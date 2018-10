El Huawei P20 Pro se lanzó a principios de 2017, y a pesar de eso, sigue siendo uno de los principales rivales de la gama alta y uno de los teléfonos más importantes de la empresa hasta la fecha. A pesar de que el iPhone XS, el LG V40 ThinQ y el Pixel 3 XL quieren hacerle la competencia, su triple cámara, su diseño y su rendimiento siguen siendo de primera.

El Huawei P20 Pro es uno de los primeros teléfonos con tres cámaras principales, que destaca justamente por la inclusión de tres sensores diferenciados que además incluyen una Inteligencia Artificial que te ayudará a capturar las mejores fotografías en cada momento. La empresa no lanzó este dispositivo solo, también se encuentran sus hermanos menores, los Huawei P20 y P20 Lite -- que solo tienen doble cámara -- y el exclusivo y costoso Huawei Mate RS Porsche Design, que también tiene tres cámaras.

A primera vista observarás que el Huawei P20 Pro mantiene el aspecto de forma del Huawei P10, sin embargo sus características externas e internas cambian mucho en relación on los teléfonos del año pasado, por lo que podríamos decir que sí se nota un cambio de una generación a otra, algo que difícilmente podríamos asegurar de uno de sus archirrivales: el Galaxy S9 Plus, que se parece mucho a la edición del año anterior, o incluso del Galaxy Note 9, que incluye mejoras aunque no son tan sustanciales.

Entre las ventajas del Huawei P20 Pro que hemos encontrado en este análisis, tenemos una de las primeras triples cámaras en un teléfono móvil, que además viene aderezada con una Inteligencia Artificial que pretende ayudarte a tomar mejores fotos; tiene la versión más reciente de Android y su batería es enorme y ofrece un buen rendimiento. Desde luego esto no es todo, porque incluye además un nuevo color Twilight que es simplemente emocionante, además es resistente al agua.

El Huawei P20 Pro tiene una cámara triple con un sensor RGB, otro Mono y uno Telefoto, que juntos ayudan a que el dispositivo ofrezca una gran cantidad de opciones al momento de capturar una fotografía. Una de las grandes novedades es el modo "Noche" que con su software de estabilización permite que hagas captUras de larga exposición con excelentes resultados. A eso debemos agregar un buen modo retrato principal y frontal.

El teléfono tiene un buen rendimiento, lo que permite que haya fluidez en los procesos. Además su interfaz es similar a la de otros teléfonos de Huawei, lo que significa que mantiene un aspecto parecido a iOS, aunque con todas las novedades de Android Oreo 8.1. Este teléfono recibirá Android 9 Pie muy pronto, de hecho la empresa ya ha dado acceso a la versión beta.

El Huawei P20 Pro es mucho más que la evolución de su predecesor, debido a que integra una potente cámara triple y mejores especificaciones técnicas. Si buscas la evolución del Huawei P10 tendrías que mirar al Huawei P20, que tiene muchas novedades, aunque mantiene la cámara dual.

Un punto que podría resultar negativo en este teléfono es que no tiene puerto para audífonos ni tampoco ranura para expansión de memoria mediante microSD, además tampoco es compatible con carga inalámbrica. A eso debemos sumar que tiene una lengüeta o muesca (notch) en la parte delantera superior, similar a la del iPhone XS. El Huawei P20 Pro es un gran teléfono, que puede convertirse en tu dispositivo para el día, y en tu cámara personal sin ningún inconveniente, sobre todo gracias a su gran rivalidad con el Galaxy S9 Plus.

Huawei P20 Pro: Características y especificaciones

Pantalla: 6.1 pulgadas, 2,240x1,080 pixeles (con lengüeta superior), ratio de 18:7.9



6.1 pulgadas, 2,240x1,080 pixeles (con lengüeta superior), ratio de 18:7.9 Sistema operativo: Android Oreo 8.1, EMUI 8.1



Android Oreo 8.1, EMUI 8.1 Procesador: Kirin 970, ocho núcleos, 2.36GHz



Kirin 970, ocho núcleos, 2.36GHz Almacenamiento: 128GB (no posee ranura para microSD)



128GB (no posee ranura para microSD) RAM: 6GB

6GB Cámara trasera triple: 40 megapixeles RGB (F/1.8), 8 megapixeles Telefoto (f/2.4), 20 megapixeles Mono (f/1.6), flash dual LED



40 megapixeles RGB (F/1.8), 8 megapixeles Telefoto (f/2.4), 20 megapixeles Mono (f/1.6), flash dual LED Grabación en cámara lenta: 960fps a 720 pixeles



960fps a 720 pixeles Cámara frontal: 24 megapixeles (f/2.0)

