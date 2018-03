Huawei ha lanzado su nuevo teléfono estrella. Se trata del Huawei P20 Pro, el más importante de los tres teléfonos que en total ha lanzado la empresa y que se completan con el Huawei P20 y el Huawei P20 Lite, ambos con cámara dual.

En particular el nuevo Huawei P20 Pro tiene una pantalla de 6.1 pulgadas con aspecto 18:7.9 que a diferencia del Galaxy S9 Plus o el iPhone X no es completa y no solo se ve interrumpida por la lengüeta superior, sino que también por el sensor de huellas dactilar, que aunque más pequeño que otros como el del Huawei P10, se encuentra en la parte inferior del equipo.

Huawei P20 Pro con tres cámaras principales

El Huawei P20 Pro estrena tres cámaras principales. Si Huawei popularizó la cámara dual con el Huawei P9 conjuntamente con la firma especializada en fotografía Leica, ahora el Huawei P20 da un paso más: ambas compañías han trabajado para integrar tres sensores, que aunque son diferentes entre sí, trabajarán en conjunto.

Según explicó la empresa, el Huawei P20 Pro tiene un primer sensor dual de 8 megapixeles telefoto con apertura de f/2.4, acompañado por otro RGB de 40 megapixeles f/1.8. Estos están acompañados por un tercer sensor monocromático de 20 megapixeles con apertura f/1.6.

La empresa explicó varios detalles al respecto de para qué sirven las tres cámaras del Huawei P20 Pro. Lo primero que la empresa dio a conocer es que aunque el sensor RGB es de 40 megapixeles, este hará cuatro grandes fotos que se unirán en una sola de 10 megapixeles, pero que contendrán mucha información que podrá ser interpretada para obtener una mejor imagen.

Huawei también dio a conocer que el teléfono tiene una ISO de 51,200, un dato que aunque no seas experto en cámaras solo debe dejarte un detalle claro: este apartado es el encargado de equilibrar la exposición, por lo que trabaja regulando la cantidad de luz que recoge el sensor.

Debido a que Huawei quiere potenciar el uso de la cámara en todos los aspectos, la empresa también colocó un botón físico del lado derecho, algo que te permitirá hacer lo que la compañía llama una "Ultra captura rápida". Así, al pulsarlo de forma continua obtendrás una primera foto de lo que sea que estés enfocando, aunque la cámara no esté abierta. La empresa dice que esta acción le tomará al teléfono 0.3 segundos.

La cámara tiene entre otros elementos de software y físicos, entre ellos:

Foco predictivo: Permitirá hacer varias capturas de un elemento que está en movimiento para entregarte solo en la que este sale realmente enfocado. La compañía dio un ejemplo de una margarita en un campo: si hay mucho viento, estará moviéndose, pero la cámara puede capturar varias imágenes para darte aquella en la que se encuentra la mejor captura.



Permitirá hacer varias capturas de un elemento que está en movimiento para entregarte solo en la que este sale realmente enfocado. La compañía dio un ejemplo de una margarita en un campo: si hay mucho viento, estará moviéndose, pero la cámara puede capturar varias imágenes para darte aquella en la que se encuentra la mejor captura. Sensor de temperatura del color: El sensor permitirá a la cámara conocer la temperatura del color, y de esa forma ajustar los valores. Si es de noche la IA de Huawei aplicará la configuración que corresponda para hacer que tu foto salga lo mejor posible.

El sensor permitirá a la cámara conocer la temperatura del color, y de esa forma ajustar los valores. Si es de noche la IA de Huawei aplicará la configuración que corresponda para hacer que tu foto salga lo mejor posible. Láser de recepción y transmisión: Permite enfocar los objetos delante de la lente, para poder luego aplicar otras acciones como el desenfoque.

Permite enfocar los objetos delante de la lente, para poder luego aplicar otras acciones como el desenfoque. Zoom de 5X

La cámara del P20 Pro se basa en Inteligencia Artificial



Más allá de tener tres cámaras principales en un solo teléfono, la idea de Huawei es facilitar la captura a los usuarios, y además entender lo que quieren fotografiar. Así, la empresa anunció que el Huawei P20 Pro tendrá una Inteligencia Artificial integrada en la cámara, que interpretará la escena para ajustar de forma automática los mejores parámetros para obtener la foto perfecta.

