él usándolo como una batería externa gracias al sistema de carga inversa.

El Huawei P40 Pro pasó sin problema el día de uso con un rendimiento exhaustivo, permitiéndome llegar al final del día con algo de autonomía, pero no demasiada. En nuestra prueba de reproducción de video continuo el celular duró 20:40 horas configurado a 60Hz y 16:35 horas configurado a 90Hz, una diferencia bastante notable. En comparación, el modelo anterior alcanzó 20:20 horas (casi lo mismo) en la misma prueba mientras que el Samsung Galaxy S20 Plus alcanzó 21 horas.

Respecto a los tiempos de carga, el teléfono tarda en alcanzar la carga completa desde cero (con el cargador de 40 vatios que se entrega en la caja) alrededor de una hora. Como en modelos anteriores, el P40 Pro cuenta con sistema de carga inalámbrica e inversa.

Cámaras: Lo mejor se quedó con el hermano mayor

Este teléfono tiene cuatro cámaras formadas por un sensor principal de 50 megapixeles, un sensor secundario con lente gran angular de 40 megapixeles, un sensor con lente teleobjetivo de 12 megapixeles con zoom óptico de 5x y un cuarto sensor ToF 3D para realizar el desenfoque. Esta es una configuración similar a la del P30 Pro, un teléfono que le saca unos cuantos meses de ventaja.

Realmente y aunque los resultados con las cámaras son bastante buenos como suele suceder con la mayoría de teléfonos de gama alta de Huawei, esperábamos ver una configuración mayor, especialmente en el zoom, algo que Huawei ha reservado para el Huawei P40 Pro Plus.

En general, el P40 Pro ofrece unos resultados con buenas condiciones lumínicas muy buenos y la combinación entre su zoom óptico 5x y el digital para crear un zoom híbrido de 10x es tan bueno como el que encontrábamos en el P30 Pro aunque añade un plus: la estabilización OIS+AIS que nos ha dado unos resultado aún más nítidos que en el modelo anterior.

Si bien los resultados con el zoom son mucho mejores en condiciones de buena luz, los resultados también son buenos de noche tanto con 5x (óptico) como en 10x (híbrido). Eso sí, el zoom digital máximo (50x) solo funciona bien de día, de noche los resultados no son nada nítidos.

Por otro lado, el P40 Pro repite el modo noche de los anteriores modelos y parece que al fin los resultados no son tan artificiales como en estos. Al fin parece que el celular es capaz de captar imágenes sin apenas luz sin falsear tanto las escenas como pasaba con el P30 Pro.

El modo HDR, el rango dinámico y la reproducción del color son mucho mejores en otros teléfonos de Huawei, incluido el Mate 30 Pro. Lo mismo sucede con la velocidad de enfoque y de disparo, sensiblemente más rápidas lo que permite sacar mejores fotos con menos margen de error.

Si lo comparamos en términos fotográficos con algunos de los mejores celulares del mercado actual como Samsung Galaxy S20 Plus o el iPhone 11 Pro, el P40 Pro sigue plantándoles cara con el zoom o la luminosidad de sus fotos nocturnas, aunque en nivel de detalle y reproducción del color está muy empatado con el iPhone.

Conclusión

Partiendo de la base de que es un teléfono excelente y proporcionado en características y precio, nos ha quedado una sensación agridulce con él. Si bien es cierto que cuenta con un hardware excelente y que Huawei ha realizado un buen apaño con App Search, siento que este teléfono necesitaba una punch más para ser una verdadera renovación del P30 Pro.

Quizás para sentir que era un digno sucesor del P30 Pro este teléfono debería contar con características que incluye su hermano mayor, el P40 Pro Plus, especialmente en términos fotográficos. Pese a esto la experiencia con el teléfono ha sido realmente buena y no dudamos en recomendarlo por su precio a todos aquellos que no le tengan miedo a usar un dispositivo sin los servicios de Google, pues ya ven que es perfectamente usable.

Este análisis se desarrolló con la colaboración de Juan Garzón.