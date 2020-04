Érika García / CNET

Huawei aprovechó la presentación en sociedad de su buque insignia el Huawei P40 Pro y su versión más avanzada, el P40 Pro Plus, para mostrar también el modelo intermedio de la familia, el Huawei P40.

El teléfono cuenta con algunas características idénticas a las de sus hermanos mayores, pero también con unas cuantas diferencias que hacen de él un teléfono más modesto y poco competitivo en precio (799 euros) al que además hay que añadirle la falta de los servicios de Google.

Huawei P40: Características y especificaciones

Pantalla : 6.51 pulgadas, 90Hz

: 6.51 pulgadas, 90Hz Resolución : 2,340x1,080 pixeles

: 2,340x1,080 pixeles Procesador : Kirin 990 5G+GPU MALI 676

: Kirin 990 5G+GPU MALI 676 RAM : 6GB/8GB

: 6GB/8GB Almacenamiento : 128GB/256GB

: 128GB/256GB Batería : 3,800mAh (no extraíble)

: 3,800mAh (no extraíble) Sistema operativo : Android 10 (EMUI 10.1)

: Android 10 (EMUI 10.1) Carga rápida : 22.5 vatios

: 22.5 vatios Carga inalámbrica : Sí e inversa

: Sí e inversa Conectividad : 5G, Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0

: 5G, Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0 Funciones de desbloqueo : Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial con infrarrojo, patrón, PIN, contraseña

: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial con infrarrojo, patrón, PIN, contraseña Cámara trasera : Tres: 50 megapixeles f/1.9; 16 megapixeles f/2.2 (gran angular). 8 megapixeles f/2.4 (telefoto, 3x zoom óptico)

: Tres: 50 megapixeles f/1.9; 16 megapixeles f/2.2 (gran angular). 8 megapixeles f/2.4 (telefoto, 3x zoom óptico) Cámara frontal : 32 megapixeles e infrarrojo para reconocimiento facial

: 32 megapixeles e infrarrojo para reconocimiento facial Resistente al agua : No

: No Sonido: Una bocina

Precio y cuándo comprar Huawei P40

El Huawei P40 tiene un precio inicial de 799 euros (US$867) en Europa y aún se desconoce precio y disponibilidad para Latinoamérica.

Diferencias entre el Huawei P40, Huawei P40 Pro y Huawei P40 Pro Plus

Los tres celulares de Huawei tienen características similares e incluso el diseño es casi idéntico, pero tienen algunas diferencias concretas que puedes contrastar en la siguiente tabla:

Tabla comparativa de características

Huawei P40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro Plus Pantalla 6.1 pulgadas 6.58 pulgadas 6.58 pulgadas Resolución 2,640x1,080 pixeles 2,640x1,200 pixeles 2,640x1,200 pixeles Densidad de pixeles 422ppp 441ppp 441ppp Sistema operativo Android 10+ EMUI 10.1 Android 10+ EMUI 10.1 Android 10+ EMUI 10.1 Procesador Kirin 990 5G+GPU MALI 676 Kirin 990 5G+GPU MALI 676 Kirin 990 5G+GPU MALI 676 Almacenamiento 128GB 128GB, 256GB, 512GB (depende del mercado) 256GB, 512GB (depende del mercado) Expansión de almacenamiento Sí sí sí Cámara trasera Tres: 50 megapixeles f/1.9; 16 megapixeles f/2.2 (gran angular). 8 megapixeles f/2.4 (telefoto, 3x zoom óptico) Cuatro: 50 megapixeles f/1.9; 40 megapixeles (gran angular), f/1.8; 12 megapixeles (teleobjetivo, 5x zoom óptico), f/3.4; sensor ToF 3D Cinco: 50 megapixeles, f/1.9; 40 megapixeles (gran angular) f/1.9; 8 megapixeles (telefoto, 10x zoom óptico) f/4.4; 8 megapixeles (teleobjetivo, 3x zoom óptico) f/2.4; Sensor ToF 3D Cámara frontal 32 megapixeles (e infrarrojo para desbloqueo facial) 32 megapixeles y de profundidad (e infrarrojo para desbloqueo facial) 32 megapixeles y de profundidad (e infrarrojo para desbloqueo facial) RAM 6GB, 8GB (puede variar según el mercado) 8GB 8GB Batería 3,800mAh (carga rápida de 40 vatios) 4,200mAh (carga rápida de 40 vatios) 4,200mAh (carga rápida de 40 vatios) Conectividad 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 NFC Sí Sí Sí Resistente al agua No Sí IP68 Sí IP68 Lector de huellas Sí, en la pantalla (óptico) Sí, en la pantalla (óptico) Sí, en la pantalla (óptico) Reconocimiento de rostro Sí Sí Sí Carga inalámbrica Sí y carga reversible Sí y carga reversible Sí y carga reversible Conector de audífonos No No No Características importantes Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial 3D, zoom óptico 3X, 5G (depende del mercado) Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial 3D, zoom óptico 5X, conectividad 5G (depende del mercado) Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial 3D, conectividad 5G, construcción cerámica, zoom óptico 5X, zoom digital hasta 100x, 5G (depende del mercado) Tamaño 148.9x71.1x8.5mm 158.2x72.6x9mm 158.2x72.6x9mm Peso 175 gramos 209 gramos 226 gramos Precio Desde 799 euros (cerca de US$865) Desde 999 euros (cerca de US$1,080) Desde 1,399 euros (cerca de US$1,515)