24 megapixeles (f/2.0) Batería: 4,000mAh

4,000mAh Resistente al agua: IP67

IP67 Colores: Negro, azul, rosa y Twilight

Negro, azul, rosa y Twilight Seguridad: Sensor de huellas y reconocimiento facial

Sensor de huellas y reconocimiento facial Conectividad: 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Tipo C (no tiene conector tradicional de 3.5mm)



Huawei P20 Pro vs. Huawei P20 y P20 Lite: Diferencias

Los Huawei P20 Pro, P20 y P20 Lite son muy diferentes entre sí. Mientras que el de este análisis tiene una cámara triple, sus hermanos menores se diferencian mucho más, aunque ambos tienen una cámara dual, las calidades de estas son en cada nivel más inferiores.

Principales ventajas del Huawei P20 Pro

Tiene una cámara triple, aderezada con la misma inteligencia artificial de los otros teléfonos que permite hacer capturas más bonitas gracias a las sugerencias del equipo.

Tiene la batería más grande, de 4,000mAh.

Tiene 6GB de RAM, a diferencia del P20 y el P20 Lite que solo tienen 4GB.

Tiene resistencia al agua IP67, y es el único de esta familia con ella.

Es el único con infrarrojos.

Desventajas del Huawei P20 Pro

Es el más costoso de los tres teléfonos.

A diferencia del P20 Lite no tiene puerto para audífonos, expansión de almacenamiento o pantalla casi sin biseles -- este teléfono sí tiene el sensor en la parte trasera, a diferencia de los P20 o P20 pro.

Es ligeramente más grande que los otros dos teléfonos de la familia.

No tiene radio FM.

Características Huawei P20 Pro vs. Huawei P20 vs. Huawei P20 Lite

Especificaciones y características diferenciadoras

Huawei P20 Pro Huawei P20 Huawei P20 Lite Pantalla 6.1 pulgadas,18.7:9 5.8 pulgadas, 18.7:9 5.84 pulgadas, 18.7:9 Resolución 2,244x1,080 pixeles 2,244x1,080 pixeles 2,280x1,080 pixeles Densidad de Pixeles 408ppp 428ppp 408ppp Procesador Kirin 970, ocho núcleos Kirin 970, ocho núcleos Kirin 659, ocho núcleos Almacenamiento 128GB 128GB 64GB Expansión de almacenamiento No No Hasta 256GB Cámara trasera 40 megapixeles RGB (F/1.8), 8 megapixeles Telefoto (f/2.4), 20 megapixeles Mono (f/1.6), flash Dual LED 20 megapixeles (f/1.8), 12 megapixeles (f/1.6) y flash Dual LED 16 megapixeles (f/2.2) + 2 megapixeles (f/2.4) y flash Dual LED Cámara frontal 24 megapixeles (f/2.0) 24 megapixeles (f/2.0) 16 megapixeles (f/2.0) RAM 6GB 4GB 4GB Batería 4,000mAh, SuperCharge 3,400mAh, SuperCharge 3,000mAh, FastCharge NFC Sí Sí Sí Resistente al agua Sí (IP67: hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos) No No

La triple cámara del Huawei P20 Pro

El Huawei P20 Pro tiene una cámara triple que te permitirá hacer fotografías bonitas y con diferentes efectos. Técnicamente tenemos tres sensores: 40 megapixeles RGB con apertura f/1.8, 20 megapixeles monocromático con apertura f/1.6 y 8 megapixeles con apertura f/2.4. Posee un flash dual LED y un zoom híbrido de 5X.

Sin embargo, más allá de los datos técnicos encontramos que el Huawei P20 Pro incorpora una Inteligencia Artificial, que es capaz en el modo automático de sugerirnos la mejor configuración de los sensores para la escena que intentamos capturar.

¿Qué puede hacer la IA de la cámara por nosotros? Puede reconocer escenas de cielo azul, comida, retratos y hasta ambientes oscuros; en total son hasta 19 escenas. El P20 Pro también podrá saber que intentas hacerle una fotografía a un paisaje y sugerirte que muevas el teléfono para que la foto tenga una mejor alineación.

Echa un vistazo en esta galería a las fotografías que hemos tomado con el Huawei P20 Pro para probar su cámara.

De la cámara también debemos destacar:

Nuevo modo llamado "Noche", que cuenta con Inteligencia Artificial de Estabilización (AIS, por sus siglas en inglés), y que permite hacer fotos nocturnas de larga exposición -- máximo 4 segundos -- sin que estas salgan movidas.Este modo también sirve para los videos.



