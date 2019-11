Si tuviera que definir al Huawei Nova 5T en una sola palabra, esa sería "juventud". El teléfono más reciente de Huawei para la gama media-alta es un teléfono que a todas luces representa la juventud: es enérgico con mucho poder al heredar el procesador Kirin 980 (mismo que tiene el P30 y P30 Pro), tiene frescura con colores vibrantes y un diseño llamativo, y también es aventurero por su cámara frontal en un orificio en pantalla y por su lector de huellas lateral.

8.2 Huawei Nova 5T Lo que nos gusta Un diseño atractivo

Lector de huellas lateral y rápido

Procesador de la gama alta de Huawei

Tiene 8GB de RAM

Muy buen rendimiento para su gama y precio

Buen desempeño de la cámara

Tiene un lente macro

Carga rápida con cargado incluido de 22.5W Lo que no nos gusta La personalización de Huawei no es muy atractiva

Bloatware excesivo

Software poco optimizado (no tiene barra de navegación, etc.)

No tiene carga inalámbrica

No tiene entrada para microSD

No es resistente al agua

No tiene entrada para audífonos

La batería no tiene una gran duración

Lente macro bueno pero sin mucho detalle; es complicado enfocar

Los problemas de Huawei con EE.UU. podrían afectar al celular

Pero no es una sorpresa que el Nova 5T se sienta como un teléfono juvenil. Después de todo Huawei se ha enfocado en hacer de la familia Nova un celular más juguetón, que se arriesga y que a punta de especificaciones, cámara y diseño van a conquistar el mercado de la gama media-alta.

El Huawei Nova 5T es un teléfono muy bueno que sigue comprobando que Huawei no escatima en la fabricación de buenos celulares y sigue aprovechando la fórmula china de colocar geniales especificaciones a un precio que no arruine los ahorros de los usuarios.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Huawei Nova 5T: características importantes

Pantalla de 6.2 pulgadas (IPS, 2,340x1,080, 412ppp)

Android 9.0 Pie (EMUI 9.1)

128GB de almacenamiento

8GB de RAM

Cámara trasera de cuatro lentes: 48 megapixeles + 16 megapixeles + 2 megapixeles + 2 megapixeles

Fotografía macro (lente de 2 megapixeles)

Cámara frontal de 32 megapixeles en pantalla

Procesador de ocho núcleos (Kirin 980)

No tiene puerto de audífonos

Bluetooth 5.0, USB-C

Batería de 3,750mAh (carga rápida de 22.5W, 50 por ciento de batería en 24 minutos)

Huawei Nova 5T: precio y disponibilidad

El Huawei Nova 5T ya se puede comprar en México y España por un precio de 10,000 pesos o 409 euros, respectivamente. Entre noviembre y diciembre, por festividades de ventas como el Buen Fin en México, es posible que el precio baje gracias a descuentos.

El Huawei Nova 5T tiene un diseño muy atractivo

El modelo del 5T que tenemos para análisis es el color morado "midsummer", pero también lo hay en versión negro (no lo recomiendo por lo soso que es) y el azul "crush". El morado, en definitiva, es el mejor de las tres versiones.

El tono no es un morado sólido sino que puede cambiar entre azul y morado dependiendo de cómo le pega la luz. Además, la espalda luce muchísimo porque tiene el nuevo logotipo de Nova plagado por toda la parte trasera. Si lo que quieres es un teléfono que pase desapercibido, el Nova 5T no es para ti. Pero si en cambio te gusta algo más alocado, la despampanante espalda del 5T te hará brillar.

Huawei coloca en la caja una protección de silicona de la que no soy muy fanático porque no me gusta poner fundas a los celulares y porque el material me es incómodo al sacarlo del pantalón. De cualquier forma es agradable que Huawei coloque esta funda para usuarios que quieran proteger su inversión.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Aunque la pantalla del celular res de 6.2 pulgadas, se siente pequeño y manejable con una mano. Su tamaño de pantalla sigue dentro de lo que me gusta ver en los celulares (entre 5.8 y 6.2 pulgadas), así que me fue cómodo usarlo con una mano. En el bolsillo también se agradece sus dimensiones relativamente pequeñas y su peso de apenas 174 gramos. Tomando en cuenta su batería de 3,750mAh, la enorme pantalla, el cuerpo de vidrio y aluminio y el resto de componentes, se trata de un celular bastante manejable y liviano.