El Huawei P40 se parece mucho a los modelos Pro por fuera, aunque su pantalla es notablemente más pequeña y sus dimensiones también. El teléfono tiene un diseño curvado, pero no tanto como el de los dos modelos superiores que presumían de pantalla curvada 3D. Esto puede parecer una desventaja, pero en mi caso ha sido un plus para mejorar el agarre a lo que también ha ayudado que la unidad que he probado tenga el acabado mate y no el brillante. Este acabado solo está disponible en el P40, ninguno de los otros celulares de la familia cuentan con él.

Sin embargo y a pesar de tener cosas positivas en su diseño, el teléfono se queda atrás en la resistencia, ya que solo tiene clasificación IP53 para resistencia media al polvo y salpicaduras. Es mejor que nada, pero se queda muy lejos del IP68 de los P40 Pro.

En cuanto a la pantalla, este celular tiene la pantalla OLED de 6.1 pulgadas perforada para albergar las cámaras frontales, una de ellas sirve para el reconocimiento facial con infrarrojos. La pantalla tiene una resolución de 2,640x1,080 pixeles, pero gracias al tamaño de panel más pequeño, se ve bastante nítida. Huawei no ofrece una tasa de actualización de 90Hz en la pantalla P40, por lo que está limitada a 60Hz, como la de los P30. El lector de huellas está debajo de la pantalla y aquí sí puedo decir que el resultado es realmente excelente, con un nivel muy bueno de precisión, poco errático y notablemente más rápido que en los P30.

En cuanto a la disposición de los botones, en el lateral derecho están las teclas de volumen y encendido, en la parte inferior la bandeja para la SIM, puerto USB-C y una bocina. En general este teléfono es muy cómodo en mano, tanto por sus dimensiones reducidas (148.9 x 71.1 x 8.5 mm) como por su peso de 175 gramos.

Érika García / CNET

Potencia casi a la altura de los Pro

Para la potencia, el celular incorpora un procesador Kirin 990 5G compatible con redes 5G. Este procesador está acompañado de dos versiones de RAM con 6GB u 8GB y de 128GB de almacenamiento interno. En el uso diario el teléfono se ha comportado con creces y no he notado diferencias en el rendimiento respecto al P40 Pro, pues mi unidad es la de 8GB de RAM, la misma que en el P40 Pro. El teléfono ha tenido en estos días de uso un excelente rendimiento tanto al navegar por la interfaz como a la hora de ejecutar aplicaciones de alta demanda de recursos como videojuegos.

La experiencia es muy buena a nivel de juego, aunque jugando a títulos algo potentes como PUBG, es cierto que sí he echado de menos la tasa de actualización de 90Hz. En pruebas de rendimiento el Huawei P40 Pro cumplió con lo esperado sobre el papel y aunque se quedó por detrás de algunos rivales superiores como el Galaxy S20 Plus, empató con su hermano mayor.

Pruebas de rendimiento Huawei P40 (Kirin 990 5G) 3,881 12,519 87,234 Huawei P40 Pro (Kirin 990 5G) 3,887 12,584 88,137 Galaxy S20 Plus (Snapdragon 865) 4,207 12,795 106,137 Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865) 4,210 12,928 93,719 Galaxy Note 10 Plus (Snapdragon 855) 3,415 10,509 69,465 Galaxy S10 Plus (Snapdragon 855) 3,498 10,416 60,764 Galaxy S10 Plus (Exynos 9820) 4,507 10,419 55,092 Huawei Mate 30 Pro 3,869 11,939 57,143 Pixel 4 XL 3,025 19,959 73,111 Sony Xperia 1 3,490 11,045 68,750 OnePlus 7 Pro 3,345 10,491 63,886 OnePlus 7T Pro 3,661 11,263 76,971 Galaxy Z Flip 3,619 10,608 72,761 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Comparamos los resultados de los benchmarks

Sin servicios de Google, pero con App Search

El Huawei P40 llega con EMUI 10.1 basada en Android 10 y como el P40 Pro, no tiene servicios de Google ni acceso a Play Store. En su lugar Huawei ofrece sus nuevos servicios móviles como su AppGallery, la tienda de aplicaciones en la que si bien podrás descargar algunas aplicaciones como Aliexpress, BBC News o TikTok, olvídate de encontrar WhatsApp, Instagram, Google Maps o Facebook entre otras apps de uso cotidiano.

Sin embargo, al igual que en el resto de la familia P40, este teléfono incorpora una función que aparece dentro del propio navegador de EMUI. Esta función, llamada App Search, es básicamente un acceso directo a un sitio Web de APKs creado por Huawei dentro de los Huawei Mobile Services. En este repositorio podrás buscar la aplicación que quieres instalar y al pulsar en ella, el navegador te dirigirá o bien a las páginas oficiales de la aplicación concreta que quieres instalar o a repositorios de APK como ApkCenter o ApkDownload.

