Lo bueno El Huawei P30 tiene un diseño hermoso, un tamaño ideal, una pantalla OLED con buena resolución, sensor de huella en pantalla, puerto para audífonos y tres cámaras con un sensor gran angular y otro telefoto.

Lo malo El P30 no es resistente al agua, no tiene carga inalámbrica, ni reversible y no posee reconocimiento facial seguro.

Conclusión [Primeras impresiones] El Huawei P30 podría ser un gran celular, pero sus especificaciones quedan muy por debajo de las del P30, y eso hace que el Galaxy S10 se presente como un rival superior. Tendremos que probarlo para poder tener una mejor impresión de este celular.

