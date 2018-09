Huawei sigue lanzando nuevos teléfonos que toman funciones de modelos anteriores como puntos de mejora, y el Huawei Nova 3 es una prueba de ello.

El nuevo celular gama media-alta es atractivo desde la primera instancia. Con un cuerpo llamativo por tener una espalda gradiente como el Twilight del Huawei P20 Pro, el Nova 3 toma una de las características más sobresalientes de su familiar mayor.

Pero eso no es lo único que el Nova 3 toma del P20; las dimensiones también son muy similares (aunque el Nova 3 tiene una pantalla más grande), usa el procesador Kirin 970 y tiene 6GB en RAM. A pesar de las similitudes, el Nova 3 también tiene ciertas diferencias que lo hacen único.

Huawei Nova 3: Características importantes

Pantalla : 6.3 pulgadas (409ppp) y resolución 2,340x1,080



Sistema operativo : Android Oreo 8.1, EMUI 8.2

: Android Oreo 8.1, EMUI 8.2 Procesador: Kirin 970, ocho núcleos, 2.4GHz (4x) y 1.8GHz (4x)

Almacenamiento : 128GB (microSD de hasta 256GB)

RAM : 6GB

: 6GB Cámara trasera doble : 24 megapixeles (ƒ1.8) y 16 megapixeles (ƒ1.8)

: 24 megapixeles (ƒ1.8) y 16 megapixeles (ƒ1.8) Cámara frontal doble : 24 megapixeles (ƒ/2.0) y 2 megapixeles

: 24 megapixeles (ƒ/2.0) y 2 megapixeles Batería : 3,750mAh

: 3,750mAh Resistente al agua : No

: No Seguridad biométrica : Lector de huellas y reconocimiento facial

: Lector de huellas y reconocimiento facial Características : Tiene un tono similar al Twilight del Huawei P20 Pro, cuenta con USB tipo C, tiene puerto de audífonos y no tiene NFC.

: Tiene un tono similar al Twilight del Huawei P20 Pro, cuenta con USB tipo C, tiene puerto de audífonos y no tiene NFC. Precio en México: 10,999 pesos (unos US$580)

Diseño

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Huawei Nova 3 de inmediato te robará la mirada, para bien o para mal. El Nova 3 tiene una espalda en un color gradiente muy llamativo que nos hace recordar al Huawei P20 Pro en su versión Twilight. La única diferencia es que el Nova 3 tiene la espalda en morado un poco más oscuro que se va convirtiendo en azul hasta la parte alta.

El cuerpo no es unibody, por lo que el marco es de un tono morado que le quita algo de encantador porque rompe un poco con los colores de la espalda.

El lector de huellas está ubicado en la zona alta de la espalda y a un lado está la cámara doble (que no es de Leica). La espalda es bonita en ese color, pero definitivamente se vería mejor si Huawei pudiera quitar todas las leyendas que coloca como las certificaciones e información de la cámara. El lector de huellas también me ha encantado en la espalda —a diferencia del P20 Pro que lo tiene en la quijada— porque al eliminar el botón frontal queda más espacio para más pantalla: por ejemplo, el P20 Pro tiene una pantalla de 6.1 pulgadas y el Nova 3 de 6.3 pulgadas, pero ambos tienen dimensiones casi idénticas.

Me da gusto ver también que el Nova 3 tiene el puerto USB tipo C, que nos demuestra que es un celular encaminado a ser un gama alta y no lo contrario acercándose a la gama media.

Siguiendo por el marco, en el lado derecho están los dos botones de volumen y el botón para despertar o dormir al celular. En el lado opuesto está la bandeja para la tarjeta SIM o para la tarjeta SD (compatible con modelos de hasta 256GB).

El diseño del Nova 3 es sobresaliente. Me recuerda muchísimo al P20 Pro y agradezco que Huawei esté arriesgándose con este tipo de colores que rompen con lo tradicional. En el tema del diseño quizá lo único que no me encanta es el marco en un tono diferente y todas las leyendas en la espalda del celular que rompen un poco con el gradiente.

Desempeño y batería

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Si lo que buscas es un celular capaz de ejecutar las aplicaciones que le avientes sin ningún problema, que pueda acompañarte por tres cuartas partes del día y quizá hasta el día completo, el Nova 3 es una excelente opción para ello.

Con 6GB de memoria RAM y el Kirin 970 —mismo del P20 Pro y el Mate 10—, el Nova 3 sale bien parado en el desempeño. Durante las pruebas de rendimiento el teléfono hace un buen trabajo para ser de una gama media-alta. En la vida diaria el celular tampoco se siente lento en la ejecución de las aplicaciones.

Pruebas de rendimiento Huawei Nova 3 1889 6454 31014 Huawei P20 Pro 1,925 6,739 30,780 LG G7 2453 8953 57820 OnePlus 6 2454 9020 63397 Honor 7X 900 3459 12,155 Huawei P20 1878 6699 30587 Moto Z3 Play 1,130 4,693 19,438 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimit<span class="scribe-editor-marker" style="display: none;"></span>ado) Nota: NOTA: Las barras más largas representan mejor desempeño

La vida de la batería ha sido sobresaliente. Con una batería de 3,750mAh es apenas 250mAh menos que la del P20 Pro. En nuestras pruebas controladas de batería, el Nova 3 nos ofreció una batería de 13 horas y 20 minutos que es casi igual al P20 Lite (13:57) y una hora más que el LG G7 (12:27). Sin embargo, no le alcanzó para siquiera rozar a la duración del P20 Pro que llegó a 19 horas y 24 minutos.