Pero no por su ligereza deja de ser resistente. Si bien no hicimos pruebas de caídas con este celular, en la mano y al tacto se siente como un teléfono bien construido.

El tamaño del celular es bastante bueno y me gusta que Huawei haya implementado el colocar la cámara frontal en la pantalla. Prefiero esta implementación antes de caer en las cámaras retráctiles o giratorias que no me terminan por convencer. El orificio en pantalla es pequeño y no es muy estorboso al navegar en el celular. En ocasiones te encontrarás con aplicaciones que no están optimizadas y aparece un bisel del tamaño del círculo que quita espacio útil de la pantalla.

Todos los marcos son delgados y eso se traduce en una pantalla más grande en un cuerpo más pequeño. Con un contorno de aluminio, el Nova 5T en general tiene uno de los diseños más bonitos de su gama. El Nova 5T es ligero, se siente resistente y su apariencia es distinta a lo acostumbrado. En términos de diseño, el Huawei Nova 5T es vistoso, algo bueno y malo, dependiendo de los gustos del usuario.

Un desempeño con aires de gama alta

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Huawei coloca el chip Kirin 980 en el Huawei Nova 5T, una decisión que no sorprende. Huawei acostumbra a colocar uno de sus procesadores más recientes en el Nova en turno — el Nova 4 de 2018, por ejemplo, llegó al mercado con el Kirin 970, mismo que tenía el Huawei P20.

Es por ello que el 5T hereda el procesador Kirin 980 de ocho núcleos que tiene el Huawei P30 y el Mate 20. Además, el Nova 5T tiene 8GB de memoria RAM, suficientes para que los usuarios paguen apenas 10,000 pesos por un procesador que da vida a algunos de los celulares gama alta de Huawei en los últimos meses.

Las cifras de desempeño en aplicaciones de rendimiento como Geekbench o 3DMark han dado resultados muy buenos, colocándolo a la par de otros teléfonos similares o mejor que sus principales rivales como el Motorola One Zoom.

Pruebas de desempeño Huawei Nova 5T 3311 9658 36319 Honor 20 3275 9644 36786 Xiaomi Mi 9 3446 10467 76828 Motorola One Zoom 3802 6580 23963 Huawei P30 3174 9629 29213 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (Unlimited) Nota: Barras más largas significan mejor rendimiento

El Huawei Nova 5T, naturalmente, vence a su principal rival, el Motorola One Zoom gracias a tener un procesador de gama alta mientras que Motorola —inexplicablemente— colocó un procesador mucho más lento, el Snapdragon 675.

La supremacía del Nova 5T sobre el Motorola One Zoom se traduce también en la ejecución de las aplicaciones y la sensación de fluidez de todo el celular, pero en el momento en el que más lo he notado es en lo rápido que es desbloquear el celular con su lector de huellas en su lateral. Solo colocar el dedo en el botón y el celular ya está desbloqueado y listo para comenzar el trabajo.

En el uso cotidiano el procesador Kirin 980 y sus 8GB de RAM son suficientes para cualquier tarea. No jugué el juego de moda Fortnite en el Nova 5T, pero sí jugué Call of Duty: Mobile y la experiencia fue muy grata. El teléfono se calentó en extremo como para que fuera incómodo sostenerlo y, al salir del app, el teléfono se sigue sintiendo muy ágil para seguir con las tareas que le quieras aventar.

La batería resta puntos al Nova 5T

Quizá el mayor problema del Huawei Nova 5T, como sucedió con su primo el Honor 20, es que quizá sus 8GB de RAM y procesador de alto desempeño es demasiado poder que su batería termina sufriendo un poco.

En las pruebas controladas de CNET en Español, el Nova 5T dio una duración de 16 horas y 10 minutos, por debajo de lo que el Huawei P30, con su mucho mejor cámara pero mismo procesador y menos RAM, pudo ofrecer. El Nova 5T es el segundo peor en la prueba de batería de CNET en Español de este comparativo, apenas superando al Honor 20 por dos horas de duración.