Por ejemplo, la compañía dijo que la cámara será capaz de saber si estás haciendo una fotografía de una persona, entonces activará el modo retrato en consecuencia; o si estás fotografiando a un grupo de personas te sugerirá un reenfoque para que logres que entren todas las personas y tengas un margen alrededor.

Algo novedoso que Huawei incorporará a través de su IA es Assistant Image Stabilization, un estabilizador de imágenes, que entre otras cosas, te permitirá que puedas hacer fotos y videos de larga exposición sin necesidad de usar un trípode, eliminando una gran parte del movimiento que generamos cuando sostenemos el teléfono. Los videos en particular serán de un máximo de ocho segundos, según explicó la compañía.

Huawei también dio a conocer que la IA del Huawei P20 Pro se integrará dentro de la galería de fotos, lo que permitirá que puedas realizar una búsqueda de fotos local en hasta 100 categorías diferentes que el dispositivo tendrá incorporadas. El teléfono también generará videos de forma automática y permitirá que organicemos las fotos por fechas, lugares o años.

Especificaciones Huawei P20 Pro

Pantalla: 6.1 pulgadas, 18:7.9, 2,240x1,080 pixeles (con lengüeta superior), ratio de 18:7.9



6.1 pulgadas, 18:7.9, 2,240x1,080 pixeles (con lengüeta superior), ratio de 18:7.9 Sistema Operativo: Android Oreo 8.1, EMUI 8.1



Android Oreo 8.1, EMUI 8.1 Procesador: Kirin 970, ocho núcleos, 2.4GHz



Kirin 970, ocho núcleos, 2.4GHz Almacenamiento: 128GB (no posee ranura para microSD)



128GB (no posee ranura para microSD) RAM: 6GB

6GB Cámara trasera triple: 40 megapixeles RGB (F/1.8), 8 megapixeles Telefoto (f/2.4), 20 megapixeles Mono (f/1.6), flash dual LED



40 megapixeles RGB (F/1.8), 8 megapixeles Telefoto (f/2.4), 20 megapixeles Mono (f/1.6), flash dual LED Grabación en cámara lenta: 960fps a 720 pixeles



960fps a 720 pixeles Cámara frontal: 24 megapixeles (f/2.0)

24 megapixeles (f/2.0) Batería: 4,000mAh

4,000mAh Resistente al agua: IP67

IP67 Colores: Negro, azul, rosa y Twilight

Negro, azul, rosa y Twilight Seguridad: Sensor de huellas y reconocimiento facial

Sensor de huellas y reconocimiento facial Conectividad: 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Tipo C (no tiene Jack 3.5)



Primeras impresiones

El Huawei P20 Pro mantiene la apariencia de los teléfonos de la serie P anteriores, aunque agrega un diseño que combina metal y vidrio, que siendo honestos se ensucia y macha con bastante facilidad. Una de las cosas que me ha gustado al tenerlo en la mano es que no es demasiado grueso, ni demasiado ancho, a pesar de ser un teléfono con un milímetro de pantalla menos que el Galaxy S9 Plus.

Además de poseer tres cámaras, el dispositivo mantiene el procesador Kirin 970 del Huawei Mate 10. En esta área la empresa decidió no estrenar un nuevo chip, algo a lo que nos tiene acostumbrados, debido a que siempre lanza novedades con la serie Mate.

Huawei asegura que su Inteligencia Artificial incluida en el dispositivo nos va a permitir hacer capturas fotográficas perfectas sin necesidad de tener que configurar los ajustes de la cámara para cada situación de cada escena. Eso es algo que tendremos que probar.

Como habrás podido ver, este teléfono se suma a la moda de los celulares con lengüeta, la cual debido a que Face Unlock -- el sistema de reconocimiento facial integrado -- es de dos dimensiones, no incluye un sensor especial de seguridad, aunque sí un sensor especial de luz para la cámara, así como la bocina y la propia cámara frontal. Sino te gusta la lengüeta no debes preocuparte, a través de los Ajustes podrás hacerla desaparecer, con una barra negra que la ocultará a la perfección.

También debemos mencionar dos detalles más aquí: este teléfono no tiene almacenamiento expandible, ni puerto Jack 3.5, lo que le acerca aún más al iPhone X o el Pixel 2 XL.

Precio y disponibilidad

La empresa no dijo exactamente cuándo comenzará a venderse este teléfono, pero sí confirmó a CNET en Español que no estará disponible en Estados Unidos.