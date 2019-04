Lo bueno El Huawei P Smart (2019) tiene una buena pantalla, una doble cámara que te da buenas fotos, sensor de huellas físico y un diseño elegante, así como un procesador gama media y 3GB de RAM.

Lo malo Este celular no tiene carga rápida o inalámbrica, su interfaz presenta cierta lentitud en la carga, la duración de su batería no es tan buena como esperábamos y no tiene resistencia al agua.

Conclusión Este modelo de Huawei es la representación de los P30 en su forma más económica posible. La empresa ha hecho un esfuerzo en diseño, pero la implementación de su interfaz EMUI 9.0 podría estar empujando al celular a ser más lento y a gastar mucha batería de forma muy rápida.