Como ya dije en el análisis del P40 Pro, esta no es la solución perfecta para sustituir a Google Play, pero me ha servido para poder usar el teléfono sin problema, salvo por la carencia de Google Maps, que quizás es la más notable. Aún así, debo recordarte que la propia Huawei advierte que el contenido es responsabilidad única de la entidad que lo distribuye y que App Search solo funciona en unos pocos mercados.

Andrew Hoyle/CNET

Autonomía correcta, pero sin carga inalámbrica

El teléfono tiene una batería de 3,800mAh con sistema de carga rápida Super Charge con una potencia de 22.5W e incluye un cargador compatible. Esta carga no es tan rápida como la de 40W del P40 Pro, pero pude recargar la batería del teléfono hasta el 60 por ciento partiendo de cero en solo 30 minutos. Con una hora de carga llega al 90 por ciento. Digamos que no es el más rápido del mercado, pero en general son unas buenas cifras.

El Huawei P40 tiene un sistema de carga inteligente como tienen otros celulares como los nuevos OnePlus 8. Este sistema permite que si conectas el teléfono mientras duermes, detendrá la carga durante la noche y la completará justo antes del amanecer. A diferencia de los modelos Pro, este teléfono no tiene carga inalámbrica ni carga inversa para cargar otros dispositivos, un recorte bastante importante en un teléfono de 799 euros.

En nuestra prueba de reproducción de video continuo, el celular duró 18:10 horas, quedando por debajo de otros modelos con baterías de mayor tamaño como el Samsung Galaxy S20 Plus que alcanzó 21 horas o el P40 Pro que duró 20:40 horas, pero me permitió darle un uso intenso en el día a día sin necesidad de cargarlo.

Cámaras: Buen modo nocturno, retratos que no sobresalen

El Huawei P40 cuenta con un sensor principal de 50 megapixeles (el mismo que en el P40 Pro) al que acompaña un sensor ultragran angular de 16 megapixeles y un telefoto de 8 megapixeles con zoom óptico de 3x.

Respecto a la calidad de las imágenes, cuando estas son a plena luz del día presentan una calidad excepcional. El nivel de detalle es muy bueno aunque en ocasiones "sufre" un poco con áreas más complejas como en el pelo de los animales. El rango dinámico es también muy equilibrado, no reporta nada de ruido y los colores en general son muy vivos, dejando a un lado aquella tendencia a saturar el color que tenían modelos anteriores como los P30.

La cámara tiene un modo dedicado para disparar en alta resolución dentro del modo Pro que utiliza la cámara principal de 50 megapixeles. Este modo ofrece una imagen de alta resolución con un campo de visión un poco más amplio que el modo automático que es de 12.5 megapixeles.

En cuanto a las fotos de noche, en general la cámara principal del P40 toma imágenes nocturnas muy buenas cuando activamos el modo nocturno dedicado. Podemos ver que tiene un buen nivel de detalle, una exposición equilibrada (en modelos anteriores este modo daba unos resultados tremendamente artificiales, poco ruido y una nitidez casi perfecta. La saturación tampoco resulta afectada por la ausencia de luz y es en general uno de los mejores modo noche que he probado en un teléfono actual.

Los retratos que se toman con la cámara principal del Huawei P40 son en general buenos, recortan el fondo bastante bien aunque son algo de peor calidad que en el P40 Pro y tiene sus limitaciones con objetos como gafas o el cabello. La diferencia aquí reside en que el P40 Pro hace los retratos con una cámara ToF adicional mientras que el P40 hace este trabajo apoyándose en la lente telefoto y en procesamiento por software, por lo que el resultado no es tan bueno y a veces el desenfoque da un aspecto artificial. En general, los retratos están bien, pero esperaba algo mejor, ya que se ha quedado a la altura del P30 en este punto.

Érika García / CNET

Conclusión

El Huawei P40 es un buen teléfono, compacto y con un diseño muy bueno. Desafortunadamente, Huawei se ha dejado lo mejor para sus otros dos teléfonos de rango superior sin que haya una gran diferencia de precio entre ellos (especialmente con el P40 Pro) y eso deja al P40 como una opción bastante secundaria en el mercado.

Es cierto que el Huawei P40 tiene bondades como su conectividad 5G, su potencia o su cámara de 50 megapixeles, pero echamos de menos características como la carga inalámbrica, la tasa de actualización de 90Hz de la pantalla o la protección contra agua y polvo.

El Huawei P40 tiene un precio de 799 euros que con las prestaciones que ofrece, no es muy competitivo si tenemos en cuenta que por la mitad de precio podemos tener un Huawei P30 o un P30 Pro por 599 euros. Además estos dos teléfonos cuentan con la integración de Google Mobile Services. También podemos encontrar alternativas mejores en otras marcas como el Xiaomi Mi 10 que por el mismo precio, cuenta con una gran cámara, una batería de mayor tamaño y pantalla con tasa de actualización de 90Hz. En el caso de Apple también hay opciones como el iPhone 11 desde 629 euros (US$699) o el iPhone SE de 2020 por 489 euros (US$399).