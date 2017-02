Huawei

Huawei parece querer confundirnos con los nombres de sus productos.

Hace unos meses analizamos su teléfono gigante con doble cámara, el Huawei Mate 9, y hace menos de un año nos sorprendíamos con el Huawei P9, porque era uno de los primeros en incorporar una doble cámara principal, y a un precio menor que la competencia, como el iPhone 7 Plus que llegaría unos meses después.

Esta vez, Huawei se olvida de la palabra "Mate" para agregar simplemente la letra "P" con el Huawei P10 y P10 Plus, sucesores de uno de los primer doble cámara que, ahora, integran otro nuevo doble lente Leica: uno de 20 megapixeles monocromático y otro de 12 megapixeles para los colores RGB y que suma una novedad en la que la empresa no ha querido ahondar demasiado: resistencia al agua.

¿Cómo es la cámara doble del P10?

Esta cámara realiza una serie de funciones muy interesantes para los amantes de la fotografía con celulares: adapta la cantidad de luz según las fuentes de iluminación, enfoca de forma automática a los sujetos retratados y logra efectos "bokeh" de profundidad de campo, con fondos fuera de foco o en blanco y negro con la figura a color.

El zoom es "híbrido" y, según Huawei, consigue acercamientos con mejor calidad, sin que se borronee la imagen, algo que ocurre a menudo cuando recurrimos al telefoto en la mayoría de los teléfonos. Otra promesa de este teléfono es que simularía una iluminación de estudio al usar un software que distingue las zonas iluminadas y las sombras. Todo esto habría que poner a prueba.

¿A qué otras cámaras dobles nos recuerda?

Mucho de los cambios de esta cámara nos recuerdan a la doble cámara del iPhone 7 Plus (zoom especial, fondos artísticos, énfasis en los retratos) y también a la del LG V20, sobre todo por la posibilidad de poder realizar selfies "adaptables" para que entren todos tus amigos en una foto más amplia con la cámara frontal de 8 megapixeles. Y es la primera vez que Leica fabrica la cámara frontal también en un teléfono Huawei.

Características Huawei P10:

Pantalla de 5.1 pulgadas Full HD

Procesador Kirin 960 de ocho núcleos

4GB de RAM

De 32 a 128GB de almacenamiento (dependiendo de la versión comprada)

Cámara Dual: 20 megapixeles monocromática y 13 megapixeles RGB. Apertura f/ 2.2

Cámara frontal: 8 megapixels con apertura f/1.9

Batería 3,200mAh

Android 7.0

Características Huawei P10 Plus

Pantalla de 5.5 pulgadas Full WQHD

Procesador Kirin 960 de ocho núcleos

6GB de RAM

128GB de almacenamiento

Cámara Dual: 20 megapixeles monocromática y 13 megapixeles RGB. Apertura f/ 2.2

Cámara frontal: 8 megapixels con apertura f/1.9

Batería 3,750mAh con carga rápida

Android 7.0

Pero, ¿qué tan lindos son?

Nuestros colegas que pudieron ver estos teléfonos en un evento de Huawei en Nueva York, dicen que se parece mucho al diseño minimalista, delgado y delicado del iPhone 7 Plus o del Google Pixel. Lo más interesante es que los nuevos celulares de Huawei vendrán en 8 colores, entre ellos uno "verdoso" (greenery) que es una especie de verde tirando al amarillo; "azul deslumbrante" (dazzling blue) y otros más clásicos como negro, blanco, dorado y rosa dorado.

El diseño se parece también a los de la línea P, como el P9 del año pasado y su cuerpo es de metal pero, la empresa garantiza que no se le quedan las huellas de los dedos pegadas.

El lector de huellas digitales está ubicado en el frente del teléfono y, según dice Huawei, sería la primera vez que un fabricante coloque este lector debajo del vidrio. Su botón de inicio no es físico, sino que responde a la presión, al igual que los botones de los iPhone y del Google Pixel.

¿Qué otros detalles?

La interfaz de los dispositivos, que ejecutan Android Nougat 7.0, pero que no son compatibles con Google Daydream para realidad virtual, se adapta al color del aparato y, por una tecnología que aprende del comportamiento de los usuarios, las aplicaciones se abren un 30 por ciento más rápido, dijo la empresa.

Huawei ha desarrollado una serie de características junto con GoPro como que la galería de fotos se ordene automáticamente, que se agreguen palabras claves y clasificaciones según personas, lugares y eventos (como Apple o Google Fotos), pero sólo funciona en el teléfono y no en la nube.

¿En qué se diferencian ambos modelos?

Las diferencias entre ambos modelos son una cuestión de tamaño del dispositivo y de la batería: la pantalla del P10 es de 5.1 pulgadas, mientras que la del P10 Plus es de 5.5 pulgadas con resolución 2K. El modelo regular tiene una batería de 3,200 mAh y el Plus de 3,700 mAh.

Fuera de eso, otra distinción importante es que la versión más grande presenta modos de configuración manual para la doble cámara. El P10 tiene 4GB de RAM y 32 y 64GB de almacenamiento interno (habrá versiones de 128GB), mientras que el Plus 6GB y una configuración de 128GB. Ambos cuentan con la misma carga rápida que ya gozaba el Huawei P9.

Al cierre de edición, no conocíamos detalles sobre precio y disponibilidad de los nuevos teléfonos de Huawei.

Primeras impresiones

Los nuevos Huawei P10 se sienten bonitos en la mano y ligeramente fríos, y si en algo ha avanzado esta compañía china, es en hacer que su diseño por fin deje de reflejar las huellas dactilares, al menos al nivel al que suelen hacerlo estos dispositivos.

No se siente ni grande ni pesado en tu mano, y si algo nos ha gustado en particular en su variedad de colores. Aunque no estarán disponibles en todos los mercados, sin duda este es el teléfono con el que Samsung y LG tendrán que verse la cara.

Mientras que las cámaras han mejorado, este es un aspecto en el que ya no hay un efecto wow, porque es más de lo mismo. Lo que sí es cierto es que con la cámara del P10 Plus vamos a conseguir unas imágenes mucho mejores debido a que el sensor permite la entrada de mayor luz, aunque este dispositivo no ha sido muy popular en el pasado, sobre todo por su precio.

La empresa no explicó demasiado en la presentación hasta qué punto los teléfonos son resistentes al agua o si solo es a las salpicaduras, lo investigaremos para explicarlo mejor.