Pruebas de batería Teléfono Capacidad Duración (Horas y minutos) Huawei Nova 5T 3,750mAh 16:10 Honor 20 3,750mAh 14:10 Xiaomi Mi 9 3,300mAh 16:34 Motorola One Zoom 4,000mAh 19:25 Huawei P30 3,650mAh 18:15

La batería del Nova 5T se recupera un poco en el uso cotidiano al alcanzar a durar una jornada laboral completa y sin problemas. Normalmente lo desconecto a eso de las 7 de la mañana y para las 4 o 5 de la tarde ya se necesita activar el ahorro de energía. Ahí es cuando hecho de menos la carga inalámbrica, pues en la oficina podría colocarlo sobre una base de carga mientras trabajo y estoy en la oficina.

El Nova 5T brilla en fotografía

Hablar de las capacidades fotográficas del Nova 5T es como repetir lo que ya escribí sobre el Honor 20, pues tienen casi las mismas especificaciones en sus sensores:

Cámara trasera de cuatro lentes: 48 megapixeles (ƒ/1.8) + 16 megapixeles (ƒ/2.2) + 2 megapixeles (ƒ2.4) + 2 megapixeles (ƒ2.4)

Cámara frontal de un lente: 32 megapixeles (ƒ/2.0)

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Los resultados con este sistema fotográfico son bastante buenos para la gama media-alta y aunque el 5T tiene el chip de un Huawei P30, su fotografía no está a su altura simplemente por el hecho de que las cámaras en los P30 son fabricadas de la mano de Leica.

Pero eso no quiere decir que lo ofrecido por el Nova 5T sea algo malo, sino todo lo contrario. Tienes todo lo que puedes esperar en un teléfono de 2019 con su cámara principal de excelente desempeño, un lente gran angular, un lente telefoto y, como pocos teléfonos tienen por ahora, un lente para fotografía macro o de objetos muy de cerca.

Las fotografías con el Nova 5T son muy buenas en la mayoría de condiciones y, obviamente, son mejores cuando se tratan de imágenes con buena iluminación. Los colores —con la función de inteligencia artificial— son ligeramente saturados, con buen detalle, buen rango dinámico para no subexponer las sombras y los tonos blancos no lucen quemados.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Para el precio y su categoría, no tengo quejas sobre las fotos que hace este teléfono con buena iluminación, pero cuando pasamos a fotografía nocturna –y sobre todo con el modo noche– se nota que se trata de un teléfono gama media-alta, a pesar de sus ganas por ser uno de gama alta. El ruido se hace presente de noche y entre más lejos estemos del centro de la foto, la imagen luce muy difuminada por el software que intenta reducir el ruido pero que termina afectando los colores y la definición.

La cámara del Nova 5T tiene una función escondida que debes activar manualmente cuando la quieras usar y es la posibilidad de tomar fotos macro. Lo mismo que pasé con el Honor 20 lo vuelvo a sufrir aquí: si los teléfonos quieren ofrecer capacidades reales de fotografía macro, se necesita agregar un estabilizador óptico o digital.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El enfoque de una foto macro es algo complicado porque debes estar súper cerca de tu objetivo (4 centímetros de distancia es lo ideal, según Huawei) y sin moverte para tomar una buena imagen. Si te mueves si quiera un poco, tu foto podría verse no tan bien o no como tú hubieras deseado. Lo mismo dije en el análisis del Honor 20: este teléfono necesita estabilizador para mejorar en las fotografías macro.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Si Huawei y las fabricantes deciden por seguir el camino de los lentes macro, será necesario ver mejores estabilizadores en la gama media-alta para ayudar a tomar mejores imágenes. Pero a pesar de este problemita, las fotos macro con el Huawei Nova 5T son bastante buenas aunque pierden algo de color y detalle.

El lente macro es una buena adición que, contrario a la mayoría de ocasiones, la función ha llegado de la gama media y subirá a la gama alta más adelante (aunque algunos teléfonos ya lo ofrecen todavía no está tan propagado entre celulares de más alto costo).

Huawei Nova 5T vs Honor 20

El Huawei Nova 5T y el Honor 20, haciendo a un lado la diferencia de diseño, bien podrían confundir a muchos por sus grandes similitudes. Tienen el mismo tamaño de pantalla, resolución, densidad de pixeles, cámaras, procesador, almacenamiento, cantidad de batería y más cosas… solo que se me cansan los dedos de escribir tanto.

