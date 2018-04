Lo bueno El Huawei P20 Pro es un teléfono con tres cámaras principales con Inteligencia Artificial que tiene muy buenas especificaciones. Es resistente al agua, viene en un nuevo y sexy color Twilight y su batería es muy duradera.

Lo malo El P20 Pro no tiene expansión de almacenamiento mediante microSD, ni puerto para audífonos y su lengüeta en el panel frontal puede no ser del agrado de todos los usuarios. No tiene carga inalámbrica.

Conclusión El Huawei P20 Pro es un teléfono completo con triple cámara, buen procesamiento y además una batería que tiene una duración muy positiva, que suma resistencia al agua a sus cualidades.