Tiene la opción de habilitar la tecla de bajar volumen como disparador: si la pulsas dos veces -- sin importar que el teléfono esté bloqueado -- realizará una fotografía de lo que estés enfocando.

Incluye foco predictivo 4D, que es capaz de seguir el movimiento de objetos, hacer varias capturas y destacar la que considere que ha quedado mejor.

Comparación de cámaras

Huawei P20 Pro Galaxy S9 Plus iPhone XS Samsung Galaxy Note 9 Galaxy S8 Plus Cámara trasera 40 megapixeles RGB (F/1.8), 8 megapixeles Telefoto (f/2.4), 20 megapixeles Mono (f/1.6), flash Dual LED Doble cámara de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica y doble fotodiodo (doble pixel). Gran angular tiene apertura variable de f/1.5 y f/2.4, mientras que la secundaria tiene apertura fija de f/2.4 Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.4 Doble cámara trasera de 12 megapixeles. Principal (gran angular) con apertura variable de f/1.5 a f/2.4; Secundaria (telefoto) f/2.4 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura f/1.7 Grabación en cámara lenta 960fps en HD, 240fps en HD y 120fps en Full HD 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en HD, 60fps Full HD, 30fps en 4K Cámara frontal 24 megapixeles 8 megapixeles 7 megapixeles (TrueDepth Camera) 8 megapixeles 8 megapixeles

Destacable de la triple cámara del Huawei P20 Pro

Fotografías bonitas en ambientes iluminados: En nuestras pruebas hemos encontrado que el Huawei P20 Pro es capaz de hacer muy buenas fotografías en ambientes iluminados, dándonos la oportunidad de utilizar su Inteligencia Artificial dentro de la cámara para obtener cielos más azules o más detalles de las nubes. Y aunque siempre puedes eliminar sus efectos y hacer una foto más natural, debes saber que en ocasiones la cámara es renuente a no utilizarlos. Si te sucede esto, tendrás que ir a los Ajustes en la cámara y desactivar "Toma Inteligente".

César Salza / CNET

Modo retrato muy bien logrado: Utilizar la cámara principal para el modo retrato es sin dudas una gran experiencia. A diferencia de lo que sucede con el iPhone XS o el Galaxy S9 Plus y el Galaxy Note 9, esta cámara no te pedirá que te acerques o alejes del sujeto 2 o 2.5 metros, y tampoco hará zoom en el individuo cuando actives esta opción. Simplemente podrás tomar una foto normal con el fondo desenfocado. También te permitirá añadirle modo belleza y diferentes efectos de iluminación, similares a los del iPhone X.

César Salza / CNET

Retrato con efectos de iluminación 3D: Aunque muy similares a los del iPhone X, una de las principales diferencias radica en su edición: podrás decidir la intensidad del efecto y además dar más o menos luz al retrato. En iOS 12, el iPhone XS, por ejemplo, ahora puede variar la apertura del efecto bokeh, algo interesante que no teníamos hasta ahora.

Zoom: El P20 Pro tiene zoom 5X híbrido, y permite que puedas capturar escenas lejanas de forma sencilla Su zoom óptico de 3X también es un impulso importante que ayuda a marcar la diferencia con la competencia.

Cámara frontal con muchos efectos: La cámara frontal de 24 megapixeles del Huawei P20 Pro también incluye modo noche, modo apertura o retrato, y es capaz de tomar buenas fotografías. En nuestras pruebas a pesar de eliminar el modo belleza, siempre parece que te mejor mediante software tu rostro. No es un problema para mi, pero a algunos usuarios podría no encantarle.

Grabación de video a cámara lenta: El Huawei P20 Pro es capaz de grabar video en cámara lenta a 960fps en HD. Huawei te permite grabar también a 240fps en HD y 120fps a Full HD. A continuación una muestra a 960fps. No incluye modo automático como el Galaxy S9 Plus, lo que obliga a que el usuario ejecute el disparo.

No cabe dudas de que las cámaras del Huawei P20 Pro son su principal punto de venta y que se encuentran entre las mejores del mercado. Esto es gracias no solo a sus tres cámaras que funcionan en conjunto para reducir el ruido y darnos imágenes más perfectas mediante su Inteligencia Artificial, sino también por la apertura de las mismas y por su efecto Noche con reducción de ruido, que nos permite conseguir las mejores fotos nocturnas posibles.

En nuestras pruebas hemos podido determinar que es mucho más sencillo hacer una fotografía en modo retrato con el Huawei P20 Pro que con el Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus o el iPhone X, y también más rápido. Eso sí, el Galaxy S9 Plus te permite suavizar o aumentar el desenfoque del modo retrato, algo que no te permite el teléfono de Huawei.