Incluso el precio es el mismo en ambos casos. Si tuviera que elegir alguno de los dos optaría por el teléfono de Huawei simplemente porque me gusta más el alocado diseño del celular. Pero esta ya será tu decisión.

Huawei Nova 5T vs Xiaomi Mi 9

El Xiaomi Mi 9 quizá sea más caro (US$100 más que el precio oficial del Nova 5T), pero por esa diferencia puedes excusar que el procesador del teléfono de Xiaomi sea más rápido, tiene una cámara mucho mejor y el lector de huellas está en la pantalla.

Además, el precio del Xiaomi Mi 9 puede ser ya mucho más bajo (sobre todo ahora en la época de descuentos) porque lleva más tiempo en el mercado que el Nova 5T. Pero si el Xiaomi Mi 9 sigue siendo una opción muy cara, el Xiaomi Mi 9 SE —una versión con menor procesador pero que mantiene el lector de huellas en cámara y una excelente cámara— que cuesta US$100 menos que el Nova 5T es también una buena opción.

De cualquiera de los Mi 9 o Mi 9 SE, preferiría a los teléfonos de Xiaomi sobre el de Huawei por las razones de cámara, diseño, lector de huellas en pantalla, la interfaz me gusta más, su precio es posible que sea más atractivo y Xiaomi no tiene los mismos problemas que Huawei con EE.UU. y que afecta su futuro con Android.

Huawei Nova 5T vs Motorola One Zoom

Normalmente preferiría un teléfono de Motorola sobre uno de Huawei simplemente por el hecho de lo ligero que se siente el teléfono gracias a la casi escasa modificación hecha a Android. Pero en este caso me inclinaría más por el Nova 5T porque el precio de ambos es similar pero el celular de Huawei te ofrece mejores cámaras (sin el zoom aunque casi no lo usé en el Motorola), el doble de memoria RAM (8GB), pantalla con cámara integrada, es más ligero y mucho más potente.

Huawei Nova 5T vs Huawei P30

El Huawei P30 es un gama alta total mientras que el Nova 5T está un escalón por debajo. Sin embargo y como sucede con los Mi 9, el P30 lleva más tiempo en el mercado, así que es muy posible que el precio del P30 ya sea parecido al del Nova 5T. En Amazon México, por ejemplo, el Nova 5T se vende por sus 10,000 pesos (US$519), mientras que el Huawei P30 cuesta 11,900 (US$618).

Y si el precio del P30 sigue siendo mayor por, digamos, unos US$100, son fáciles de excusar si te pones a pensar que las cámaras del P30 son de mejor calidad y además fabricadas por Leica, ofrece almacenamiento por memoria SD, tienen el mismo procesador y tiene una batería casi del mismo tamaño.

Conclusión

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Huawei Nova 5T es un teléfono moderno, atractivo y pensado para los jóvenes. Es llamativo, poderoso, con una cámara de buen desempeño y una batería hecha para un uso regular.

Los puntos en los que el teléfono puede mejorar con miras al Nova 6 del próximo año es en su lente macro, tanto en estabilidad como en calidad de colores y definición. Otro espacio de mejora es la batería, pues si bien su capacidad es aceptable, la duración no ha estado a su altura en las pruebas de CNET y el uso cotidiano. Otro espacio para mejorar es la adopción de la carga inalámbrica y la resistencia al agua.

El Nova 5T ofrece varios aspectos de la familia P30 como su procesador, la carga rápida con cargador incluido, pero tiene algunas características para lograr bajar su precio con la cámara de buena calidad pero no a la altura de las firmadas por Leica y presentes en sus familiares de mayor calibre.

El celular me ha gustado mucho y es un claro ejemplo de mejora con respecto al Nova 3 y Nova 4. Se nota a leguas que Huawei pone ímpetu en mejorar la familia de Nova y el Nova 5T es la prueba de ello. Quizá con una capa de personalización sobre Android más ligera y sin tantos problemas y sin el borroso futuro por el problema con EE.UU., el Nova 5T pudo ser un teléfono mucho mejor.